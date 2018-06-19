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 Военные ВС РФ "засветили" секретную радиоэлектронную технику на оккупированном Донбассе, - ООС. ФОТО

Командование Объединенных сил целенаправленно собирает сведения о деятельности российско-оккупационных войск, действующих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, на страничке ООС в Facebook обнародована фотография военных ВС РФ, сделанная 13 июня 2018 года на территории Новоазовской ветроэлектростанции.

"Фотография сделана 13.06.2018 года на территории Новоазовской ветроэлектростанции на одном из ветрогенераторов, подтверждением этого являются ориентиры: №1 - ветрогенератор; №2 - ветрогенератор; №3 - изгиб полезащитной лесополосы; №4 - изгиб полезащитной лесополосы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские бойцы уничтожили ББМ и грузовик врага, 5 оккупантов получили ранения, - сводка ООС

На данной фотографии изображен комплекс радиоэлектронных средств разведки (две антенны кругового типа советского производства, две солнечные батареи). Вероятно комплекс используется для прослушивания, и радиопеленгации радиостанций работающих в коротковолновом диапазоне частот от 3 до 30 МГц. Также возле антенны, находится человек в военной форме российского образца. Можно допустить, что это представитель одного из подразделений оперативно-боевого обеспечения или военный советник - инструктор Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Военные ВС РФ засветили секретную радиоэлектронную технику на оккупированном Донбассе, - ООС 01

Вместе с тем, в ООС добавили, что автор фотографии скорее всего не является местным, "об этом указывает его возраст (большинство представителей местных "вояк" более пожилого возраста) и его действия - представителей местных "вояк" жестко контролируют за фотографии, которые демаскируют позиции и военную технику, и не допускают к технике РЭБ. Но этот человек на фотографии находится возле секретной радиоэлектронной техники и свободно делает фотографии, демаскируя местоположение средства РЭБ".

Военные ВС РФ засветили секретную радиоэлектронную технику на оккупированном Донбассе, - ООС 02
Фото: ООС/Facebook

Военные ВС РФ засветили секретную радиоэлектронную технику на оккупированном Донбассе, - ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/n3072173
 
   
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Да пускай "палятся"... Для Гааги пригодится...
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Оно то так. Хорошо бы. Только загвоздка в том, что у нас официально. что угодно происходит только не война, то ли АТО, то ли ООС, хотя народу полегло как в Афгане. А по времени "операция" длится больше Второй Мировой. Військові ЗС РФ "засвітили" секретну радіоелектронну техніку на окупованому Донбасі, - ООС - Цензор.НЕТ 2590
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Друга світова продовжувалася повні 6 років.
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це ніяка не друга світова, а більш схоже на конфлікт Ірана з Іраком, сусіди та схожа зброя.
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Я имел ввиду бывший Союз для которого официально Великая Отечественная война с фашистской Германией началась 22 июня 1941 года и продолжалась до 9 мая 1945 года. Можно конечно приплюсовать к ней отдельно рассматриваемую финскую войну и плюс время когда фашиствующих япошек после добивали.
Но боюсь, что с нашими руко водителями мы и этот срок запросто переплюнем(
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А ещё "загвоздка" в ом, что мы не с Афганистаном воюем, а с Россией. И ещё - Вам хочется, чтобы потери были, как во Второй мировой? "А нынче нам нужна одна Победа, одна на всех, мы за ценой не постоим...". Вы подобного хотите? Чтобы на всё село пара мужиков была, и те - калеки?
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а тебе не один хрен как это называется официально????????а может напомниш сколько в афгане полегло????????а по времени эта война длится с перерывами уже 400 лет -это так к сведению и пока живет империя так и будет --радует одно что империя с украины началась ею и исдохнет осталось немного- а зраду распространять не надо для неустойчивых и тупых (в условиях войны одно и то же)она заразна....
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У евреев одна Родина это Израиль и они его защищают с самого основания. У украинцев тоже одна Родина,но они предпочитают сидеть по хатам,так как ленивые,чтобы управлять своим рынком, землями,государством. Наверное Московия им отбила охоту управлять своим,а потом другие заполнили пустоту. Военные ВС РФ "засветили" секретную радиоэлектронную технику на оккупированном Донбассе, - ООС - Цензор.НЕТ 6571
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к сожалению это правда
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о..ті истинній кацап..давай еще про жопу вякни..
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про твою?
или твоего хозяина?
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а ты точно молодой?
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я да,
а ты из Киева?
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из жопы ты))
в одессе так не пишут)
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шо тебе писать болезный?)
ты же сейчас плакать начнёшь) или уже?))
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тебя это не должно еб..ть , долбо..б
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судя потому шо твой коллега по шакаладному цеху куда то сдристнул
а ты вещаешь за него, получается шо ты его РОТ
Молодой Рабочий Рот ))))))))
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ага ...нуда, вот так вот педоросня и палитца на мелочах ...гыыыыы
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да да именно так вы и палитесь
миляди ольгинские
по четным на педерацию работаете
а по нечетным на рашен
рашен педерация))
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кто о чём, а кацап о срацi ..)))) ... ты её береги , тебе ещё рыть канал азово-чёрноморский
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у тебя с глазам всё ок?)
или с мозгами)
подними свои зеньки по ветке и глянь кто на жопы тему перевел
а ты получается уже потом на запах подтянулся)
колись, любишь Петра Алексеича?))
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русня не должна задавать вопросов, русня должна страдать, андэсенд ?
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не нервничай, мокша .... ты мне доставляешь удовольствие ...гыыыы
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нет, хожу на свидания , что тебя ещё интересует, кацап ?
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к молодым рабочим?)
ты с Киева? на параде был?
а ты точно не кацап?)
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чюхня не должна задавать вопросов, чюхня должна страдать ...гыыыы
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больше смайлов, а то не убедительно
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без смайлов туго догоняешь?)
родаки тебя по пьяни закалабоцали?))
держи мокшанин Військові ЗС РФ "засвітили" секретну радіоелектронну техніку на окупованому Донбасі, - ООС - Цензор.НЕТ 591 ))
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ты даже зеркалишь, по тупому, что ты такое, ваня ...гыыыыы
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какой зеркалешь тупорылое ты создание
ты же дрищешь уже в три стороны
тяжело отслеживать)
теперь про орзю давай болезный))
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ага , это плохая работа над ошибками, старайся лучше эрзя.... плохой раб
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ты скучный
наверное тоже молодой , как рабочий
вот из за таких дебилов как ты и рабочий мы так и живём в Украине
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видимо, занят был .... дрочил на вяличие
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Чиновники и депутаты всех уровней не чувствуют государственности,а потому работают больше на себя и и вся судебная машина настроена на кумовство и прощение . Всё что возрождается для государственности, тут же уничтожается старой московско ордынской системой управления государством. Військові ЗС РФ "засвітили" секретну радіоелектронну техніку на окупованому Донбасі, - ООС - Цензор.НЕТ 9235
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и жидомасонами Військові ЗС РФ "засвітили" секретну радіоелектронну техніку на окупованому Донбасі, - ООС - Цензор.НЕТ 1546
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Ну, щоб "кацап" та не звинуватив у всіх бідах "жидів" (навіть в імпотенції - "водку из опилок" придумали, тому "не стоїть") - йому ж "у голови низько буде..."...
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Браво кацапчеги!так держать! ИХТАМНЕБЫЛО!!!_ТЫНЦ_
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низя, там ветряки ахметки , осколки могут поцарапать их
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Автор: FoxНовость:

