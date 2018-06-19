 Пентагон изменил стратегию киберкомандования США, - The New York Times

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

Как отмечает издание, ранее киберкомандование следовало скорее оборонной стратегии, реагируя на атаки после того, как хакеры "вторгались" в американский сегмент интернета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил

Однако с этого года Пентагон дал ведомству возможность совершать "практически ежедневные рейды" на иностранные сети для предотвращения кибератак.

Отмечается, что неизвестно, к каким последствиям приведут изменения в стратегии, в частности, это может привести к непредвиденной эскалации напряженности в отношениях с Россией, Китаем и Северной Кореей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пентагон возрождает Второй флот ВМС США на фоне растущего противостояния с РФ, - Reuters

В августе 2017 года киберкомандование США было выделено в отдельную структуру.