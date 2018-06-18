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 Политика Украины
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 В деле "доверенного лица Путина" крымчанки Одновол ожидают результаты портретной экспертизы, - прокуратура АРК

В деле задержанной на админгранице с Крымом руководительницы крымского отделения российского общественного движения "Волонтеры Победы" Елены Одновол ожидают результатов портретной экспертизы.

Об этом 18 июня сообщила корреспонденту Крым.Реалии пресс-секретарь Прокуратуры АРК Татьяна Тихончик, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, экспертиза должна установить, запечатлена ли Одновол на видео в доказательной базе. В связи с этим во вторник, 19 июня, Херсонский городской суд рассмотрит ходатайство о продлении сроков содержания под стражей "доверенного лица Путина".

По словам Татьяны Тихончик, у Елены Одновол нет проблем со здоровьем, чувствует арестованная себя нормально, недавно она была на обследовании в больнице.

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Напомним, на админгранице с оккупированным Крымом 23 апреля была задержана руководитель отделения ОО "Волонтеры Победы", так называемое доверенное лицо Путина на оккупированном Россией полуострове Елена Одновол. Прокуратура АРК вручила ей подозрение в совершении государственной измены. Согласно данным ведомства, задержанная незаконно организовала и проводила в оккупированном Крыму и Севастополе сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 года.

25 апреля суд в Херсоне арестовал Одновол на 60 суток без права залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3072144
 
   
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Отпишешься по результату, мордва, хрюкать запросто так не надо , заскриню кгбэшнокомуняцкого ....Ты зачем такой падлючий ник взял , ты последыш нквдэшных вертухаев-палачей и гордишься этим , негодяй?
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"портретнаяэкспертиза" це що за "звір" такий ?
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На Казляндии сообщили, что казла Кабдзона оттарабанили в больницу. За ласты - чтоб, значит, смог ими щёлкнуть, сообщений пока не было. Ну, мы народ терпеливый - подождём.
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Да впаяйте ей по полной. И пихайте ее на обмен пленными, - пусть удостовериться, что потаскуха никому не нужна.
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отлично и так с каждым, кто поддерживает русню и их президента или правительство
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ деле "доверенного лица Путина" крымчанки Одновол ожидают результаты портретной экспертизы, - прокуратура АРК
 
 
 
 
 
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