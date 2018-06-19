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 Украинские бойцы уничтожили ББМ и грузовик врага, 5 оккупантов получили ранения, - сводка ООС

Силами ООС на Донбассе была уничтожена вражеская техника, 5 оккупантов получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

"В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожена 1 боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, 5 оккупантов получили ранения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки на Донбассе ликвидированы 15 и ранены 10 террористов, - ООС

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки враг 28 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Во время боевых действий на донецком направлении двое украинских военнослужащих получили ранения.

Украинские бойцы уничтожили ББМ и грузовик врага, 5 оккупантов получили ранения, - сводка ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072169
 
   
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Побольше раненых, пусть живут в нищете без рук, ног и пр.
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СБУ завела дело на националистов, задержавших боевика Лусварги

Читать полностью на http://news.enovosty.com/news_politics/full/1806-sbu-zavela-delo-na-nacionalistov-zaderzhavshix-boevika-lusvargi

Служба безопасности Украины начала расследование по факту задержания активистами националистических организаций гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне террористов «ДНР», информирует news.enovosty.com.
Об этом сообщил адвокат бразильца Валентин Рыбин, который опубликовал в Facebook ответ СБУ на свой запрос.
«Главным следственным Управлением СБ Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении представителями С14 в центре Киева 04.05.18 террористического акта и похищении человека (гражданина Бразилии, Рафаэля Лусварги)», - написал он.
Согласно ответу СБУ, уголовное производство по факту задержания Лусварги было открыто 1 июня. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены на основании заявления Рыбина и во исполнение решения Шевченковского районного суда Киева от 18 мая.
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Ну, "завели"... И что?... "Завести" - не значит провести следствие, составить обвинительное заключение, направить в суд и осудить... Ну, получила СБУ заявление о возможных противоправных действиях определённых лиц. Они обязаны, согласно закону "Об обращениях граждан", его принять :
Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.
Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення."
Кроме того, для установления истины, в некоторых случаях, необходимо проведение специальных следственных действий, а без возбуждения уголовного дела это невозможно...
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а скажут, скажут, что обе стороны нарушают "Минские договорённости"
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По данным разведки, тот такое. Где фото-видео? Беспилотников нету? Бойцы какой бригады получили награды и заслуженное вознаграждение? В соляных озерах близ Славянска, по данным разведки, боевики массово хоронили трупы. И где они? Боевики-наркоманы и алкаши массово дезертируют и бегут в РФ с 2014 года, по данным разведки. Только за 4 года почему-то никуда не убежали.
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вы не в курсе, много шуму в СМИ, когда этих боевиков депортируют из России обратно в Украину. Найти ссылки?
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кафе Вечерок - там такого просто застрелили
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Да, читаю Комсомолку. Только упомянутых там боевиков собирались-собирались, да никуда не депортировали.
Это раз. Один-два случая общей картины не меняют. Это два.
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так на слуху несколько человек, а в тени правоохранителей не 1 тысяча.
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только в Кремле могли придумать такой «хитрый ход»: спорить за мировое господство с США, а стрелять в украинцев.
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Российский телевизор не отдыхает. Изо дня в день на протяжении нескольких лет Россия пытается убедить себя и других, что не было аннексии Крыма, а было добровольное «возращение» в родную гавань.

Уже и мост пристроили к украинскому полуострову, но до сих пор мнение любого иностранца, желательно, из стран Запада, который что-то «споет» про «честный референдум», может стать всероссийской новостью. Для такой роли, например, подойдет даже депутат из немецкого села Квакенбрюк. Поскольку это уже позволяет слепить новость на тему «прозрения в Германии».
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на дамбасі дофіга покинутих шахт та копанок куди можна тонами трупи скидати, навіть не треба рити щось. І дофіга є фото вже загиблих расеян за "новоросію" кремль їх не визнає це викладають самі екс бойовики.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские бойцы уничтожили ББМ и грузовик врага, 5 оккупантов получили ранения, - сводка ООС
 
 
 
 
 
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