 ВОЗ внесла игроманию в перечень аддиктивных расстройств и убрала "гендерное несоответствие" из проблем психического здоровья

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Организации, подготовка МКБ-11 продолжалась свыше десяти лет. Классификация отражает прогресс в медицине и достижения научной мысли. "Так, коды, касающиеся устойчивости к противомикробным препаратам, теперь больше соответствуют критериям Глобальной системы эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS)", - уточняют в ВОЗ.

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В новую МКБ также вошли новые главы, в частности по народной (традиционной) медицине, сексуальному здоровью. Последняя объединяет расстройства, которые раньше были отнесены к другим категориям (например, гендерная неконгруэнтность (несоответствие) указывалось в категории психических расстройств) или описывались иначе. В раздел аддиктивных расстройств было добавлено игровое расстройство.

В ВОЗ уточняют, что представят МКБ-11 для принятия государствами-членами на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2019 года. Классификация вступит в силу 1 января 2022 года. "Данный выпуск носит предварительный и ознакомительный характер и позволит странам выработать планы по использованию новой версии, подготовить ее переводы и провести общенациональную подготовку специалистов здравоохранения", - отмечается в сообщении.