 21 июня под АП пройдет митинг с требованием к Порошенко подписать закон, позволяющий контрактникам уволиться с военной службы

Об этом говорится в анонсе митинга на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Начало митинга под АП запланировано на 10.00 21 июня. Инициатором акции выступила ОО "Цей світ для тебе".
"10 мая 2018 г. истек конституционный срок подписания законопроекта №6052, в котором регламентируется право лиц, находящихся на службе по контракту, на увольнение. Фактически это отмена рабства в силовых органах Украины. Также согласно новым поправкам предоставляется право лицам с инвалидностью служить в ВСУ на соответствующих должностях. К нам обещают присоединиться союзы участников боевых действий, от которых уже поступило много обращений на имя Порошенко. Обращаюсь также к народным депутатам участникам боевых действий: присоединяйтесь к нашему движению!", - заявляют организаторы митинга.
Напомним, 5 апреля 2018 г. Верховная Рада приняла в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы)", № 6052. Документ позволяет решить ряд проблем, связанных с улучшением социально-правовой защиты военнослужащих, в том числе: предоставление дополнительных государственных гарантий в содействии трудоустройству, возможности военнослужащим, признанным военно-врачебными комиссиями по состоянию здоровья негодными к военной службе, при определенных условиях быть оставленными на военной службе, а в случае, если такие военнослужащие проходят военную службу по призыву во время мобилизации на особый период - быть принятыми на военную службу по контракту; вступления в силу этого закона позволит военнослужащим, заключившим контракты о прохождении военной службы до конца особого периода, уволиться с военной службы.
23 апреля законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы)", № 6052 был направлен спикером парламента на подпись Президенту Украины.
пазор!
5 ч ·
Проекту 6052 та дЄмбелЮ присвячується!!!
Останнім часом мій телефон, пошта та інші канали зв'язку стали "червоними" ...народ цікавиться одним питанням...
"...коли він, падла вже підпише...?"
Тому розїяснення ситуації від мене, як я її розумію...
щоб по 100 разів не повторювати одне й теж саме...
Ситуація із дембелем по 6052...дійсно накаляється...
Поясню чому...
Гальмуючи ці правки до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", МОУ і АП навмисно і штучно затягують питання із звільненням з військової служби тих, у кого вже давно закінчились всякого роду контракти і вони відслужили з того моменту 18+ місяців...
а таких у війську, хочь греблю гати..
( і я ще не від одного з таких, з якими довелося поспілкуватися на цю тему, не чув особливого бажання "продовжувати контракт")...
Звісно, як тільки правки будуть затверджені і стануть Законом, з цього війська звільниться добрячий шмат "загальної кількості особового складу"...
Утримувати СІЛОМИЦЬ людей у війську владі дозволяє Закон, яким у країни оголошено часткова мобілізація й відповідно до цього діє так званий "особливий період"...
Було невелике "віконце" яке діяло з 2017-го по 6-е січня 2018-го, коли можна було звільнитися законно і легально, навіть в умовах дії "особоливого періоду", згідно прийнятих поправок до Закону "Про військовий обовьязок і військову службу"... але 7.01.2018 воно закрилося...
Все, далі... для тих кого, свого часу "заспокоювали" пролонгацією цих поправок, наступив пиздец...
Бо, насправді, ніхто... ні Полторак, ні Порошенко нічого пролонгірувати навіть не збираються...
Відтепер звільнитися з лав ЗС України можливо тільки
ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я
Але насправді, "за станом здоровья" звільнитися фактично також неможливо...
особисто мій досвід:
- цукровий діабет 2 типу
- виразка шлунку
- остеохондроз, грижи різного типу
- гіпертонічна хвороба
Усе це разом (згідно наказу нинішнього Мінстар оборони) =
обмежено годний у мирний час
і повністю годний у воєнний час...
тобто під час дії "особливого періоду"
служи поки не винесуть на ношах...
Навіть виходячи з того, що я...
- носій совкової свідомості...
- закінчував радянське військово-політичне училище та й ще імені Ю.В Андропова
- фактично "вийшов" із найбільш зневажливої та нешановної категорії офіцерів у війську - "замполітів"
- товстий "пАлковниГ", на якого держава тратить уйму бабла в "газеті яку ніхто не читає"
- і взагалі "...нехАроший чИлавеГ"...
