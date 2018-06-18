 В синагогу, в мечеть, в церковь, здесь все от небесной канцелярии зависит, - глава "Вода Крыма" о вариантах спасения полуострова от засухи

Такое заявление сделал в интервью "Крымской газете" генеральный директор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, отвечая на вопрос корреспондента: "Как будем спасать Крым?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Евреям надо идти в синагогу, мусульманам – в мечеть, православным – в церковь, здесь все от небесной канцелярии зависит… До перекрытия Северо-Крымского канала до 70% питьевого водоснабжения мы обеспечивали за счет днепровской воды. Посчитайте, мы остаемся без этой воды пятый год и живем за счет своих собственных ресурсов", – заявил Баженов.
Накануне в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.
В конце мая российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
Тётя Роза @Anakoyher
-Изя, а как это Путин на прямой линии по 4 часа без туалета?
- Сёма, так он же ссыт в уши слушателям и зрителям.
PS Я привел мнение экспертов. Признаюсь, что сам в этом почти ничего не понимаю.
Который 16 июля 1941 г. заявил, что немецкий крымский полуостров «необходимо очистить от всех и заселить немцами».
Так как в III веке на территории современной Украины -Руси германские племена готов создали свою мощную «державу»,, столицей которогой был Данпарштадт. И Крым также входил в это государственное образование готов. Вот через это фашист гитлер выразил желание, чтобы после разгрома сталинских коммунофашистов оккупировавших Крым он получит новое название «Готенланд», а название Симферополь будет Готенбург, Севастополь- Теодорихсхафен и новое название Алушты, Гурзуфа, Инкермана...и др. Впоследствии эти изменения появились в книге «Готы в Крыму», которую написал полковник Вернер Баумельбург. И уже в начале июля 1942 года Гитлер подписал директиву, согласно которой началось выселение москалей ( якобы русских), украинцев и татар из Крыма. А затем Гитлер и руководство СС планировало переселить в Крым более 140 тысяч этнических немцев. Но эти планы гитлера сорвала очередная оккупация в 1944 году Крыма кремлёвскими войсками коммунофашистов кровавого палача сталина.
Вот теперь и современный фашист )(уйло - путлин как и его наставник гитлер оккупировал Украинский Крым подтасовывая разные исторические факты. И при этом кремлёвские путлинские фашисты оккупанты начали свои кровавые репрессии и геноцид против коренных крымско - татарского и украинского народов, заселяя этот временно оккупированный украинский полуостров этническими лапотными москалями ( придуманными в 18 веке якобы россиянами ) Российские оккупанты свезли в незаконно аннексированный полуостров Крым уже около 100 000 своих граждан россиян - ГПУ, точно так как это ранее делали царские сатрапы лапотной Орды монголоидных москалей и как это хотел сделать фашист гитлер.
Недаром говорят " бойся своих желаний" . Крымчане получили себе руцький Крым , пусть привыкают