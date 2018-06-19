 Враг 28 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, за прошедшие сутки, 18 июня, активные боевые действия продолжались на Луганщине, где российско-оккупационные войска прибегали к провокационным действиям в районе населенного пункта Новотошковское, а на горловском направлении - в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

"На донецком направлении вблизи Авдеевки и Опытного во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили двое украинских военнослужащих", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что не прекращаются боевые действия и на мариупольском направлении в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединское, где применение оккупантами минометов подвергали опасности мирное население.

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"В общем враг 28 раз нарушал режим прекращения огня, из них 6 раз вел огонь из тяжелого вооружения. В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожена 1 боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, 5 оккупантов получили ранения", - сообщили в пресс-службе ООС.

Вместе с тем, в штабе отметили, что ночь текущих суток прошла без обострения обстановки: враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет.