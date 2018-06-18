 Отключение за долги телеканала UA: Перший является недопустимым, - Стець

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает, Цензор.НЕТ .

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"Конечно, ситуация с отключением из-за долгов телеканала "UA: Перший" является недопустимой. Поэтому Кабинет Министров Украины вместе с Верховной Радой Украины должны решить вопросы о финансировании Национального общественного телевидения Украины немедленно. Свои предложения относительно погашения долга НОТУ перед концерном РРТ Министерство информационной политики Украины предоставит на рассмотрение правительства в ближайшие дни", - заявил министр информационной политики Юрий Стець.

Ранее телеканал "UA: Перший" заявил о приостановке 18 июня аналогового вещания через передатчики в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов.

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Сигнал аналогового вещания прекращен поставщиком услуг - Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (концерн РРТ) – из-за неуплаты за трансляции со стороны НОТУ.