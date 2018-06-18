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 Политика Украины
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Все про:долг (1053) отключение (163) Стець (236) Мининформполитики (268) НОТУ (33)

 Отключение за долги телеканала UA: Перший является недопустимым, - Стець

В Министерстве информационной политики Украины считают недопустимым ситуацию с отключением за долги вещания телеканала UA: Перший.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает, Цензор.НЕТ .

Читайте: В Киеве и еще 8 городах Украины из-за долгов отключили аналоговое вещание UA:Перший

"Конечно, ситуация с отключением из-за долгов телеканала "UA: Перший" является недопустимой. Поэтому Кабинет Министров Украины вместе с Верховной Радой Украины должны решить вопросы о финансировании Национального общественного телевидения Украины немедленно. Свои предложения относительно погашения долга НОТУ перед концерном РРТ Министерство информационной политики Украины предоставит на рассмотрение правительства в ближайшие дни", - заявил министр информационной политики Юрий Стець.

Ранее телеканал "UA: Перший" заявил о приостановке 18 июня аналогового вещания через передатчики в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общественное вещание в Украине должно быть независимым, - Мингарелли

Сигнал аналогового вещания прекращен поставщиком услуг - Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (концерн РРТ) – из-за неуплаты за трансляции со стороны НОТУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3072147
 
 
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УТ1 вимкнули, ще впихніть туди Росію 1/24 - вони оплатять. Договірні відносини, нічого іншого?
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А що, за борги людині можна відключити газ і воду, а мінстеця відключати зась..?
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ждали закрытия сепарского Интера, а проблемы начались у 1-го национального...
Власть барыг, коллаборантов и мародеров .....
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Платить нужно. Бесплатно сам иди поработай
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- без коментарів ...
Мінстець просто не розуміє , що люди не бажають дивитися нецікаві телеканали .
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NNN - а вот как определить без опросов смотрят этот канал или нет?
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текст прочитай - ситуацию с отключением за долги вещания телеканала UA: Перший.Источник: https://censor.net.ua/n3072147
тобто - канал не цікавий , а отже - рекламодавці , не хочуть платити гроші , аби розміщувати на ньому свою рекламу , а отже - в каналу немає грошей ...+ неефективна маркетингова політика , бо більшість з тих , хто працював ще на УТ-1 й досі там працює ...
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есть такая штука "пипл-метр"))) дальше гугли если интересно
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Мінстець розуміє, що багато хто ТБ не вмикає, інакше не було б таких орд ботів в інтернетах
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Уже кто то лапу наложил. Готовятся к выборам, только старые схемы уже работать не будут.
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Должен стать шоколадным, чтобы промывка мозгов нахлынула с новой силой.
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Талантливый генацвале Аласания развалил канал. Поздравляем!
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негайно передати канал в сліпий траст!
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Как там поживает "Нова пошта", отжатая Порошенко? Отключение за долги телеканала UA: Перший является недопустимым, - Стець - Цензор.НЕТ 6097
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а наличие долгов, это разве нормально?
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Всі, хто промовчав або за перший є стецями. Всім і за все треба платити.
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Одно понимаю, что какие-то крутые менеджеры нахозяйствовали...
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Ну он же государственный, там менеджмент стоит в застое, в болоте.
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Минстець пенздець ... Це неприпустимо ... Отключение за долги телеканала UA: Перший является недопустимым, - Стець - Цензор.НЕТ 4457
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а у нас разве не прекращается аналоговое вещание в принципе?
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знаю ситуацію по Білопіллю - там , що з часів совка ситуація специфічна - вочевидь і в інших місцях щось подібне - не одразу "цифра" прийде до всіх ...
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Понятное дело, Перший - это порохоботский рупор.
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А може неприпустимо в борги влазити . Совєтікуси кончені .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтключение за долги телеканала UA: Перший является недопустимым, - Стець
 
 
 
 
 
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