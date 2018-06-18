 Большинство преступлений против представителей ЛГБТ квалифицируют как хулиганство - директор ОО "КиевПрайд" Панухник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ рассказала директор ОО "КиевПрайд" Руслана Панухник.
"Есть, как я уже сказала преступления на почве ненависти, которые совершают по отношению к людям, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу и дальше это все не расследуется. Эти преступления не квалифицируются как преступления на почве ненависти", - заявила она, добавив, что таким образом государство способствует безнаказанности таких преступлений.
По словам Панухник, в большинстве случаев эти преступления на уровне принятия заявления уже не квалифицируются, как преступления на почве ненависти.
"Максимум что квалифицируется - это хулиганство. Далее в процессе расследования исчезают доказательства или невозможно ничего найти, постоянно нужно писать жалобы о том, что не внесен в единый реестр. Или дальнейшие жалобы на то, что это постоянно замалчивается, откладывается в долгий ящик. В итоге все это закрывается по сроку действия ", - рассказала Панухник.
Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.
- Розочка, это врачи!
Зашибись
Приходит гей к врачу и говорит:
- Доктор, у моего партнера СПИД нашли, и я боюсь, что и сам болен.
- Ну, сдайте анализы, посмотрим.
Приходит через пару дней за анализами, а врач ему:
- Вынужден вас огорчить, результаты положительные, у вас СПИД.
Гей расстроился, а врач ему:
- Но вы не расстраивайтесь. Поскольку у вас только начальная стадия СПИДа,
есть одно средство проверенное, народное, 100% на начальной стадии помогает.
Берете три литра молока, мелко режете туда огурцы, сыпете квашеной капусты,
крошете селедки... стакан подсолнечного масла. Потом все это не менее двое
суток отстаивается и все залпом выпиваете.... Потом еще и спасибо скажете...
- Спасибо, доктор, огромное, вы меня просто спасли.
Уходит. Тут медсестра, которая сидела и все слышала спрашивает:
- Анатолий Иванович, что вы ему наговорили? У него же анализы нормальные.
- Эх, Катенька! Пусть он на толчке посидит и подумает, зачем мужику ж@па нужна!
тут точно хуліганка - недостойна!
Приобщают в мире массы, -
Что сегодняшние геи -
Вообще не пидерасы.
Пусть решают люди сами,
Что по нраву, - бога ради,
Но своими писюнами
Вы трясите дома, бляди!
Что фантазия позволит,
Что кому и как знакомо,
Пусть хоть Бобик вас пердолит,
Но не где-нибудь, а дома!
И запомните, страдальцы
По сношенью голубому, -
Будут целы ваши яйца
Только дома, только дома!