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 Политика Украины
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 В синагогу, в мечеть, в церковь, - оккупанты о вариантах спасения Крыма от засухи

В оккупированном Крыму предложили искать в храмах различных религиозных течений помощь в поиске воды для бесперебойного водоснабжения полуострова.

Такое заявление сделал в интервью "Крымской газете" генеральный директор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, отвечая на вопрос корреспондента: "Как будем спасать Крым?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: "Боюсь, что скоро весь Крым будет получать воду по часам", - глава "Воды Крыма"

"Евреям надо идти в синагогу, мусульманам – в мечеть, православным – в церковь, здесь все от небесной канцелярии зависит… До перекрытия Северо-Крымского канала до 70% питьевого водоснабжения мы обеспечивали за счет днепровской воды. Посчитайте, мы остаемся без этой воды пятый год и живем за счет своих собственных ресурсов", – заявил Баженов.

Накануне в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

В конце мая российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Мы-то "за", чтобы вода была, но это все от Украины зависит", - жители оккупированного Армянска. ВИДЕО

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Источник: https://censor.net.ua/n3072152
 
   
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Надеюсь у Украины и на далее хватит ума не поставлять воду ОККУПАНТАМ в Крым! Хай роют учку-дуки!!
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На коленях попросить у Пукина не пробовали?
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Бетонна гребелька в руслі північно-кримського каналу цинічно та з особливою жорстокістю глумиться над дутим вялічієм кацапні і їхнього педофіла..
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Всекрымский крестный ход по всем дорогам Крыма обязательно поможет... Желательно на БТРах и с портретами Путина на броне...
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___________Полуостров невезения______________
-
Весь был покрытый зеленью, а теперь нет,
Полуостров невезения в океане есть.
Там живут несчастные оккупанты -дикари,
На лицо ужасные, и недобрые внутри.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно их мама шибко пьяная родила.
Рыба бля не ловится, не растёт турнепс;
Плачут, они Богу молятся, не жалея слёз.
Всё равно ничего не ловится,и не растёт !
Вроде не бездельники, и могли бы жить.
Им бы оккупацию взять да и отменить!
По такому случаю с ночи до зари
Плачут невезучие кацапы-дикари!
И рыдают бедные, и клянут )(уйла,
В день беды настал ведомо в 2014 году!
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. Царь порешает к мосту, .соорудит Волго-Крымский канал.как сталин соорудил Беломор канал. Обстановка позволяет. колличество Политзеков в мордоре растет как снежный ком.
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такое ощущение, что в синагогах, мечетях и церквях в Крыму воду бесплатно дают...
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Я ще порадив би щоб до пагод пішли. Це точно допоможе. І до памЙАтніка "лєніна_бланка". Без цього ніц вам не буде.
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В оккупированном Крыму предложили искать в храмах различных религиозных течений помощь в поиске воды для бесперебойного водоснабжения полуострова.

А в парашинской жопе нет желания ничего поискать? Вон мост построили. Прямой путь туда - в жопу. Назад в будущее.
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Ну що ватоцефали та кацапопiтеки?, допомiг вам ваш " крестний ход" ? Не пробували водить хороводи навколо пам'яника сралiну чи членiна (бланка)? Це ви мразi монголоiднi ще камiння з неба не бачили та не пробували. Ну нiчого випопросiть того пожилого морячка, нехай вiн нижнiй брейк дасть на спинi. А що, як варiант... Ви, мразi та падалi монголоiднi, повиннi за все вигребти, що ви зробили проти Украiни. Тiльки в раз 100 бiльше. Буряти, якiзараз понаiзджали, зараз вам покажуть, хто "головний в Криму".Так всм конченющщим зрадникам i потрiбно. Камнi з неба на пiдходi, зрадникам приготуваться. Да, "рекомендую" вам уринотерапiю. Ви скоти, якi зрадили Украiну, це заслужили. ПиСи______Кримських татар це не стосуеться. Слава Нацii. Смерть ворогам.
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Тю. Они ж поборники совкового коллективизма.

Выстроить крымчан цепочечкой на хуйловском мосту и по цепочечке бутылки с водой передавать из Роиси. До синагоги, до мечеті, до церкви, - окупанти про варіанти порятунку Криму від посухи - Цензор.НЕТ 7334
Какое-то количество конечно сдохнет на солнышке, но зато ж в Роисе, зато без Украины.
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В Украине есть такая пословица. Застав дурного богу молитися так він і лоба побє! Что сделали сами Крымчане для лучшей жизни, при Украине все кто держал отдыхающих никто не платил налоги, все разворовывалось. Теперь думаете за счет кацапов выжить, сесть им на шею, хер вы угадали. И что там у вас творится мне и большенству Украинцев насрать. Вы нас заставили ездить отдыхать в европу, и поверте нас уже к вам не вернуть!
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это точно-за последний год- австрия германия хорватия франция норвегия по безвизу пример - из гданска в осло лоукостером 8 евро билет -на...уй тот заплеванный засранный крым утреннее говно из коллектора в ялте в 5 утра в море ловить????
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так мост построили -чего дурку валять -по мосту цистернами или трубу навесить на него и воду в крым -может правда быстрее завалится...
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На карте мира появится новая пустыня крым.
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Ім поможе тільки людина-дощу, оскільки хуйло плішиве то поки буде хуйло в Криму води не буде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ синагогу, в мечеть, в церковь, - оккупанты о вариантах спасения Крыма от засухи
 
 
 
 
 
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