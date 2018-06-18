 В синагогу, в мечеть, в церковь, - оккупанты о вариантах спасения Крыма от засухи

Такое заявление сделал в интервью "Крымской газете" генеральный директор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, отвечая на вопрос корреспондента: "Как будем спасать Крым?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Евреям надо идти в синагогу, мусульманам – в мечеть, православным – в церковь, здесь все от небесной канцелярии зависит… До перекрытия Северо-Крымского канала до 70% питьевого водоснабжения мы обеспечивали за счет днепровской воды. Посчитайте, мы остаемся без этой воды пятый год и живем за счет своих собственных ресурсов", – заявил Баженов.
Накануне в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.
В конце мая российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
Губит людей не пиво, губит людей вода.
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Весь был покрытый зеленью, а теперь нет,
Полуостров невезения в океане есть.
Там живут несчастные оккупанты -дикари,
На лицо ужасные, и недобрые внутри.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно их мама шибко пьяная родила.
Рыба бля не ловится, не растёт турнепс;
Плачут, они Богу молятся, не жалея слёз.
Всё равно ничего не ловится,и не растёт !
Вроде не бездельники, и могли бы жить.
Им бы оккупацию взять да и отменить!
По такому случаю с ночи до зари
Плачут невезучие кацапы-дикари!
И рыдают бедные, и клянут )(уйла,
В день беды настал ведомо в 2014 году!
А в парашинской жопе нет желания ничего поискать? Вон мост построили. Прямой путь туда - в жопу. Назад в будущее.
Выстроить крымчан цепочечкой на хуйловском мосту и по цепочечке бутылки с водой передавать из Роиси.
Какое-то количество конечно сдохнет на солнышке, но зато ж в Роисе, зато без Украины.