EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  736  28
Все про:прокуратура (3175) суд (21021) Харьковщина (1133) жестокость (15)

 Суд обязал владелицу бультерьера, выложившую в Сеть видео с убийством котенка, выплатить 29 тыс. грн, - прокуратура

Приговором Фрунзенского районного суда Харькова 19-летняя харьковчанка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 300 УК Украины (распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости).

"Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслан Скуратович, суд полностью удовлетворил позицию прокуратуры и назначил девушке, которая выложила жестокое видео в Сеть, наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи - 5100 грн. Кроме того, она должна заплатить 24 тыс. грн судебных расходов, связанных с проведением компьютерно-технических экспертиз", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте прокуратуры Харьковской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд подтвердил приговор живодеру, который издевался над животными в Киеве. ФОТО

Следует отметить, что согласно ст. 98 УК Украины наказание в виде ограничения свободы, которое также предусмотрено законодательством как возможная форма ответственности за это преступление в отношении несовершеннолетних не применяется.

Проведенные экспертизы установили, что видео содержит материалы, пропагандирующие культ насилия и жестокости.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку не истек срок апелляционного обжалования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал закон, увеличивающий наказание за жестокое обращение с животными

Напомним, в ноябре 2016 года харьковчане Никита Жихарев и его 17-летняя девушка Маргарита Фурман сняли на видео, как бультерьер убивает котенка, и выложили ролик в сеть.

Источник: https://censor.net.ua/n3072153
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Там пол Харькова в Сибирь нужно отправить, за то что Мураева терпят...
 показать весь комментарий
 
єто им после гепі и допі поотшибало..
 показать весь комментарий
 
Ні, цебуло лише за відео. За кошеня треба суку заставити з'їсти свого бультер'єра!
 показать весь комментарий
 
 
таким людям решением суда нужно запрещать владеть собакой пожизнен!
Хозяева идиоты воспитывают собак идиотов подобных себе, сегодня котенок, завтра ребенок.
И собака тут не причем!!! Все зло от нелюдей.
 показать весь комментарий
 
 
ну прав таки лишают и сроки дают реальные,
но не всем тут таки да ... промашка и с этим делом.
 показать весь комментарий
 
пусть суды приговаривают их к черепахам.
 показать весь комментарий
 
к "бассейну с крокодилами", так звучит более обнадеживающе.
 показать весь комментарий
 
 
я декілька днів назад ходив там до куми вечерком хтось викинув котеня кицьку на пустир мусив забрати додому воно так просилось голодне !бігає зараз по хаті ! звідки в людей така жорстокість
 показать весь комментарий
 
 
Так ти ходок митяй,обережніше.бо кум як узнає, будуть тебе або підбирати,або зішкрібати
 показать весь комментарий
 
 
два хороших поступка...куму тож нельзя игнорить.. Суд обязал владелицу бультерьера, выложившую в Сеть видео с убийством котенка, выплатить 29 тыс. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7917
 показать весь комментарий
 
 
Ти на Цензорі шоколадну кошерність пильнуй, а не по кумах вечорами шляйся Суд обязал владелицу бультерьера, выложившую в Сеть видео с убийством котенка, выплатить 29 тыс. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4652 А за кошеня велике спасибі. Респект!
 показать весь комментарий
 
 
Щиро бажаю їй щоб її добряче покусали чужі бультерери.
 показать весь комментарий
 
 
Недайбоже это конченое существо самки еще и потомство оставит..
 показать весь комментарий
 
 
знущатись над твариною божьєю може тільки рашист.
 показать весь комментарий
 
 
І у мене була булька. Розумна істота з великою та доброю душею. Проблема не в породі собаки, а в породі людини. Хоча цю істоту людиною не назвеш. Погань
 показать весь комментарий
 
 
Несовершеннолетняя в 19 лет? Или суд продолжался больше года?
 показать весь комментарий
 
Виходить, що так. Суди Лінча відбуватимуться швидше...
 показать весь комментарий
 
Собаку надо усыпить нафиг, их же вообще нельзя выводить на улицу вроде (или только с намордником и коротким железным поводком). Ну насчет котят конечно жалко, но их же вообще десятками топят и как бы люди это понимают, а тут в коментах такая агрессия на ТП, типа "растрелять"... Что то с вами не так.
 показать весь комментарий
 
С каких пор в украине несовершеннолетними считаются кобылы в возрасте 19ти лет?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд обязал владелицу бультерьера, выложившую в Сеть видео с убийством котенка, выплатить 29 тыс. грн, - прокуратура
 
 
 
 
 
 вверх