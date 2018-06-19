 Порошенко внес на рассмотрение Рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
Отмечается, что глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента.
"Цель проекта закона - выполнение требований Конституции Украины, Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" и Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда", - сказано в сообщении.
Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей. Напомним, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев заявил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ.
зараз якесь lksjdflj запостить гадняву картинку про петю, нє?
на момент бігства - близько 142$ млрд.
зараз - 116$ млрд.
це все, що потрібно знати про сметану і "січас"
Cуммарное состояние всех участников рейтинга "Фокуса" за прошлый год выросло почти на $2 млрд и составляет $27 млрд. Так, состояние Ахметова за год выросло с $2,2 млрд до $3,1 млрд, Коломойского - с $1,2 млрд до $1,6 млрд, Боголюбова - с $1,2 млрд до $1,5 млрд, Пинчука - с $1,1 млрд до $1,4 млрд.
Подробности: https://regnum.ru/news/2404604.html
Состояние президента Порошенко оценивается в $ 1,6 млрд., в конце октября прошлого года, состояние президента составляло $1 млрд. ("Новое время")
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/01/22/7169108/
а какой антикорупционный суд приняли в раде на прошлой неделе?
путєн, памагі!
" мне не нравиться как поет Паворотти .
- а вы его слушали ?
- нет, но мне напел Поплавский"
і нє Трамп, а путєн сказал: вот січас била абідна...
Ответ : маркиз любит шоколад...
😎
Напомним, сало содержит арахидоновую кислоту, которая входит в состав жизненно необходимого витамина F. Арахидоновая кислота входит в состав клеточных мембран, стимулирует сердечную мышцу. Кислоты, содержащиеся в сале, обладают желчегонным действием и способствуют образованию в печени «хорошего» холестерина и расщеплению «плохого». В сале также содержится мононенасыщенная олеиновая кислота, защищающая печень и почки от продуктов окисления, к тому же она препятствует развитию атеросклероза. Набор полезных свойств сала позволил немецким ученым отнести этот продукт к благотворным животным жирам. Они даже посоветовали включать кусочек сала ежедневно в рацион сердечных больных...