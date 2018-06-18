 Российская пропаганда - вызов не только для Украины, но для всей Европы, - глава МИД ФРГ Рот

Об этом заявил государственный министр Министерства иностранных дел Германии Михаэль Рот на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Он отметил, что российская пропаганда - это вызов не только для Украины, но для всей Европы. "Сейчас имидж Украины в мире представлен не лучшим образом и влияние пропагандистской машины здесь очевидно. Конечно же, в условиях войны крайне трудно быть успешным на разных фронтах, однако украинское правительство должно делать больше для распространения информации о положительных изменениях, которые происходят в Украине", - отметил Государственный министр МИД ФРГ.

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Иванна Климпуш-Цинцадзе проинформировала о результатах анализа информационного пространства России, которые недавно обнародовали независимые эксперты. По словам вице-премьера, 30% информации с негативной окраской в ​​российских СМИ - об Украине. "Ситуация сложная, информационное пространство гибридной войны - одно из самых опасных, ведь идет борьба за умы и убеждения людей. Однако при этом приятно, что наши европейские партнеры понимают это и умеют отличать правду от манипуляции", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер добавила, что, несмотря на российскую пропаганду, Украина имеет положительные примеры, которые работают на имидж государства. В частности, это мероприятия мирового масштаба, которые прошли недавно в Киеве. "Месяц назад Украина успешно провела финал Лиги чемпионов по футболу, в прошлом году так же мощно Киев принимал Евровидение, и буквально вчера, украинцы показали свое толерантное отношение к Маршу равенства", - подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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В свою очередь, Михаэль Рот рассказал, что украинцев и европейцев объединяют общие ценности: толерантность, уважение к правам человека и демократическим свободам. "Прайд в Киеве ярко проиллюстрировал, что украинцы - толерантная нация, которая поддерживает равные права и возможности различных социальных групп. Да, мы видели и агрессивно настроенных людей, однако полиция отреагировала блестяще", - отметил немецкий дипломат.

Напомним, утром 17 июня перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.

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Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.