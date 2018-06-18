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 Политика Украины
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 Томос об автокефалии православной церкви в Украине будет передан в осязаемом будущем, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина может получить томос об автокефалии Украинской православной церкви в осязаемом будущем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"И в конце концов этот томос будет передан новой церкви в осязаемой перспективе. Я также над этим работаю.... Если честно, я считаю, что у нас есть реальный шанс именно сейчас", - сказал министр.

Министр отметил, что процесс формирования единой церкви в Украине будет независимым.

"Для нас этот томос, конечно тут есть политика, тут есть путь к дальнейшей независимости, но это очень важно для всех верующих, которым в российской церкве рассказывают, что "вы неправильные", "вы неканоничные", "вы ходите в неправильную церковь". Важно, что они не будут чувствовать эту пропаганду", - добавил П.Климкин.

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3072142
 
   
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Вроде светское государство, а политики лезут в дела религии.
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Бо в це питання влізла рашка- століття тому влізла.
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Когда у тебя понос, кто виноват?
Хочешь, угадаю с первого раза?
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В данном случае это не только дело религии, это большой шаг к укреплению независимости. Огромное кол-во людей в Украине в мп, а кацапы будут влиять на них через церковь. Для них все методы хороши, и не обращать таким образом на эту ситуацию внимание - это преступление
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так казали що вже до річниці хрещення Київської Русі буде? ні?!
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Как понять выражение "осязаемое будущее",шо-то пэтя стареет ,где выражение ,"за две недели"..... Томос об автокефалии православной церкви в Украине будет передан в осязаемом будущем, - Климкин - Цензор.НЕТ 6799
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Це добре, та не забувайте- церква має бути відділена від держави.
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- Скажите, где тут поезд на Одессу? - Уже ушёл! - Наше Вам здрасьте! А куда?
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о, это лучше, чем про сиярто. Теперь засну.
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Товаристч Хрущев на 22 съезде кпSS в 1961 году тоже пообещал советскому быдлу в 1980 году жыСть при камммунизьме с чилавеческай Харей Шарикова... Томос об автокефалии православной церкви в Украине будет передан в осязаемом будущем, - Климкин - Цензор.НЕТ 9333
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Вова чЛенин в 1917 году вякнул,Землю крестьянам,фабрики заводы рабочим,море морякам,а газ и нефть советского союза Плешивому Окурку из Тамбовского ОПГ Озеро... Томос об автокефалии православной церкви в Украине будет передан в осязаемом будущем, - Климкин - Цензор.НЕТ 949
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а каким местом надо осязать? Жорой? только не так пишется.
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а петр лексеич в курсе ? реклама о единой уже неделю висит по всему Киеву
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТомос об автокефалии православной церкви в Украине будет передан в осязаемом будущем, - Климкин
 
 
 
 
 
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