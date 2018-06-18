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 Политика Украины
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Все про:засуха (14) Крым (20183) религия (674) вода (105)

 В синагогу, в мечеть, в церковь, здесь все от небесной канцелярии зависит, - глава "Вода Крыма" о вариантах спасения полуострова от засухи

В оккупированном Крыму предложили искать в храмах различных религиозных течений помощь в поиске воды для бесперебойного водоснабжения полуострова.

Такое заявление сделал в интервью "Крымской газете" генеральный директор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, отвечая на вопрос корреспондента: "Как будем спасать Крым?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: "Боюсь, что скоро весь Крым будет получать воду по часам", - глава "Воды Крыма"

"Евреям надо идти в синагогу, мусульманам – в мечеть, православным – в церковь, здесь все от небесной канцелярии зависит… До перекрытия Северо-Крымского канала до 70% питьевого водоснабжения мы обеспечивали за счет днепровской воды. Посчитайте, мы остаемся без этой воды пятый год и живем за счет своих собственных ресурсов", – заявил Баженов.

Накануне в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

В конце мая российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Мы-то "за", чтобы вода была, но это все от Украины зависит", - жители оккупированного Армянска. ВИДЕО

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Источник: https://censor.net.ua/n3072152
 
   
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медведев приедет. Воды нет, но вы держитесь.
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Ну нет, ребята, с неба вам теперь - только камни.
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Челобитную надо всем Крымом ваять. Царь порешает.
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Это чтобы доказать, что солнце крутится только вокруг кацапов 😀😀😀
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Золотой дождь, многим нравитсо, это психология , очень глубоко в сознании...
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так тут то ссыкливый дождь.... как раз им в масть....зато все уши засаны а в рот не попало....
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Им надо на время засухи каждый день прямые эфиры проводить.... глядишь и протянут....

