 Террористы пытались спрятать от наблюдателей 152-мм противотанковую управляемую ракету "Корнет", - ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Примерно в двух километрах к северу от Петровского наблюдатели видели четверых мужчин в форме военного типа, один из которых нес противотанковую управляемую ракету (9М133 "Корнет", 152 мм. - Ред.), которую он бросил в высокую траву, когда он узнал о присутствии патруля СММ", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения команда СММ видела 10 танков террористов неустановленного типа вблизи временно оккупированного Тернового, шесть танков возле Покровки и один зенитный ракетный комплекс 9К33 Оса неподалеку от Новоамвросиевского.

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Напомним, 12 июня 2018 года ОБСЕ зафиксировала 126 танков во временно оккупированном Донбассе.