 Украинские бойцы уничтожили ББМ и грузовик врага, 5 оккупантов получили ранения, - сводка ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.
"В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожена 1 боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, 5 оккупантов получили ранения", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки враг 28 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Во время боевых действий на донецком направлении двое украинских военнослужащих получили ранения.
Читать полностью на http://news.enovosty.com/news_politics/full/1806-sbu-zavela-delo-na-nacionalistov-zaderzhavshix-boevika-lusvargi
Служба безопасности Украины начала расследование по факту задержания активистами националистических организаций гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне террористов «ДНР», информирует news.enovosty.com.
Об этом сообщил адвокат бразильца Валентин Рыбин, который опубликовал в Facebook ответ СБУ на свой запрос.
«Главным следственным Управлением СБ Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении представителями С14 в центре Киева 04.05.18 террористического акта и похищении человека (гражданина Бразилии, Рафаэля Лусварги)», - написал он.
Согласно ответу СБУ, уголовное производство по факту задержания Лусварги было открыто 1 июня. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены на основании заявления Рыбина и во исполнение решения Шевченковского районного суда Киева от 18 мая.
Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.
Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення."
Кроме того, для установления истины, в некоторых случаях, необходимо проведение специальных следственных действий, а без возбуждения уголовного дела это невозможно...
Это раз. Один-два случая общей картины не меняют. Это два.
Уже и мост пристроили к украинскому полуострову, но до сих пор мнение любого иностранца, желательно, из стран Запада, который что-то «споет» про «честный референдум», может стать всероссийской новостью. Для такой роли, например, подойдет даже депутат из немецкого села Квакенбрюк. Поскольку это уже позволяет слепить новость на тему «прозрения в Германии».