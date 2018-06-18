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 Политика Украины
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 Моя цель - победить коррупцию в Украине, - Порошенко в статье в газете "The Washington Post"

Закон об Антикоррупционном суде стал показателем необратимости пути Украины к настоящей демократии, уверен президент Украины Петр Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в статье П.Порошенко, опубликованной в газете "The Washington Post" за 18 июня 2018 года.

"7 июня Парламент Украины принял долгожданный закон о создании специального Антикоррупционного суда. Наша страна сделала еще один важный шаг на пути к построению европейского государства, где все равны по закону. Это был не первый шаг в этом путешествии, и он не будет последним. Но я считаю, что он стал показателем необратимости пути Украины к настоящей демократии", –  отмечается в статье.

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Глава государства уверен, что создание Антикоррупционного суда является прорывом и изменением правил игры.

В своей статье он отметил, что процесс реформ был не простым.

"В течение последних двух десятилетий украинцы стали скептически относиться к тому, что любой прогресс в борьбе со злом коррупции может быть достигнут. Тем не менее, Революция достоинства Евромайдана 2014 дала украинцам надежду на новое будущее с ответственными лидерами и верховенством права", – написал президент.

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Президент Украины подчеркнул, что будучи избранным в мае 2014 года решил построить "совершенно новую архитектуру для борьбы с коррупцией". Союзниками в этом деле он видит активное украинское гражданское общество и его волонтерские сети вместе с международными партнерами в Европейском Союзе, Международный валютный фонд и Северную Америку.

В тоже время П.Порошенко отмечает, что все усилия Украины "по строительству своего нового будущего блокировались врагами внутри и снаружи на каждом шагу".

Глава государства также считает, что борьба с коррупцией также имеет своих внутренних врагов "от популистов до корыстных интересов заинтересованных групп".

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"Как и их союзники в некоторых странах Европы, популисты Украины громко используют риторику борьбы с коррупцией, не имея интереса в решении этой проблемы. Они являются членами бывшей Партии регионов Виктора Януковича и антиреформистских олигархов. В конце концов, олигархи, которые живут в роскошной ссылке в Западной Европе, первыми смогут столкнуться с Антикоррупционным судом. Действуя в унисон, все эти противники сделали все возможное, чтобы попытаться заблокировать создание Антикоррупционного суда путем внесения альтернативных законопроектов и почти 2 тыс. поправок к предложенному мной закону", – написал президент.

При этом П.Порошенко уверен, что все усилия оппонентов, направленные против создания Антикоррупционного суда были напрасными.

"317 депутатов ответили сильным посланием, что мы преодолеем препятствия на пути реформ. Моя партия придерживается этой цели, а также наш коалиционный партнер, партия бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Этот Антикоррупционный суд будет жемчужиной в короне архитектуры, необходимой Украине для построения правового государства", – говорится в статье.

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"Наша следующая задача - как можно быстрее обеспечить функционирование Антикоррупционного суда. Зарубежные эксперты будут осуществлять надзор за открытым и прозрачным отбором профессиональных судей, а кандидаты пройдут тщательную проверку. После запуска суд начнет свою работу, помогая закрыть все функционирующие коррупционные схемы, которые остались в Украине, и привлекая виновных к ответственности", – проинформировал президент.

При этом П.Порошнко считает, что система не будет полностью эффективной, если европейские партнеры тоже не будут играть свою роль в обеспечении высокого уровня проверки потоков капитала из Украины и не предоставят убежища для чиновников и олигархов, которые стремятся уклониться от правосудия в украинских судах.

"У нас еще много работы впереди, но, приняв этот закон, мы продемонстрировали, что назад пути не будет, будут только наши совместные и согласованные усилия чтобы стать мирным, безопасным, свободным от коррупции союзником ЕС и НАТО в сильной и объединенной Европе", – резюмировал лидер Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072150
 
 
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Нет ничего проще, чем сражаться самим собой. Особенно когда есть в пачке пару недоеденных шок-конфет. Значит, все не так уж плоха...
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Лгать, лгать, лгать и еще раз лгать ! Завещал великий Геббельс! Петя перебрешет любого геббельса, любого ленина!
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Гебельса любит цитировать твой любимый Путин который уйло... так что иди петуха лепи с говна "мастер"!
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Ще один пост і премія забезпечена!Вітаємо!!!
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Як в тому анекдоті де тарганів послали на війну в сусідню квартиру
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Мы должны сплотиться вокруг нашего Сивочолого государственного деятеля, второго Черчилля и третьего Ли Куан Ю, Петра нашего Алексеевича.
Вот изберем его на второй срок и тогда он точно поборет коррупцию. Никакие зрадофилы и агенты кремля уже не смогут помешать. Выжжет каленым железом. Обязательно.
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Дайте йому пістолет: хай застрелиться переможе!
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Петр Алексеевич оставит зомбоящик без работы.Если часто повторять:"Моя цель - победить коррупцию в Украине"- то можно начать в это верить по-настоящему.
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если победит значит сядет. вывод .лапша на уши
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И кто сказал, что бог любит евреев. Они считают - бог глухой и только они на земле боги, могут врать, кидать и пиз@ь. Но никто им здесь не верит, тогда для кого они говорят?
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Зарубежные эксперты будут осуществлять надзор за открытым и прозрачным отбором профессиональных судей, а кандидаты пройдут тщательную проверку.

