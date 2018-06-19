 Военные ВС РФ "засветили" секретную радиоэлектронную технику на оккупированном Донбассе, - ООС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, на страничке ООС в Facebook обнародована фотография военных ВС РФ, сделанная 13 июня 2018 года на территории Новоазовской ветроэлектростанции.
"Фотография сделана 13.06.2018 года на территории Новоазовской ветроэлектростанции на одном из ветрогенераторов, подтверждением этого являются ориентиры: №1 - ветрогенератор; №2 - ветрогенератор; №3 - изгиб полезащитной лесополосы; №4 - изгиб полезащитной лесополосы.
На данной фотографии изображен комплекс радиоэлектронных средств разведки (две антенны кругового типа советского производства, две солнечные батареи). Вероятно комплекс используется для прослушивания, и радиопеленгации радиостанций работающих в коротковолновом диапазоне частот от 3 до 30 МГц. Также возле антенны, находится человек в военной форме российского образца. Можно допустить, что это представитель одного из подразделений оперативно-боевого обеспечения или военный советник - инструктор Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, в ООС добавили, что автор фотографии скорее всего не является местным, "об этом указывает его возраст (большинство представителей местных "вояк" более пожилого возраста) и его действия - представителей местных "вояк" жестко контролируют за фотографии, которые демаскируют позиции и военную технику, и не допускают к технике РЭБ. Но этот человек на фотографии находится возле секретной радиоэлектронной техники и свободно делает фотографии, демаскируя местоположение средства РЭБ".
Но боюсь, что с нашими руко водителями мы и этот срок запросто переплюнем(
или твоего хозяина?
а ты из Киева?
в одессе так не пишут)
лошара ты рашеновская))
ты же сейчас плакать начнёшь) или уже?))
а ты вещаешь за него, получается шо ты его РОТ
Молодой Рабочий Рот ))))))))
миляди ольгинские
по четным на педерацию работаете
а по нечетным на рашен
рашен педерация))
или с мозгами)
подними свои зеньки по ветке и глянь кто на жопы тему перевел
а ты получается уже потом на запах подтянулся)
колись, любишь Петра Алексеича?))
ты с Киева? на параде был?
а ты точно не кацап?)
родаки тебя по пьяни закалабоцали?))
держи мокшанин ))
ты же дрищешь уже в три стороны
тяжело отслеживать)
теперь про орзю давай болезный))
наверное тоже молодой , как рабочий
вот из за таких дебилов как ты и рабочий мы так и живём в Украине
Кацапы как вам пенсионная реформа? Я так понимаю всеобщий и безоговорочный одобрямс? Правильно нахера вам пенсии,лучше это бабло в украинский крым вложить,а еще донбабве в рот заглядывает надо и им косточку кинуть, все таки как никак передний фланг защиты мокшанабада от биндер и НАТО,трактористы из бурятии и казаки козлицинские героически в ожесточенных боях освобождают жителей лугандонии от их имущества！
Виявили - знищили -шукаємо наступних бовдурів.
за Украину или за педерацию?
"Мы же братья"
По данным Госстата Украины, в январе-апреле 2018 года... импорт товаров из России вырос на 31%, до $2,6 млрд, что составляет 15,2% ввозимых на Украину товаров...
При этом в 2017 году импорт товаров из России рос быстрее, чем импорт из Евросоюза (+40% против 23%), сообщал ранее Нацбанк Украины...
В итоге за 2017 год объем импорта из России составил $7,1 млрд, а экспорт украинских товаров в Россию - $3,3 млрд.
ОТСЮДА
Гроб "Патриот"