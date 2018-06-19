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 Политика Украины
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Все про:ВР (22067) Порошенко (14986) судебная реформа (990) Антикоррупционный суд (283)

 Порошенко внес на рассмотрение Рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

Президент Петр Порошенко в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 Конституции Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Отмечается, что глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента.

"Цель проекта закона - выполнение требований Конституции Украины, Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" и Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий о скандале с поправками к закону об Антикоррупционном суде: Нам придется провести консультации, чтобы определить формат внесения изменений

Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей. Напомним, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев заявил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3072181
 
 
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дайте вгадаю...
зараз якесь lksjdflj запостить гадняву картинку про петю, нє?
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Петя, а что там с законом об твоем импичменте? Брехун шоколадный.
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не мешай, он корупцию побеждает
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петя каже: sv_bombardier! іздєлаю всьо, шо хочіш, тока ні називай міня "брехун шоколадний"! главнає, штаби ти всігда помніл: врах ні в крємлє, а в Кієвє!
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Знаем этих шулеров напёрсточников! Опять намухоморили? Внимательно и очень тщательно просмотреть текст от упырей.
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валовий зовнішній борг України при початку президентської каденції Янукевича - близько 103$ млрд.
на момент бігства - близько 142$ млрд.
зараз - 116$ млрд.
це все, що потрібно знати про сметану і "січас"
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Нi, не все.
Cуммарное состояние всех участников рейтинга "Фокуса" за прошлый год выросло почти на $2 млрд и составляет $27 млрд. Так, состояние Ахметова за год выросло с $2,2 млрд до $3,1 млрд, Коломойского - с $1,2 млрд до $1,6 млрд, Боголюбова - с $1,2 млрд до $1,5 млрд, Пинчука - с $1,1 млрд до $1,4 млрд.
Подробности: https://regnum.ru/news/2404604.html

Состояние президента Порошенко оценивается в $ 1,6 млрд., в конце октября прошлого года, состояние президента составляло $1 млрд. ("Новое время")

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/01/22/7169108/
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шо то я уже вообще ход событий потерял(
а какой антикорупционный суд приняли в раде на прошлой неделе?
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Иван Петрович Сидоров пацан чоткий,правильный, конкретный и реальный. И за базар отвечает /22.08.16 16:43 22% українців виправдовують корупцію, - Transparency International Україна. ІНФОГРАФІКА.-70% українців брали участь у корумпованих діях і лише 2% спробували з нею боротися./Правовое общество-правовое государство.
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правильно! давно пора ножний створювати!
путєн, памагі!
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На G7 Трамп сказал: "зачем вы помогаете Украине, это же самая коррумпированная страна в Европе".
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Есть анекдот
" мне не нравиться как поет Паворотти .
- а вы его слушали ?
- нет, но мне напел Поплавский"
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ну, нє на G7, а на Ж1
і нє Трамп, а путєн сказал: вот січас била абідна...
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Пуканы любителей ботоксного канцлера пылают😁
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Эй, партизан, простой вопрос тебе: а чё из тех обвинений, шо написаны в открывающейся ссылке ни одно не прзвучало в суде ? А ?
Ответ : маркиз любит шоколад...
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Лолита,под себя этот суд не подгонишь. Так,что не оптимистичничай )) Слава США !
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наш апеляційний суд ...самий апеляційний суд у світі
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Зашевелился перед выборами... Теперь в программе достижений будет антикор. суд, безвизовый режим и прочая , прочая... Тимошенко так сильно сзади подпирает своим рейтингом, что свалить может. Вот и шевелится Президент и его команда
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Слідкуйте уважно за липкими шаКАЛадними лапами- знову якийсь наїбахтунг від ПОПи...
😎
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...За январь-май 2018 года Украина импортировала 22,5 тыс. тонн свиного сала. Это на 57,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС).В денежном выражении импорт сала составил 14 млн долларов.Основными импортерами сала в Украину стали Польша и Германия. Так, Польша завезла 5,9 тыс. тонн сала, Германия - 5,2 тыс. тонн сала.Экспорт сала из Украины за первые пять месяцев 2018 года составил всего тонну продукции. Это в 22 раза меньше объемов импорта.
Напомним, сало содержит арахидоновую кислоту, которая входит в состав жизненно необходимого витамина F. Арахидоновая кислота входит в состав клеточных мембран, стимулирует сердечную мышцу. Кислоты, содержащиеся в сале, обладают желчегонным действием и способствуют образованию в печени «хорошего» холестерина и расщеплению «плохого». В сале также содержится мононенасыщенная олеиновая кислота, защищающая печень и почки от продуктов окисления, к тому же она препятствует развитию атеросклероза. Набор полезных свойств сала позволил немецким ученым отнести этот продукт к благотворным животным жирам. Они даже посоветовали включать кусочек сала ежедневно в рацион сердечных больных...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко внес на рассмотрение Рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда
 
 
 
 
 
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