мене все одно НЕ скорочують і не звільняють...
і це починає мене вже ДРАТУВАТИ...
Однак, думкою якоїсь тилової криси, штибу мене, напів-журналіста і напів-замполіта, задрапірованого "під пАлковнеГа" можна знехтувати...
І в кінці кінців, мене можнА вигнати "без пенсії" врубивши мені якусь "діскрідітацію", або "несоответствие" і т.д. у нинішньому війську це питання "техніки", а не "законності"...
(благо дійсних поводів, овер-дохуя, достатньо почитати мій ФБ)...
Але, як виявляється...
таких поступово "сатаніючих", як я,
тобто із закінченними та просроченними контрактами...відслуживших ВЖЕ ПІСЛЯ ЦЬОГО не тільки "положених" 18 місяців, а навіть по декілька років...
у нинішніх ЗСУ... дофіга і більше...
і вони далеко не всі "подьедались на тилових базах"...
Я, звичайно, розумію, що головними причинами цього штучного "утримання" є значне розходження між "радісними доповідями" Верховному Головнокомандувачу (Президенту) з боку нинішніх МОУ та ГШ щодо рівня укомплектованості війська та натовпів бажаючих "негайно записатися у війська" із реальним станом речей...
Замість того, щоб щось дійсно змінити у війську, вони віддають перевагу, образно кажучи "галерам"...
Забуваючи при цьому, як це впливає на морально-психологічний стан війська і зокрема тих військовиків, яких примусово утримують на військовій службі...
Як виявилось, добровольців в країні цілком вистачає, щоб укомплектувати військо, але зовсім не те, яке уявляє собі нинішне військово-політичне керівництво країни...
Командиру бригади, із бойвим досвідом, якого протягом місяця примушують "відпрацювати" близько 1500 "документів", більша частина яких взагалі непотрібна і є "обмилком" документообігу радянського зразка, якому постійно "воносять мозок" різноманітними перевірками, які слідують одна за одною, і до того ж, на якого натравлють різного роду напівбожевльних "волонтерок", що починають його повчати як йому спілкуватися із підлеглими, цілком ймовірно в один прекрасний момент усе це ЗАЄБЕ...тим більше, коли в нього вже закінчився контракт...
Нинішне керівництво країни та війська не розуміє одну просту річь виведену у сфері оперативного мистецтва задовго до їхнього народження. Вона проста, як двері і базується на одній закономірності із сфери військової психології... Полягає вона у наступному...
Штучно утримуючи (не важливо, острахом покарання, або Законом, чи обманом) у війську людей, які зовсім не бажають в ньому бути, ви тим самим його РОЗКЛАДУЄТЕ... в кінці кінців закінчиться "червнем-липнем 1941-го", або "Кримом-2014-го"... військо просто виявиться у самий "непідходящий момент" тотально небоєздатним в силу свого морально-психологічного стану відмовиться воювати, не кажучи вже про підтримку Президента на якихось там виборах....
Звичайно, є спосіб утримувати людей у війську на Законних підставах і вимагати від них підпорядкування безумовного...
Це коли, ВІЙНА... тотальна та Вітчизняна...
але не така як зараз, коли тут воюємо, тут купуємо,
а там рибу завертаємо... в таку війну ніхто сьогодні не вірить, навіть самі люди із оточення нинішнього Президента...то чому повинні в неї вірити солдати в окопах, яких там утримують обманом?
Тому я цілком свідомо СТВЕРДЖУЮ...
"бавлячись в іграшки" із Законом 6052...
нинішне військово-політичне керівництво країни грає
із повністю спорядженним 152-мм фугасом в себе на задньому дворі... один "необережний рух" і все вибухне..
Окрім всього вищесказаного існує ще одне ЗАПАДЛО...
Зважаючи на кількість військовиків які "ні при яких умовах не бажають продовжувати контракт"... усім їм доведеться при звільненні виплатити у розумінні керівництва астрономічну сумму ГРОШЕЙ... а ось це дійсно..."не допустимо ни в коем случае"... принаймні до того моменту поки Рева не придумає, як їх "кинути на бабки"...
Пи-Си: Це я ще достатньо толерантно виклав ці думки, послухали би ви, що кажуть в армійських курилках...