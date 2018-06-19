 Минрегион инициировал создание универсального мобильного приложения для людей с инвалидностью, - Парцхаладзе

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Недавно в Минрегион обратилась одна компания, которая создает мобильное приложение для людей с нарушениями зрения и слуха. И сейчас в начале изучения этого вопроса есть понимание, что в Украине очень нужно создать удобное мобильное приложение для широкого круга пользователей - людей с инвалидностью, чтобы они могли передвигаться по городу удобными маршрутами и быстро ориентироваться в пространстве. Я знаю, что такие приложения есть, а также разрабатываются еще в разных странах и разными международными компаниями. Наверное, у каждого есть свои плюсы и минусы. Мы бы очень хотели, чтобы в Украине было создано такое приложение, которое бы максимально учитывало наши реалии", - написал он.

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По словам Льва Парцхаладзе, использование такого приложения людьми с инвалидностью будет способствовать их быстрой адаптации в социум и повысит удобство в передвижении.

Сейчас Минрегион ищет предложения и технологические решения для разработки нового приложения и формирования инициативной группы.