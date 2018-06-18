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 Директор лагеря "Виктория" Саркисян и его заместитель будут отвечать в суде за завладение средствами подчиненных, - Лысенко

Прокуратура Одесской области 18 июня направила в Киевский районный суд обвинительный акт в отношении директора лагеря "Виктория" и его заместителя.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко, должностных лиц подозревают в завладении чужим имуществом и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.

"Установлено, что руководители внешкольного детского учреждения в январе-августе 2017 года, злоупотребляя служебным положением, завладели средствами из местного бюджета. По данным расследования, они вносили недостоверную информацию в табели учета рабочего времени по трудоустройству и отработанных часов шестерых сотрудников. Фактически же указанные "работники" к исполнению обязанностей не приступали, а лишь учитывались как работающие в официальных документах", - сообщает Лысенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в лагере "Виктория": суд объединил в одно производства в отношении инспектора и экс-руководителя ГУ ГСЧС

По заключению экспертов, размер ущерба, причиненного незаконными действиями должностных лиц, составляет более 120 тыс грн. Средства снимались с одного банкомата на территории Киевского района Одессы.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст.366 УК Украины, информирует Лысенко, осуществляли следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Подозрение было объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность.

Также читайте: Суд продлил на 2 месяца арест директора одесского детского лагеря "Виктория" Саркисяна

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

15 ноября суд дал возможность выйти под залог директору лагеря "Виктория", но уже 30 ноября апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания его под стражей без права внесения залога.

2 февраля 2018 года следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины) одному из инспекторов Киевского районного отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в рамках расследования дела о пожаре в одесском лагере "Виктория", во время которого погибли трое детей.

12 марта 2018 года началось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего директора детского лагеря "Виктория".

24 апреля Киевский районный суд Одессы вынес приговор Наталье Янчик (Цокур), воспитательнице детского лагеря "Виктория", ответственной за пожарную безопасность.

Источник: https://censor.net.ua/n3072143
 
 
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А когда будет отвечать соевая банда завладевшая всеми средствами граждан Украины ???
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Коли вже здохне твоє №уйло і тобі платити перестануть!
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"простий" будівельник Андрій !!!!!
Який ти херой, однако))))
Певно цеглу клав, цемент місів.... стомився, нє?
О котрій тобі зранку інфаструктуру розвивати?
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Похоже опять педики порохоботовские из минстеця повылезали...
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Безсмертні "мертві душі". Директор лагеря "Виктория" Саркисян и его заместитель будут отвечать в суде за завладение средствами подчиненных, - Лысенко - Цензор.НЕТ 9108 При совку на цьому палилися і нині паляться.
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Та ты шо,разве такое возможно при мальдивском брехуне ? Ай-я-яй ,гляди уволять ... Директор лагеря "Виктория" Саркисян и его заместитель будут отвечать в суде за завладение средствами подчиненных, - Лысенко - Цензор.НЕТ 3494
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армяне ждут ЛЮБОГО приговора.Готовы порешать вопрос.Он сидеть не будет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор лагеря "Виктория" Саркисян и его заместитель будут отвечать в суде за завладение средствами подчиненных, - Лысенко
 
 
 
 
 
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