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 Общество
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Все про:хулиганство (230) ЛГБТ-сообщество (202)

 Большинство преступлений против представителей ЛГБТ квалифицируют как хулиганство - директор ОО "КиевПрайд" Панухник

Большинство преступлений против представителей ЛГБТ-сообщества квалифицируют как хулиганство и потом эти дела закрывают по сроку действия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ рассказала директор ОО "КиевПрайд" Руслана Панухник.

"Есть, как я уже сказала преступления на почве ненависти, которые совершают по отношению к людям, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу и дальше это все не расследуется. Эти преступления не квалифицируются как преступления на почве ненависти", - заявила она, добавив, что таким образом государство способствует безнаказанности таких преступлений.

По словам Панухник, в большинстве случаев эти преступления на уровне принятия заявления уже не квалифицируются, как преступления на почве ненависти.

"Максимум что квалифицируется - это хулиганство. Далее в процессе расследования исчезают доказательства или невозможно ничего найти, постоянно нужно писать жалобы о том, что не внесен в единый реестр. Или дальнейшие жалобы на то, что это постоянно замалчивается, откладывается в долгий ящик. В итоге все это закрывается по сроку действия ", - рассказала Панухник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Марш равенства в Киеве завершился. ФОТОрепортаж

Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3072141
 
 
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А должны как терроризм, ведь гомосеки считают что они выше простых людей.
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Да,нам никогда не понять всей глубины голубых глубин ...
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Да просто в Украине практически любой мордобой квалифицируют как хулиганство.
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А тётя, понятное дело, хотела бы, чтобы это квалифицировали на уровне Государственной измены. И не иначе.
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сам парад був провокацією. до речі на параді не вистачало смолоскипів.
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Зачем провоцировать походами по Киеву и торжественно афишировать, в повседневной жизни никто никого не трогает.
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- Я заметила, что в последнее время некоторые мужчины всё чаще обращают на меня внимание...
- Розочка, это врачи!
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они же за равенство выступали, вот значит и равны перед всеми, а то если пидара побил, расстреливать что ли?
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Если бьі не вьіпячивали всем напоказ свою "исключительность" как бьі фюлюганьі знали бьі о вашей ориентации, кого бьі они фюлюганили?
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То есть гея побить - это НЕ норм, а если не гея побьют, то это НОРМ?
Зашибись
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***
Приходит гей к врачу и говорит:
- Доктор, у моего партнера СПИД нашли, и я боюсь, что и сам болен.
- Ну, сдайте анализы, посмотрим.
Приходит через пару дней за анализами, а врач ему:
- Вынужден вас огорчить, результаты положительные, у вас СПИД.
Гей расстроился, а врач ему:
- Но вы не расстраивайтесь. Поскольку у вас только начальная стадия СПИДа,
есть одно средство проверенное, народное, 100% на начальной стадии помогает.
Берете три литра молока, мелко режете туда огурцы, сыпете квашеной капусты,
крошете селедки... стакан подсолнечного масла. Потом все это не менее двое
суток отстаивается и все залпом выпиваете.... Потом еще и спасибо скажете...
- Спасибо, доктор, огромное, вы меня просто спасли.
Уходит. Тут медсестра, которая сидела и все слышала спрашивает:
- Анатолий Иванович, что вы ему наговорили? У него же анализы нормальные.
- Эх, Катенька! Пусть он на толчке посидит и подумает, зачем мужику ж@па нужна!
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Псевдолибералы успешно манипулируют основным принципом демократии - властью большинства..только фанаты спектральных флагов не являются большинством, чтоб качать права..
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цікаве призвище/хфамілія)) у чувіхі)))
тут точно хуліганка - недостойна! Большинство преступлений против представителей ЛГБТ квалифицируют как хулиганство - директор ОО "КиевПрайд" Панухник - Цензор.НЕТ 7358
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К замечательной идее
Приобщают в мире массы, -
Что сегодняшние геи -
Вообще не пидерасы.
Пусть решают люди сами,
Что по нраву, - бога ради,
Но своими писюнами
Вы трясите дома, бляди!
Что фантазия позволит,
Что кому и как знакомо,
Пусть хоть Бобик вас пердолит,
Но не где-нибудь, а дома!
И запомните, страдальцы
По сношенью голубому, -
Будут целы ваши яйца
Только дома, только дома!


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ЛГБТ - преступная организация. Так что с преступниками нужно бороться ихними методами.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБольшинство преступлений против представителей ЛГБТ квалифицируют как хулиганство - директор ОО "КиевПрайд" Панухник
 
 
 
 
 
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