 Моя цель - победить коррупцию в Украине, - Порошенко в статье в газете "The Washington Post"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в статье П.Порошенко, опубликованной в газете "The Washington Post" за 18 июня 2018 года.

"7 июня Парламент Украины принял долгожданный закон о создании специального Антикоррупционного суда. Наша страна сделала еще один важный шаг на пути к построению европейского государства, где все равны по закону. Это был не первый шаг в этом путешествии, и он не будет последним. Но я считаю, что он стал показателем необратимости пути Украины к настоящей демократии", – отмечается в статье.

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Глава государства уверен, что создание Антикоррупционного суда является прорывом и изменением правил игры.

В своей статье он отметил, что процесс реформ был не простым.

"В течение последних двух десятилетий украинцы стали скептически относиться к тому, что любой прогресс в борьбе со злом коррупции может быть достигнут. Тем не менее, Революция достоинства Евромайдана 2014 дала украинцам надежду на новое будущее с ответственными лидерами и верховенством права", – написал президент.

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Президент Украины подчеркнул, что будучи избранным в мае 2014 года решил построить "совершенно новую архитектуру для борьбы с коррупцией". Союзниками в этом деле он видит активное украинское гражданское общество и его волонтерские сети вместе с международными партнерами в Европейском Союзе, Международный валютный фонд и Северную Америку.

В тоже время П.Порошенко отмечает, что все усилия Украины "по строительству своего нового будущего блокировались врагами внутри и снаружи на каждом шагу".

Глава государства также считает, что борьба с коррупцией также имеет своих внутренних врагов "от популистов до корыстных интересов заинтересованных групп".

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"Как и их союзники в некоторых странах Европы, популисты Украины громко используют риторику борьбы с коррупцией, не имея интереса в решении этой проблемы. Они являются членами бывшей Партии регионов Виктора Януковича и антиреформистских олигархов. В конце концов, олигархи, которые живут в роскошной ссылке в Западной Европе, первыми смогут столкнуться с Антикоррупционным судом. Действуя в унисон, все эти противники сделали все возможное, чтобы попытаться заблокировать создание Антикоррупционного суда путем внесения альтернативных законопроектов и почти 2 тыс. поправок к предложенному мной закону", – написал президент.

При этом П.Порошенко уверен, что все усилия оппонентов, направленные против создания Антикоррупционного суда были напрасными.

"317 депутатов ответили сильным посланием, что мы преодолеем препятствия на пути реформ. Моя партия придерживается этой цели, а также наш коалиционный партнер, партия бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Этот Антикоррупционный суд будет жемчужиной в короне архитектуры, необходимой Украине для построения правового государства", – говорится в статье.

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"Наша следующая задача - как можно быстрее обеспечить функционирование Антикоррупционного суда. Зарубежные эксперты будут осуществлять надзор за открытым и прозрачным отбором профессиональных судей, а кандидаты пройдут тщательную проверку. После запуска суд начнет свою работу, помогая закрыть все функционирующие коррупционные схемы, которые остались в Украине, и привлекая виновных к ответственности", – проинформировал президент.

При этом П.Порошнко считает, что система не будет полностью эффективной, если европейские партнеры тоже не будут играть свою роль в обеспечении высокого уровня проверки потоков капитала из Украины и не предоставят убежища для чиновников и олигархов, которые стремятся уклониться от правосудия в украинских судах.

"У нас еще много работы впереди, но, приняв этот закон, мы продемонстрировали, что назад пути не будет, будут только наши совместные и согласованные усилия чтобы стать мирным, безопасным, свободным от коррупции союзником ЕС и НАТО в сильной и объединенной Европе", – резюмировал лидер Украины.

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