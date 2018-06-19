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Все про:Житомир (399) Укроборонпром (473) штраф (74)

 Суд оштрафовал Житомирский бронетанковый завод на 300 тыс. гривен за нарушение сроков поставок военной техники

Хозяйственный суд удовлетворил иск военной прокуратуры Житомирского гарнизона о наложении штрафных санкций в размере 300 тысяч гривен на предприятие государственного концерна "Укроборонпром". В пользу государства с предприятия взыщут штраф за ненадлежащий ремонт и поставку военной техники на территорию проведения Операции Объединенных сил.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона, майор юстиции Алексей Рыхлюк.

"15 июня 2018 года Хозяйственный суд г. Киева предоставил правовую оценку и подтвердил правомерность позиции военной прокуратуры. Решением суда иск военного прокурора Житомирского гарнизона удовлетворен в полном объеме, а с государственного предприятия необходимо взыскать в пользу государства штрафные санкции на общую сумму свыше 300 тыс. грн", - сообщил Рыхлюк.

По его словам, штрафные санкции наложены на госпредприятие "Укроборонпрома" в Житомирском районе в связи с тем, что оно нарушило сроки поставок военной техники.

Как известно, в пгт Новогуйвинское Житомирского района работает государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод".

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Источник: https://censor.net.ua/n3072189
 
 
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Сталин расстрелял бы. Не верю,что директор душой за Украину.
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