 Директор лагеря "Виктория" Саркисян и его заместитель будут отвечать в суде за завладение средствами подчиненных, - Лысенко

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко, должностных лиц подозревают в завладении чужим имуществом и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.

"Установлено, что руководители внешкольного детского учреждения в январе-августе 2017 года, злоупотребляя служебным положением, завладели средствами из местного бюджета. По данным расследования, они вносили недостоверную информацию в табели учета рабочего времени по трудоустройству и отработанных часов шестерых сотрудников. Фактически же указанные "работники" к исполнению обязанностей не приступали, а лишь учитывались как работающие в официальных документах", - сообщает Лысенко.

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По заключению экспертов, размер ущерба, причиненного незаконными действиями должностных лиц, составляет более 120 тыс грн. Средства снимались с одного банкомата на территории Киевского района Одессы.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст.366 УК Украины, информирует Лысенко, осуществляли следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Подозрение было объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность.

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Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

15 ноября суд дал возможность выйти под залог директору лагеря "Виктория", но уже 30 ноября апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания его под стражей без права внесения залога.

2 февраля 2018 года следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины) одному из инспекторов Киевского районного отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в рамках расследования дела о пожаре в одесском лагере "Виктория", во время которого погибли трое детей.

12 марта 2018 года началось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего директора детского лагеря "Виктория".

24 апреля Киевский районный суд Одессы вынес приговор Наталье Янчик (Цокур), воспитательнице детского лагеря "Виктория", ответственной за пожарную безопасность.