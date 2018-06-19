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Все про:Пентагон (480) США (13821) кибербезопасность (274)

 Пентагон изменил стратегию киберкомандования США, - The New York Times

Пентагон предоставил кибернетическому командованию возможность использовать более "агрессивный" подход для защиты от кибератак.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

Как отмечает издание, ранее киберкомандование следовало скорее оборонной стратегии, реагируя на атаки после того, как хакеры "вторгались" в американский сегмент интернета.

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Однако с этого года Пентагон дал ведомству возможность совершать "практически ежедневные рейды" на иностранные сети для предотвращения кибератак.

Отмечается, что неизвестно, к каким последствиям приведут изменения в стратегии, в частности, это может привести к непредвиденной эскалации напряженности в отношениях с Россией, Китаем и Северной Кореей.

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В августе 2017 года киберкомандование США было выделено в отдельную структуру.

Источник: https://censor.net.ua/n3072179
 
   
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але ж відповіть) кацапів може бути страшна - вони підуть в свій чебурнет,
або ще страшніше - знищать всі компи та смартхфони)))
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Скульптор из Якутии уже начал лепить супервирус.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПентагон изменил стратегию киберкомандования США, - The New York Times
 
 
 
 
 
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