 Суд оштрафовал Житомирский бронетанковый завод на 300 тыс. гривен за нарушение сроков поставок военной техники

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона, майор юстиции Алексей Рыхлюк.

"15 июня 2018 года Хозяйственный суд г. Киева предоставил правовую оценку и подтвердил правомерность позиции военной прокуратуры. Решением суда иск военного прокурора Житомирского гарнизона удовлетворен в полном объеме, а с государственного предприятия необходимо взыскать в пользу государства штрафные санкции на общую сумму свыше 300 тыс. грн", - сообщил Рыхлюк.

По его словам, штрафные санкции наложены на госпредприятие "Укроборонпрома" в Житомирском районе в связи с тем, что оно нарушило сроки поставок военной техники.

Как известно, в пгт Новогуйвинское Житомирского района работает государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод".

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