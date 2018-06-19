 Порошенко внес на рассмотрение Рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Отмечается, что глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента.

"Цель проекта закона - выполнение требований Конституции Украины, Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" и Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда", - сказано в сообщении.

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Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей. Напомним, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев заявил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ.