EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Здоровье
  202  1
Все про:болезнь (436) ВОЗ (96) здоровье (1166) гендерные проблемы (78)

 ВОЗ внесла игроманию в перечень аддиктивных расстройств и убрала "гендерное несоответствие" из проблем психического здоровья

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новую версию Международной классификации болезней (МКБ-11).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Организации, подготовка МКБ-11 продолжалась свыше десяти лет. Классификация отражает прогресс в медицине и достижения научной мысли. "Так, коды, касающиеся устойчивости к противомикробным препаратам, теперь больше соответствуют критериям Глобальной системы эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS)", - уточняют в ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неинфекционные болезни становятся причиной 71% смертей во всем мире, снизить показатели поможет достаточная физическая активность, - ВОЗ

В новую МКБ также вошли новые главы, в частности по народной (традиционной) медицине, сексуальному здоровью. Последняя объединяет расстройства, которые раньше были отнесены к другим категориям (например, гендерная неконгруэнтность (несоответствие) указывалось в категории психических расстройств) или описывались иначе. В раздел аддиктивных расстройств было добавлено игровое расстройство.

В ВОЗ уточняют, что представят МКБ-11 для принятия государствами-членами на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2019 года. Классификация вступит в силу 1 января 2022 года. "Данный выпуск носит предварительный и ознакомительный характер и позволит странам выработать планы по использованию новой версии, подготовить ее переводы и провести общенациональную подготовку специалистов здравоохранения", - отмечается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3072164
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Є тільки дві "гарні" хвороби: амнезія і сверблячка. При першій жінка кожен раз інша, а при другій чешешся і все ще хочеться😂
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВОЗ внесла игроманию в перечень аддиктивных расстройств и убрала "гендерное несоответствие" из проблем психического здоровья
 
 
 
 
 
 вверх