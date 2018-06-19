 Военные ВС РФ "засветили" секретную радиоэлектронную технику на оккупированном Донбассе, - ООС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, на страничке ООС в Facebook обнародована фотография военных ВС РФ, сделанная 13 июня 2018 года на территории Новоазовской ветроэлектростанции.

"Фотография сделана 13.06.2018 года на территории Новоазовской ветроэлектростанции на одном из ветрогенераторов, подтверждением этого являются ориентиры: №1 - ветрогенератор; №2 - ветрогенератор; №3 - изгиб полезащитной лесополосы; №4 - изгиб полезащитной лесополосы.

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На данной фотографии изображен комплекс радиоэлектронных средств разведки (две антенны кругового типа советского производства, две солнечные батареи). Вероятно комплекс используется для прослушивания, и радиопеленгации радиостанций работающих в коротковолновом диапазоне частот от 3 до 30 МГц. Также возле антенны, находится человек в военной форме российского образца. Можно допустить, что это представитель одного из подразделений оперативно-боевого обеспечения или военный советник - инструктор Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в ООС добавили, что автор фотографии скорее всего не является местным, "об этом указывает его возраст (большинство представителей местных "вояк" более пожилого возраста) и его действия - представителей местных "вояк" жестко контролируют за фотографии, которые демаскируют позиции и военную технику, и не допускают к технике РЭБ. Но этот человек на фотографии находится возле секретной радиоэлектронной техники и свободно делает фотографии, демаскируя местоположение средства РЭБ".



Фото: ООС/Facebook