 В деле "доверенного лица Путина" крымчанки Одновол ожидают результаты портретной экспертизы, - прокуратура АРК

Об этом 18 июня сообщила корреспонденту Крым.Реалии пресс-секретарь Прокуратуры АРК Татьяна Тихончик, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Москалькова планирует посетить в Украине обвиняемых в госизмене Вышинского, Одновол, Баранова и Одинцова

По ее словам, экспертиза должна установить, запечатлена ли Одновол на видео в доказательной базе. В связи с этим во вторник, 19 июня, Херсонский городской суд рассмотрит ходатайство о продлении сроков содержания под стражей "доверенного лица Путина".

По словам Татьяны Тихончик, у Елены Одновол нет проблем со здоровьем, чувствует арестованная себя нормально, недавно она была на обследовании в больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досудебное расследование по делу бывшего "замминистра спорта" оккупированного Крыма Камалова завершено, - прокуратура АРК

Напомним, на админгранице с оккупированным Крымом 23 апреля была задержана руководитель отделения ОО "Волонтеры Победы", так называемое доверенное лицо Путина на оккупированном Россией полуострове Елена Одновол. Прокуратура АРК вручила ей подозрение в совершении государственной измены. Согласно данным ведомства, задержанная незаконно организовала и проводила в оккупированном Крыму и Севастополе сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 года.

25 апреля суд в Херсоне арестовал Одновол на 60 суток без права залога.