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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Газ (8846) Европа (1079) Россия (69689) США (13817) Помпео (39)

 Если мы сможем увеличить экспорт газа из США в Европу, мы сможем заставить Россию отступить, - Помпео

Повышение объемов экспорта природного газа из Соединенных Штатов в страны Европы, нарушит монопольные позиции России на региональном рынке газа и может заставить РФ отступить.

Об этом заявил в понедельник государственный секретарь США Майк Помпео, выступая с речью о дипломатии в экономике в Экономическом клубе Детройта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Увеличение нашего экспорта действительно играет центральную роль для нашей безопасности. Если мы сможем увеличить экспорт (природных ресурсов – Ред.) в Европу, мы сможем заставить Россию отступить", - заявил Помпео.

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Он также отметил, что подобную политику Соединенные Штаты смогут ввести в Азии, чтобы заставить отступить Китай.

Государственный секретарь США при этом положительно отметил усилия американского газодобывающего бизнеса, который расширяет географию продаж своей продукции за границу.

Источник: https://censor.net.ua/n3072168
 
 
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Та й про нафту не забувайте - добре було б знизити ціну бочки брент до 30 єнотів..
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заменить русский сапог на американский.....?????
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Главное продать свой газ, пусть дороже чем Российский, но свой. Хватит пургу нести, заботливый.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли мы сможем увеличить экспорт газа из США в Европу, мы сможем заставить Россию отступить, - Помпео
 
 
 
 
 
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