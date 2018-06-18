 Суд обязал владелицу бультерьера, выложившую в Сеть видео с убийством котенка, выплатить 29 тыс. грн, - прокуратура

"Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслан Скуратович, суд полностью удовлетворил позицию прокуратуры и назначил девушке, которая выложила жестокое видео в Сеть, наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи - 5100 грн. Кроме того, она должна заплатить 24 тыс. грн судебных расходов, связанных с проведением компьютерно-технических экспертиз", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте прокуратуры Харьковской области.

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Следует отметить, что согласно ст. 98 УК Украины наказание в виде ограничения свободы, которое также предусмотрено законодательством как возможная форма ответственности за это преступление в отношении несовершеннолетних не применяется.

Проведенные экспертизы установили, что видео содержит материалы, пропагандирующие культ насилия и жестокости.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку не истек срок апелляционного обжалования.

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Напомним, в ноябре 2016 года харьковчане Никита Жихарев и его 17-летняя девушка Маргарита Фурман сняли на видео, как бультерьер убивает котенка, и выложили ролик в сеть.