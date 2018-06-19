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Все про:Минрегионразвития (73) приложение (1) инклюзия (6) Парцхаладзе Лев (5)

 Минрегион инициировал создание универсального мобильного приложения для людей с инвалидностью, - Парцхаладзе

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины считает, что в Украине важно создать универсальное мобильное приложение для людей с инвалидностью и маломобильных групп, чтобы им было удобно и легко передвигаться и ориентироваться в пространстве.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Недавно в Минрегион обратилась одна компания, которая создает мобильное приложение для людей с нарушениями зрения и слуха. И сейчас в начале изучения этого вопроса есть понимание, что в Украине очень нужно создать удобное мобильное приложение для широкого круга пользователей - людей с инвалидностью, чтобы они могли передвигаться по городу удобными маршрутами и быстро ориентироваться в пространстве. Я знаю, что такие приложения есть, а также разрабатываются еще в разных странах и разными международными компаниями. Наверное, у каждого есть свои плюсы и минусы. Мы бы очень хотели, чтобы в Украине было создано такое приложение, которое бы максимально учитывало наши реалии", - написал он.

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По словам Льва Парцхаладзе, использование такого приложения людьми с инвалидностью будет способствовать их быстрой адаптации в социум и повысит удобство в передвижении.

Сейчас Минрегион ищет предложения и технологические решения для разработки нового приложения и формирования инициативной группы.

Источник: https://censor.net.ua/n3072161
 
 
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Ай да молодцы, как потрудились за бюджетные деньги!
Ждем когда Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства выпустит приложение по беременности и партнерским родам... Минрегион инициировал создание универсального мобильного приложения для людей с инвалидностью, - Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 3790
Зачем решать вопросы ЖКХ? Зачем тарифы снижать?
Выпустил приложение и уже герой, можно кричать "Победа"!
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"создать универсальное мобильное приложение для людей с инвалидностью и маломобильных групп " - пугает слово "универсальное". Чем пугает? да тем что в универсальное насуют столько "фишек" что стоимость его будет неприлично "универсальная" а точнее громадная. Люди с инвалидностью есть разные, одни с слухом, другие с зрением. И вот зачем людям с нарушением слуха - голосовое управление, и экран брайля. А людям с нарушением зрения экран фулАшДи. Ведь универсальное приложение должно уметь всё, на то оно и универсальное.
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Іншими словами "стартап за бюджетне бабло"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинрегион инициировал создание универсального мобильного приложения для людей с инвалидностью, - Парцхаладзе
 
 
 
 
 
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