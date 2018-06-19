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Все про:Госкомтелерадио (55) запрет (1252) книги (402)

 Госкомтелерадио аннулировал разрешение на ввоз книги Василия Сахарова, так как он оказался активным участником оккупации Крыма и НВФ на Донбассе

Госкомтелерадио своим приказом аннулировал ранее выданное разрешение ООО "Дресс Шоу" на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книги Василия Сахарова "Темный" в количестве 2000 экземпляров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, основанием для аннулирования разрешения стал факт внесения Министерством культуры Украины автора произведения - гражданина Российской Федерации Сахарова Василия Ивановича - в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. "Как выяснилось, писатель Сахаров является активным участником российской оккупации Крыма и военных действий на востоке Украины на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Список угрожающих нацбезопасности Украины лиц пополнился еще тремя российскими деятелями культуры, - Минкульт

Предоставляя разрешение ООО "Дресс Шоу" на ввоз книги В. Сахарова "Темный", эксперты не обнаружили в содержании издания признаков несоответствий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины. Однако на личность автора обратили внимание общественные активисты. Мониторинг в открытых источниках деятельности "писателя" и обращения Госкомтелерадио в СБУ подтвердили догадку общественных активистов: Василий Сахаров - участник пророссийских незаконных вооруженных формирований, который воевал против Украины и ее государственной независимости", - подчеркивают в Госкомтелерадио.

В ведомстве напоминают, что 22 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины №262, касающееся выдачи разрешения на ввоз издательской продукции, изготовленной на территории государства-агрессора и временно оккупированной территории Украины. Согласно постановлению, импортеры, распространители издательской продукции из России и временно оккупированных территорий Украины должны получать разрешение от Госкомтелерадио на ввоз такой продукции. Решение об отказе в выдаче разрешения принимает экспертный совет Госкомтелерадио.

Также читайте: Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину детской книги "Как жили на Руси" из-за пропаганды государства-агрессора

По состоянию на 18 июня 2018 года, начиная с 22 мая 2017 года, Госкомтелерадио выдал субъектам хозяйствования разрешения на ввоз 16520 наименований издательской продукции. Вместе с тем, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио и в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины, Госкомтелерадио предоставил 52 отказа в выдаче разрешений на ввоз 180500 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принял решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. Еще 593 отказа предоставлены вследствие непредоставления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений.

Источник: https://censor.net.ua/n3072163
 
 
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Как вы всех задрали своим дебилизмом - кто захочет прочесть , ПРОЧТЁТ в интернете ,
как и нельзя запретить " Одноклассники " и " В контакте " ( поставь программу и пользуйся )
Наши " верхумники " ( одним словом ) не знают , что интернет запретить нельзя .............
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Та невже? А чого це дебілів, які користуються "В контакте" "Одноклассниками" стало менше?
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А ще було би непогано дозволити цьому васє сісти у СІЗО.
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Писатель....... Госкомтелерадио аннулировал разрешение на ввоз книги Василия Сахарова, так как он оказался активным участником оккупации Крыма и НВФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7581 Очередной хворый на голову графоман из разряда:"как бы вяликая расеюшка весь мир смогла нагнуть, если бы....."
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Госкомтелерадио дает разрешения на продажу художественной литературы?

Здравствуй СССР! оказывается ты никуда не уходил ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоскомтелерадио аннулировал разрешение на ввоз книги Василия Сахарова, так как он оказался активным участником оккупации Крыма и НВФ на Донбассе
 
 
 
 
 
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