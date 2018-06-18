 Российский наемник "ДНР" Кимаковский взят под стражу в суде Покровска, - Сарган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила: "18.06.18 по ходатайству процессуального руководителя Красноармейским местным судом обвиняемому Кимаковскому И.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и арестован в зале суда.

Напомню, что Кимаковський - бывший преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета. Украинские пограничники задержали его в Березовом Донецкой области. На блокпосту обвиняемый предъявил им удостоверение "снайпера ДНР" на имяи Артема Сергеева, при себе у него был пистолет Макарова. Личность Кимаковского пограничники установили после проведения обыска в его автомобиле с российскими номерами.

Россиянину инкриминируют несколько статей: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией.\

Тяжелые статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет и возможность конфискации имущества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ приговорен к 11 годам тюрьмы, - СБУ