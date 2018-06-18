 Украина просит ООН обеспечить доступ врачей к политзаключенным в России, - постпред Клименко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter представительства Украины, Клименко заявил, что миллионы украинских граждан в условиях российской оккупации лишены возможности реализации своего права на здоровье.
Также он подчеркнул важность скорейшего освобождения политзаключенных. "Поскольку каждый час имеет решающее значение для удерживаемых РФ украинских политзаключенных, состояние здоровья которых ухудшается, обращаемся к спецдокладчику ООН с просьбой найти пути обеспечения их права на здоровье и доступа к ним независимых врачей", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.
9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев. Людмила Денисова отправилась в РФ, однако пока ей не удалось попасть ни к Олегу Сенцову, ни к Николаю Карпюку, ни к Роману Сущенко.