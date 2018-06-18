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Все про:Сарган (260) наемники РФ (498)

 Российский наемник "ДНР" Кимаковский взят под стражу в суде Покровска, - Сарган

Бывший преподаватель из Санкт-Петербурга Игорь Кимаковский, обвиняемый в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины, взят под стражу в зале суда в Покровске

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила: "18.06.18 по ходатайству процессуального руководителя Красноармейским местным судом обвиняемому Кимаковскому И.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и арестован в зале суда.

Напомню, что Кимаковський - бывший преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета. Украинские пограничники задержали его в Березовом Донецкой области. На блокпосту обвиняемый предъявил им удостоверение "снайпера ДНР" на имяи Артема Сергеева, при себе у него был пистолет Макарова. Личность Кимаковского пограничники установили после проведения обыска в его автомобиле с российскими номерами.

Россиянину инкриминируют несколько статей: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией.\

Тяжелые статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет и возможность конфискации имущества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ приговорен к 11 годам тюрьмы, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3072145
 
   
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е а позвольте узнать покровк ето населенный пункт РФ или УКраины?как то по дыбильному статья составлена
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покровск бывший артёмовск, переименован в порядке декоммунизации
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Суд Покровска освободил из-под стражи наемника РФ Кимаковского, - Медийная инициатива за права человека https://censor.net.ua/news/3071337/sud_pokrovska_osvobodil_izpod_straji_naemnika_rf_kimakovskogo_mediyinaya_initsiativa_za_prava_cheloveka

то взяли то отпустили то опять взяли.опять отпустят?
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Та не понять тебе чушок. У вас в мухосранске все по другому, и расстреливают сразу, и шо у газетке прописали, то и путен. Да, немытое?
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Себе ты пихаеш туда исключительно помытый хер? Та ладно, не ври, чечены для набалдашников не моются
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ты тупой апездал.пишу еще раз для тебя дебила.немытый хер тебе за щеку
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Точняк, и ник двойной, и свои сексуальноанальные хфантазии по два раза описывает. Набалдашник, мы все поняли, помочь тебе не в силах, а потому здрысни в свой устьзалупинск, пиши письма ху@лу и дырову.
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Российский наемник "ДНР" Кимаковский - на бабу похож....
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а це вона , часом , не бажає прокоментувати ? Российский наемник "ДНР" Кимаковский взят под стражу в суде Покровска, - Сарган - Цензор.НЕТ 2185

Штаб блокади торгівлі з окупантами
15 июня в 7:46 ·
Красноармійський районний суд відпустив з-під варти снайпера «ДНР». Громадянина Російської Федерації Ігоря Кімаковського за паспортом (Артема Сергієва за посвідченням снайпера «ДНР»)
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так это же ваш штаб - пусть теперь он и комментирует...)
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То же мне наказание - он что правоверный мусульманин - сест и еще попросит
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у Маріуполь його до засуджених добровольців, от там зрадіють))
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Что то не понятное.. гражданин РФии при 300 киллометровой не контролируемой ВСУ границей пошел именно к украинским пограничникам и предьявил им удостоверение снайпера ДНР и пистолет Макарова?! Тут из двух одно- либо мужик идиот- мазохист либо ему все это просто подбросили чтобы медальку за него получить.
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Он как не местный дороги не знал, поэтому использовал навигатор который его и "подвел". Он думал что это блокпост дыныры и предъявил бумажку.
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Сей случай подтверждает ещё раз , шо русня точно на всю кукушку прибамбашенная . Удостоверение снайпера ДНР ... Пистолет Макарова ... Это явно не гомосапиенс . Разобрать на органы свинособаку .
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Псковскую "десантуру" с двумя БТР так же взяли, они потом с испуганными глазами кукарекали что не знали о пересечении границы и вообще ехали на учения. На ютубе есть видео их "чистосердечного раскаяния".
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Получается , что покойный Немцов не только о Хуйле свои слова говорил "Чтоб вы знали , он й@бнутый" ... Это таки о всех пидорашках ... И анекдот о Штирлице в валянках , фуфайке , балайке наперевес и следом волочащемся парашюте ... Анекдот этот выглядит совсем не анекдотом ...
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Відірвати ноги і відпустити гада . Нехай собі йде , паскуда .
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Мал ишшо . Подрастёт малёхо - настояшшим воином дыныры станет . Бекать будет громогласно , ну и горошки размером с грецкий орех после себя оставлять ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийский наемник "ДНР" Кимаковский взят под стражу в суде Покровска, - Сарган
 
 
 
 
 
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