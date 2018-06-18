 Большинство преступлений против представителей ЛГБТ квалифицируют как хулиганство - директор ОО "КиевПрайд" Панухник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ рассказала директор ОО "КиевПрайд" Руслана Панухник.

"Есть, как я уже сказала преступления на почве ненависти, которые совершают по отношению к людям, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу и дальше это все не расследуется. Эти преступления не квалифицируются как преступления на почве ненависти", - заявила она, добавив, что таким образом государство способствует безнаказанности таких преступлений.

По словам Панухник, в большинстве случаев эти преступления на уровне принятия заявления уже не квалифицируются, как преступления на почве ненависти.

"Максимум что квалифицируется - это хулиганство. Далее в процессе расследования исчезают доказательства или невозможно ничего найти, постоянно нужно писать жалобы о том, что не внесен в единый реестр. Или дальнейшие жалобы на то, что это постоянно замалчивается, откладывается в долгий ящик. В итоге все это закрывается по сроку действия ", - рассказала Панухник.

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Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.