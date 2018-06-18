 В синагогу, в мечеть, в церковь, здесь все от небесной канцелярии зависит, - глава "Вода Крыма" о вариантах спасения полуострова от засухи

Такое заявление сделал в интервью "Крымской газете" генеральный директор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, отвечая на вопрос корреспондента: "Как будем спасать Крым?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Евреям надо идти в синагогу, мусульманам – в мечеть, православным – в церковь, здесь все от небесной канцелярии зависит… До перекрытия Северо-Крымского канала до 70% питьевого водоснабжения мы обеспечивали за счет днепровской воды. Посчитайте, мы остаемся без этой воды пятый год и живем за счет своих собственных ресурсов", – заявил Баженов.

Накануне в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

В конце мая российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.

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Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.