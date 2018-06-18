 Консульская служба МИД внедряет программу онлайн-мониторинга и предупреждения о кризисных явлениях в мире

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Департамента, на интерактивной карте globalincidentmap.com сотрудники ведомства круглосуточно получают информацию об опасных инцидентах в мире. Данные обновляются каждые 6 минут.

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"Информация содержит сведения о террористических актах, военных конфликтах, промышленных инцидентах, предупреждениях путешествующим и карте безопасности, карте природных катастроф, карте дефицита пищи и воды и других опасностей, угрожающих жизни и здоровью людей. Указанные сведения будут предоставлять дополнительную возможность оперативно реагировать на чрезвычайные события с участием граждан Украины и своевременно предупреждать их об опасностях, которые возникают или могут возникнуть в различных регионах мира", - отмечается в сообщении.