Вот это правильно. Проверку. Как мусора в новую полицию. Которых, проверенных-перепроверенных, теперь каждый день за вымогательство и крышевание целыми табунами хватают.
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Украине просто повезло с президентом (с) .А.Геращенко.
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Если движение нельзя победить, его нужно возглавить
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если сделает харакири в ближайшее времья,то и тогда он ее не победит
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Шоколядний гонсчик, впихнув закон про АС з темними поправками, одів ЄС і нас як малят, і ще щось бреше далі, іди вже геть, брехло...
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Эти поправки мог впихнуть кто угодно, включая секретутку ВР! Эти поправки отменят и ты будешь выглядеть как то дебилковато учитывая что сказал! Мало того в тех поправках нет ничего сложного и необычного! Потому что речь идет только уже об открытых уголовных делах, но не о новых, а ловить еще есть кого... ловить не переловить!
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Главная проблема совершенно не долги, а то что 25 лет Украина грабилась и продолжает грабится!
А нынешняя власть не хочет ничего делать, чтобы вернуть незаконно разворованное в бюджет!
Если вернуть все украденное, то мы бы смогли расплатится со всеми долгами и стать самым крупным спонсором МВФ!
державний борг України (с) Мінфін

на 31.12.2013 - 584 114,1 млн.грн.

на 28.02.2018 - 2 068 614,3 млн. грн.

велика частина яких була накопичена до 2014 року(с)


якщо бути точним 1/3, решта 2/3 накопичили рішучі реформатори... дуэт БЛА БЛА БЛО


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Борьба с коррупцией начнется с реальной посадки бриллиантовых прокуроров лет на 10 с конфискацией!
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Тогда Пеце нужно выйти в окно.
Не сказать, что коррупция будет побеждена, но по ней будет нанесен серьезный удар.
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Самая жирная пчела, полна желания уничтожить весь мед
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Тварина конченая! Где ты падло взялося Лучше бы тебя тогда накуй бульдозер на майдане переехал гнида
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Порошенко пришел к вершине открытого лицемерного издевательства над украинцами
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Це на яких лохів розраховано?Пеця,як ти можеш побороти сам себе?
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так ведь свистел с трибуны майдана про коррупцию,а теперь начинаешь понимать.что кондитер и коррупция синонимы,ему дай сто лет правления и все останется без изменений,как были у него люби друзи.так и остались
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по любэ, пабедишь, петро. Забашляешь и пабедишь, сцуко

Моя мета - перемогти корупцію в Україні, - Порошенко в інтерв'ю газеті "The Washington Post" - Цензор.НЕТ 1549
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главная реформа Порошенка - новый бисквитный комплекс в Борисполе. Уже полностью достроен слепым трастом, естественно без согласия порошенка, бо ему сейчас нельзя - он главпрезидент.
Собрано почти все оборудование, протянут свет, уложен асфальт и нарисована дорожная разметка.
но 3000 человек персонала набирать не спешат. некошерно перед выборами открывать новую фабрику, когда вообщето обещалось продать предыдущие фабрики...

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Этот Антикоррупционный суд будет жемчужиной в короне архитектуры, необходимой Украине для построения правового государства"Источник: https://censor.net.ua/n3072150

Царь очень приятно.Царь....Во задвинул!Жемчуг,корона,архитектура.Сибарит наш Петя походу
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Лжец! Лжец! Лжец! Вроде фильм с таким названием есть! Как может главное ворье в стране боротса с коррупцией? "Пилить сук на котором сидит" порох не станет! Пусть лучшэ "будуэ собачьи будки"! А то других обвиняет что "собачьей будки не побудуыалы" а сам не только ничего не побудував а еще и разворовал то что было!
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Вот и мы дожили до шоколадного победоносия! боролся со времён Кучмы((((
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Кругооборот брехни в природе Порношенко. Порошенко публикует свои побрехеньки в серьезных западных изданиях чтобы потом всем недругам сказать: "видите это не я сказал это Западные СМИ пишут такое про меня".
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Ни один высокопоставленный коррупционер при Порошенко не был посажен. Ни один, это факт.
Порошенко будучи сам коррупционером, является ныне крышей для всех коррупционеров.
Пока существует Порошенко в кресле президента, коррупция в стране будет только процветать.
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Порошенко - лучший Президент за все годы независимости , а мнение мртветчуковских и гюлиных ботов не впечатляет , а радует !! 😀👍
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоя цель - победить коррупцию в Украине, - Порошенко в статье в газете "The Washington Post"
 
 
 
 
 
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