 Мероприятия по детенизации работы таможни в 2017 году дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн, - Гройсман

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. Он сказал, что основные положения обсуждались 18 июня во время специального совещания, посвященного проблемам, которые имеют место на границе.

"Сегодня провели совместное совещание - с генеральным прокурором, министром внутренних дел, руководителями НАБУ и САП, ГФС, СБУ. Тема на повестке дня - эффективная борьба с контрабандой и теневыми схемами на таможне. В прошлом году все наши усилия, которые мы направили на детенизацию работы таможни, дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн, - отметил Владимир Гройсман. - Убежден, что десятки миллиардов еще в карманах теневиков - тех, кто занимается схемами, крышует контрабанду. Понимаем, что там гуляют крупные рыбы, которых надо поймать и навести порядок".

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Глава правительства заверил, что весь силовой блок показал "полную готовность и решимость борьбы с контрабандой", ведь существование такого позорного явления влияет на развитие экономики, разрушает промышленность. "Наше объединение позволит нам жестко наказывать всех тех, кто имеет отношение к контрабанде. Будем уничтожать теневые схемы и привлекать каждый рубль в бюджет, - заявил Владимир Гройсман. - План у нас готов. Мы представим его. Но предупреждаю всех уже: берегитесь и начинайте служить государству. Каждая гривна должна быть в бюджете. Это принципиально важно и для меня как премьер-министра, и для всех участников сегодняшнего координационного совещания".