 Украинские бойцы уничтожили ББМ и грузовик врага, 5 оккупантов получили ранения, - сводка ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

"В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожена 1 боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, 5 оккупантов получили ранения", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки враг 28 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Во время боевых действий на донецком направлении двое украинских военнослужащих получили ранения.