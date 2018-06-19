 Если мы сможем увеличить экспорт газа из США в Европу, мы сможем заставить Россию отступить, - Помпео

Об этом заявил в понедельник государственный секретарь США Майк Помпео, выступая с речью о дипломатии в экономике в Экономическом клубе Детройта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Увеличение нашего экспорта действительно играет центральную роль для нашей безопасности. Если мы сможем увеличить экспорт (природных ресурсов – Ред.) в Европу, мы сможем заставить Россию отступить", - заявил Помпео.

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Он также отметил, что подобную политику Соединенные Штаты смогут ввести в Азии, чтобы заставить отступить Китай.

Государственный секретарь США при этом положительно отметил усилия американского газодобывающего бизнеса, который расширяет географию продаж своей продукции за границу.