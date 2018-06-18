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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10525) план (121) таможня (1255) Гройсман (4123) теневая экономика (68)

 Мероприятия по детенизации работы таможни в 2017 году дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн, - Гройсман

Кабмин совместно с МВД, Генпрокуратурой, НАБУ, САП, ГФС и СБУ разработали план действий, направленный на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. Он сказал, что основные положения обсуждались 18 июня во время специального совещания, посвященного проблемам, которые имеют место на границе.

"Сегодня провели совместное совещание - с генеральным прокурором, министром внутренних дел, руководителями НАБУ и САП, ГФС, СБУ. Тема на повестке дня - эффективная борьба с контрабандой и теневыми схемами на таможне. В прошлом году все наши усилия, которые мы направили на детенизацию работы таможни, дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн, - отметил Владимир Гройсман. - Убежден, что десятки миллиардов еще в карманах теневиков - тех, кто занимается схемами, крышует контрабанду. Понимаем, что там гуляют крупные рыбы, которых надо поймать и навести порядок".

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Глава правительства заверил, что весь силовой блок показал "полную готовность и решимость борьбы с контрабандой", ведь существование такого позорного явления влияет на развитие экономики, разрушает промышленность. "Наше объединение позволит нам жестко наказывать всех тех, кто имеет отношение к контрабанде. Будем уничтожать теневые схемы и привлекать каждый рубль в бюджет, - заявил Владимир Гройсман. - План у нас готов. Мы представим его. Но предупреждаю всех уже: берегитесь и начинайте служить государству. Каждая гривна должна быть в бюджете. Это принципиально важно и для меня как премьер-министра, и для всех участников сегодняшнего координационного совещания".

Источник: https://censor.net.ua/n3072149
 
 
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В чей бюджет ,в личный бюджет порошенко и гройсмана ???
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ты что - решил его ягеля лишить...?)\ну ты значит неисправимая Хунта...!)))\
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Таможня как была прогнившей при овоще, так при мордатом ещё хуже стало... эти твари на границе вообще ничего не боятся. О чем гнойман говорит, это он наверное бабушкам говорит, которые за границу не едут...
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Да ладно. Ничего не выйдет. Ибо изначально, то о чем глаголит Гройсман, кривобоко, пользовано и не жизнеспособно. Работают законы, их соблюлюдение, правильное применение и исользование, а не призывы - "для меня как премьер-министра, и для всех участников сегодняшнего координационного совещания". Ак как люди? Страна? Это и есть сила а не "компонейщина."
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таможенники прочувствовали потерю этих млрдов на своих карманах? или для них это копейки по сравнению с потоками?
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Посади хомутинника, так ні, хто ж буде заносити мішки з баблосами.
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Цікаво яку саме "промисловість руйнує"?
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дали... а, сколько не додали?.... И кто их считал? Ты, гнойсмэн?
Гроши - в студию!!!!
Не верю я винницкм счетоводам базарным!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМероприятия по детенизации работы таможни в 2017 году дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн, - Гройсман
 
 
 
 
 
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