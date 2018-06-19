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 Политика Украины
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 Рада сегодня рассмотрит законопроект о создании Бюро финбезопасности

Верховная Рада во вторник, 19 июня, планирует рассмотреть законопроект №8157 "О Национальном бюро финансовой безопасности Украины".

Об этом говорится в повестке дня парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Этот законопроект и альтернативные к нему №№8157-1, 8157-2 запланированы в конце повестки дня.

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Первым же блоком депутаты рассмотрят вопросы развития культуры. Так, во втором чтении будет рассматриваться законопроект №1553 "О внесении изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия" (по сохранению памятников культурного наследия, внесенных в Список всемирного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)".

В первом чтении планируется рассмотреть законопроекты №6738 "О внесении изменений в Закон Украины "О культуре" (относительно определения понятия "креативные индустрии")", №8202 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам усовершенствования системы охраны культурного наследия", № 8251 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи со вступлением в силу Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

Кроме того, в этом же блоке повестки дня стоят законопроекты №8266 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности Украинского культурного фонда", №6768 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования конкурсной процедуры назначения руководителя государственного или коммунального учреждения культуры".

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После этого депутаты перейдут к разделу включения в повестку дня сессии 26 законопроектов, в частности, президентского №8265 "О публичных закупках".

Далее планируется рассмотреть в первом чтении законопроекты №8293 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с принятием Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и №8349 "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения "Налогового кодекса Украины (относительно отношений, связанных с осуществлением мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях)".

Источник: https://censor.net.ua/n3072178
 
 
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найкраща фінбезхпека - це коли великі підприємства, індустрію енергетики повернути у власність держави.
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если ты миллионер, с охраной, живешь в Илитных местах, то везде хорошо. даже в Гондурасе, Гватемале.Венесуэле. Поэтому пох на боатенга.
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асобінна раси рєптілоїдав, піріпончатакрилих і стріказоідав
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Очередная вертухайская контора.
Скоро в Украине надсмотрщиков будет больше, чем тех, кто зарабатывает деньги.
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Больше чиновников, наглых и жирных!
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В то время, как наши космические корабли бороздят просторы вселенной... ...
и недаром все континенты рукоплещут труженикам нашего большого балета... ...
учит народная мудрость - терпение и труд все перетрут - раз!
Кончил дело - гуляй смело - два!
Работа не волк - в лес не ...
Нет, это не надо!... До лампочки!
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