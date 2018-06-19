EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  251  3
Материалы по теме:
Все про:санкции (6811) Евросоюз (11929) активист (466)

 Активисты разработали предложения для ЕС по новым санкциям против РФ в связи с ее деятельностью в оккупированном Крыму

"Майдан иностранных дел", "Институт Черноморских стратегических исследований" и BlackSeaNews представят предложения для ЕС по новым экономическим санкциям для РФ в связи с ее деятельностью в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, украинские неправительственные организации "Майдан иностранных дел" и "Институт Черноморских стратегических исследований", интернет-издание BlackSeaNews, с апреля 2014 года осуществляют совместный мониторинг нарушений санкций, введенных ЕС, США и другими странами в связи с оккупацией Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС на год продлил санкции против России за аннексию Крыма

"В течение последнего года мониторинговая группа трех организаций установила новые факты нарушения санкции, путей их обхода и втягивания в эти схемы европейского бизнеса. Это касается использование для милитаризации Крыма украинских предприятий, захваченных РФ; незаконного пересечения украинской границы на оккупированном полуострове воздушными и морскими судами; запрещенного экспорта и импорта в/из стран ЕС и другого", - говорится в сообщении.

Указанные организации 21 июня 2018 года в 14:30 в УНИАН (ул.Крещатик, 4, конференц-зал) проведут пресс-конференцию на тему: "Презентация предложений для ЕС относительно новых экономических санкций в РФ в связи с ее деятельностью в оккупированном Крыму".

Также читайте: Климкин поблагодарил Совет ЕС за продление санкций против РФ: Нам стоит перейти от непризнания к деоккупации Крыма

Спикеры обоснуют целесообразность и механизмы распространения санкционного режима ЕС на судостроительные компании РФ, которые организовали на захваченных крымских заводах производство новейших корветов с ракетами "Калибр"; на российский порт "Кавказ", который реализует схемы обхода санкций при импорте/экспорте на оккупированный полуостров, а также о запрете обслуживания в аэропортах ЕС самолетов (бортов), которые осуществляли авиарейсы в Крым.

Спикеры: Богдан Яременко, председатель правления, "Майдан иностранных дел"; Андрей Клименко, руководитель Мониторинговой группы, главный редактор BlackSeaNews; Татьяна Гучакова, эксперт, "Институт Черноморских стратегических исследований"; Ольга Корбут, эксперт, "Институт Черноморских стратегических исследований"; Дмитрий Шульга, директор Европейской программы МФ "Возрождение".

Источник: https://censor.net.ua/n3072158
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так почніть щось робити із Сіменс. Хай заплатить гроші за свою діяльність в росії і Криму.
 показать весь комментарий
 
А чому б , активістам , не розробити щось подібне для України ?
Чи лише ЄС повинна вводити санкції ..?
 показать весь комментарий
 
Статья в Вашингтон Пост о прекрасных потемкинских деревнях. Не стесняемся, заходим, регистрируемся, комментируем.https://www.washingtonpost.com/news/soccer-insider/wp/2018/06/18/after-seeing-moscow-i-understand-why-fifa-gave-the-world-cup-to-russia/?utm_term=.f7eb9b466889
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАктивисты разработали предложения для ЕС по новым санкциям против РФ в связи с ее деятельностью в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
 вверх