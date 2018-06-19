 21 июня под АП пройдет митинг с требованием к Порошенко подписать закон, позволяющий контрактникам уволиться с военной службы

Об этом говорится в анонсе митинга на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Начало митинга под АП запланировано на 10.00 21 июня. Инициатором акции выступила ОО "Цей світ для тебе".

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"10 мая 2018 г. истек конституционный срок подписания законопроекта №6052, в котором регламентируется право лиц, находящихся на службе по контракту, на увольнение. Фактически это отмена рабства в силовых органах Украины. Также согласно новым поправкам предоставляется право лицам с инвалидностью служить в ВСУ на соответствующих должностях. К нам обещают присоединиться союзы участников боевых действий, от которых уже поступило много обращений на имя Порошенко. Обращаюсь также к народным депутатам участникам боевых действий: присоединяйтесь к нашему движению!", - заявляют организаторы митинга.

Напомним, 5 апреля 2018 г. Верховная Рада приняла в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы)", № 6052. Документ позволяет решить ряд проблем, связанных с улучшением социально-правовой защиты военнослужащих, в том числе: предоставление дополнительных государственных гарантий в содействии трудоустройству, возможности военнослужащим, признанным военно-врачебными комиссиями по состоянию здоровья негодными к военной службе, при определенных условиях быть оставленными на военной службе, а в случае, если такие военнослужащие проходят военную службу по призыву во время мобилизации на особый период - быть принятыми на военную службу по контракту; вступления в силу этого закона позволит военнослужащим, заключившим контракты о прохождении военной службы до конца особого периода, уволиться с военной службы.

23 апреля законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы)", № 6052 был направлен спикером парламента на подпись Президенту Украины.