 Украина просит ООН обеспечить доступ врачей к политзаключенным в России, - постпред Клименко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter представительства Украины, Клименко заявил, что миллионы украинских граждан в условиях российской оккупации лишены возможности реализации своего права на здоровье.

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Также он подчеркнул важность скорейшего освобождения политзаключенных. "Поскольку каждый час имеет решающее значение для удерживаемых РФ украинских политзаключенных, состояние здоровья которых ухудшается, обращаемся к спецдокладчику ООН с просьбой найти пути обеспечения их права на здоровье и доступа к ним независимых врачей", - говорится в сообщении.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев. Людмила Денисова отправилась в РФ, однако пока ей не удалось попасть ни к Олегу Сенцову, ни к Николаю Карпюку, ни к Роману Сущенко.