Тётя Роза‏ @Anakoyher
-Изя, а как это Путин на прямой линии по 4 часа без туалета?
- Сёма, так он же ссыт в уши слушателям и зрителям.
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Какой был актер! А " Вавилон ХХ". Совсем не показывают уникальный фильм
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Поскольку КТОТО вытер чей то коммент про Микалуйчака, напомню что " Вавилон ХХ"- это легендарный фильм Миколайчука
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Как Крым жил до канала тысячи лет? вот так и дальше пусть живет! вода Днепра не предусмотрена Богом для Крыма! самих нас пугают повышением стоимости муки и хлеба из-за засухи в этом году.
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Ну придумали ведь про древних укров которые выкопали Черное Море что бы стирать вещи... Теперь вот пусть придумают про нынешних россиян которые выкопали пресную воду)
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В тех областях, где засуха, собирают до 10% урожая пшеницы, из них может погибнуть половина. Получаем, что может погибнуть до 5% урожая пшеницы. Учитывая, что мы много зерна отдаем на экспорт, самим точно хватит, но меньше заработаем.
PS Я привел мнение экспертов. Признаюсь, что сам в этом почти ничего не понимаю.
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скоро он как индеец будет танцем вызывать дождь )
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Рюзьге коромысло с 2 ведрами на плечи, на мост туда и обратно в говени "родной" позычить - вот вам и вода.. правда на следующий день опять топать надо
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Бедуинов зовите. Они в пустыне воду находят, может и у вас что нароют..
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В 2014 в Крыму кричали, что вода Днепра плохая, она им не нужна.
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Синагога и мечеть - исключительно московского патриархата?
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Этому мордастому большой плюс от минэнерго раши...
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Крестный ход, на карачках от Армянска до себаздополя... Поможет 100%, гундяша подтвердит.
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Идите на х_й, так быстрее достигните свою цель...
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Нельзя человека посылать туда, где он уже находится.
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Согласен, но нет предела совершенству...
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До фашиста фюрера ....)(уйла -путлина уже был точно такой же фашист гитлер .
Который 16 июля 1941 г. заявил, что немецкий крымский полуостров «необходимо очистить от всех и заселить немцами».
Так как в III веке на территории современной Украины -Руси германские племена готов создали свою мощную «державу»,, столицей которогой был Данпарштадт. И Крым также входил в это государственное образование готов. Вот через это фашист гитлер выразил желание, чтобы после разгрома сталинских коммунофашистов оккупировавших Крым он получит новое название «Готенланд», а название Симферополь будет Готенбург, Севастополь- Теодорихсхафен и новое название Алушты, Гурзуфа, Инкермана...и др. Впоследствии эти изменения появились в книге «Готы в Крыму», которую написал полковник Вернер Баумельбург. И уже в начале июля 1942 года Гитлер подписал директиву, согласно которой началось выселение москалей ( якобы русских), украинцев и татар из Крыма. А затем Гитлер и руководство СС планировало переселить в Крым более 140 тысяч этнических немцев. Но эти планы гитлера сорвала очередная оккупация в 1944 году Крыма кремлёвскими войсками коммунофашистов кровавого палача сталина.
Вот теперь и современный фашист )(уйло - путлин как и его наставник гитлер оккупировал Украинский Крым подтасовывая разные исторические факты. И при этом кремлёвские путлинские фашисты оккупанты начали свои кровавые репрессии и геноцид против коренных крымско - татарского и украинского народов, заселяя этот временно оккупированный украинский полуостров этническими лапотными москалями ( придуманными в 18 веке якобы россиянами ) Российские оккупанты свезли в незаконно аннексированный полуостров Крым уже около 100 000 своих граждан россиян - ГПУ, точно так как это ранее делали царские сатрапы лапотной Орды монголоидных москалей и как это хотел сделать фашист гитлер.
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животное, какое то заведите..может поможет с прогнозами...у кацапов, что коты, что еноты, круТейшие прогнозисты...."Ранее Гарри (это выдра) предсказал результат матча Россия - Саудовская Аравия, в котором российские футболисты одержали победу со счетом 5:0. Тогда с ним были солидарны эрмитажный кот Ахилл, робот-оракул Бакстер с ВДНХ, енот Нафаня из иркутского зоосада и кролик Пушик из сочинского эколого-биологического центра". Робот-оракул, вообще, убил)))
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А также Хрюша и Степашка со " спокойной ночи, малыши"😀😀😀😀
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странно, что, еще, через Гундяя, не прошел, глас Божий, что Черчесов, по воде, аки посуху пойдеть)))Да, Салаха, окаянного, держать будут, всей дружиной, молодецкой)))
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Им сказали сразу. Компенсируйте потери от аннексии и войны, и мы рассмотрим вопрос подачи воды. Сказали нет. Так ссыте себе в морды.
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Мост зачем строили? Пустите по нему водовозки 😀😀😀
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Опреснители дорогие плюс электроэнергия.
Недаром говорят " бойся своих желаний" . Крымчане получили себе руцький Крым , пусть привыкают
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Якщо й це не допоможе ("Евреям надо идти в синагогу, мусульманам - в мечеть, православным - в церковь"), то пробуйте комбінувати Може з дев"яти варіантів якійсь запрацює.
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хуила привезите, пусть всё ещё и сгорит, вот после его посещения каких то регионов Сибири и как подержался за шланг пажаротушения, теперь горит регулярно.
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вот смеялись что у треть руских имеет сухои туалет, вот и приумущество появилось, представтье многоэтажку и без воды, куда им и чем смывать.
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странно, что тут ни одного крымчанина нет, чтоб за своего царя заступился. видать, все ужасно плохо. Зато в расеи памирать будут, а не в ненавистной Украине. Все ж легче...
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Крисчанє, шукати сечу лозою не пробовали.
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можно еще шамана призвать . кости бросить . в бубен постучать еще чего придумать . опять же обращение к Путину стоя на коленях тоже неплохой вариант В синагогу, в мечеть, в церковь, здесь все от небесной канцелярии зависит, - глава "Вода Крыма" о вариантах спасения полуострова от засухи - Цензор.НЕТ 8079
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ синагогу, в мечеть, в церковь, здесь все от небесной канцелярии зависит, - глава "Вода Крыма" о вариантах спасения полуострова от засухи
 
 
 
 
 
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