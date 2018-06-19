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Все про:Львов (3216) минирование (678)

 На электронный адрес "Центра безопасности" Львова поступили сообщения о более чем десяти "минированиях", - ОГА

Во Львове на электронный адрес "Центра безопасности" поступили сообщения о закладке взрывных устройств в более чем по десяти адресам. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

18 июня в 16:10 ч. от дежурного ГУ ЧП во Львовской области поступила информация, что на электронный адрес "Центра безопасности" г. Львов поступили сообщения о закладке взрывных устройств в городе по адресам:

- ул. Промышленная, 52 - бизнес-центр "Украинский капитал" (Шевченковский район)
- ул. Богдана Хмельницкого, 176 - Бизнес-центр "Lemberg" (Лычаковский район)
- ул. Научная, 7А, 7Б, 7Д - Бизнес-центр "Оптима - Плаза" (Франковский район)
- ул. Зеленая, 109 - Бизнес-центр "Клуб деловых людей" (Шевченковский район)
- ул. Шевченко, 111А - торгово-офисный центр "Легенда - Класс" (Зализнычный район)
- ул. Героев УПА, 73, корпус 5 - Бизнес-центр "Тауэр" (Франковский район)
- ул. Федьковича, 58 - ООО "Нео - Сервис" (айти - состав) (Франковский район)
- ул. Зеленая, 5 - Интернет - магазин "Ноутбук - Центр" (Лычаковский район)
- ул. Зеленая, 147 - Интернет - магазин "Brain" (Сыхивский район)
- ул. Замарстыновская, 40 - ООО "Рывок" (магазин компьютерной техники) (Шевченковский район)
- ул. Под Дубом, 6 - Интернет - магазин "alCOMP" (Галицкий район).

Отмечается, что требования, выполнение которых могло бы предотвратить взрывы, не выдвигались.

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На местах событий работали основные подразделения сил ЦЗ области и города Львова согласно "Плану действий ..." Места событий были ограждены, выставлена ​​охрана и прекращен доступ посторонних лиц.

"В связи с отказом администрации, обследования по ул. Промышленная, 52 - бизнес-центр "Украинский капитал", ул. Богдана Хмельницкого, 176 - Бизнес-центр "Lemberg", ул. Шевченко, 111А - торгово-офисный центр "Легенда - Класс", ул. Научная, 7А, 7Б, 7Д - Бизнес-центр "Оптима - Плаза", ул. Героев УПА, 73, корпус 5 - Бизнес-центр "Тауэр", ул. Под Дубом, 6 - Интернет - магазин "alCOMP", ул. Федьковича, 58 - ООО "Нео - Сервис" (айти - состав) не проводились", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что работниками следственно-оперативных групп районных отделов ГУ ЧП во Львовской области, специалистами взрыво-технического управления ГУ ЧП во Львовской области совместно с кинологами проведено обследование помещений бизнес-центров, магазинов и прилегающих территорий.

"В 19:05 ч. поисковые работы в местах возможного заминировании были завершены, взрывное устройство не обнаружено. Мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение о заминировании, продолжаются", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3072186
 
 
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Шо то тишина.... А может и "минируют" только кацапня это не озвучивает... На електронну адресу "Центру безпеки" Львова надійшли повідомлення про понад десять "мінувань", - ОДА - Цензор.НЕТ 1219
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа электронный адрес "Центра безопасности" Львова поступили сообщения о более чем десяти "минированиях", - ОГА
 
 
 
 
 
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