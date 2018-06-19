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 Террористы пытались спрятать от наблюдателей 152-мм противотанковую управляемую ракету "Корнет", - ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали, как боевики переносили противотанковую управляемую ракету в районе Петровского Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Примерно в двух километрах к северу от Петровского наблюдатели видели четверых мужчин в форме военного типа, один из которых нес противотанковую управляемую ракету (9М133 "Корнет", 152 мм. - Ред.), которую он бросил в высокую траву, когда он узнал о присутствии патруля СММ", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения команда СММ видела 10 танков террористов неустановленного типа вблизи временно оккупированного Тернового, шесть танков возле Покровки и один зенитный ракетный комплекс 9К33 Оса неподалеку от Новоамвросиевского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия должна прекратить непристойные действия и убраться с Украины", - Госдеп об обстреле наемниками РФ наблюдателей ОБСЕ

Напомним, 12 июня 2018 года ОБСЕ зафиксировала 126 танков во временно оккупированном Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3072176
 
 
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Свежевскопанный шахтный экземпляр XD.
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Ну, ты погляди!!! ОБСЕшники "прозрели"!!! Видно, "смена курса лечения" с "кацапского" на "американский", положительно повлияла на остроту зрения... Всё, как "доктор Маккейн" прописал...
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это честные шахтеры . ПТУР в шахте случайно нашли . вот несли В милицию в ОБСЕ сдавать Терористи намагалися заховати від спостерігачів 152-мм протитанкову керовану ракету "Корнет", - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5428
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы пытались спрятать от наблюдателей 152-мм противотанковую управляемую ракету "Корнет", - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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