Кацапы как вам пенсионная реформа? Я так понимаю всеобщий и безоговорочный одобрямс? Правильно нахера вам пенсии,лучше это бабло в украинский крым вложить,а еще донбабве в рот заглядывает надо и им косточку кинуть, все таки как никак передний фланг защиты мокшанабада от биндер и НАТО,трактористы из бурятии и казаки козлицинские героически в ожесточенных боях освобождают жителей лугандонии от их имущества！
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І чого чекаємо, другого пришестя?
Виявили - знищили -шукаємо наступних бовдурів.
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Вот такие антенны уже повыбрасывали, несколько лет назад, на всех судах Мирового флота. Это обычнейшая антенна радиопелленгатора, верно указано в статье. Не знаю, что именно секретного в этом металлоломе?
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Антенны как таковые разработаны еще при царе горохе, ничего концептуально в них не меняется. Меняется, и весьма серьезно, начинка модулей, с которыми они работают. По аналогии с магнитофонами- какая нибудь соната отличается от шарпа как небо от земли, хотя сами радиодетали почти одинаковы, а уж телескопические антенны один в один...
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на обломках рузького мира будет стоять обосцанный пенёк с надписью "долбо.бы"
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а,что вам мешает прокацапски настроенных соседей так сказать резать по тихому,вот визжит допустим какая-то бабака или мужик за рюска мир,утром находят такого(ю) без признаков жизни,у вас война,а на войне убивают но вы пока только друг друга убиваете в своих городах, а наглые прокацапы убивают в наглую украинцев,а вы как терпилы
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узкоглазая подстилка, будет ещё тут учить, как строить унтерменьшей ...гыыыы
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слышь ты шлюха фашисткая за языком следи гнида трусливая мало вас кацапы мочат,правильно делают,у них то на донбассе и азиатов много вот они вас и мочат фашистов,а я гражданин Казахстана по национальности украинец,нас в Казахстане примерно 400 тысяч живет
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гыыы ... узкоглазый уродец негодуе .... так мило
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ты дебил чем лучше тех же кацапов они фашисты и ты и тебе подобные тоже фашисты
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а кто тебе сказал, что я не фашист и не нацмоналист, и да те были крепкие парни, есть с чего брать пример
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Українським законодавством страта за проросійські настрої не передбачена. Ці настрої зникнуть через відсутність звязку з реаліями життя у цивілізації, а обдурені громадяни або змінять погляди, або існуватимуть у ментальній ізоляції.
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Ну, так координаты известны, накройте огнем и все дела. Четыре года пустых балачок.
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#простотак

"Мы же братья"
По данным Госстата Украины, в январе-апреле 2018 года... импорт товаров из России вырос на 31%, до $2,6 млрд, что составляет 15,2% ввозимых на Украину товаров...
При этом в 2017 году импорт товаров из России рос быстрее, чем импорт из Евросоюза (+40% против 23%), сообщал ранее Нацбанк Украины...
В итоге за 2017 год объем импорта из России составил $7,1 млрд, а экспорт украинских товаров в Россию - $3,3 млрд.

ОТСЮДА
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Торгует Украина с Россией. Вот доказательство:
Гроб "Патриот"

Військові ЗС РФ "засвітили" секретну радіоелектронну техніку на окупованому Донбасі, - ООС - Цензор.НЕТ 4876
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на фото российские ихтамнеты сидят на белом камазе гуманитарной помощи от той же самой россии
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Це в зоні досяжності української артилерії 152 мм, чи РСЗО. Чого панькатися.
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Як діяли США в Сириї: "рускіє це ваші сили атакують?", "ні це не наші нас там нема у районі!" "ну нема значить нема!" і усі гібридні загрози знищені.
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Сектанты ботоксного ничтожества и тут обнаружили зраду.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенные ВС РФ "засветили" секретную радиоэлектронную технику на оккупированном Донбассе, - ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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