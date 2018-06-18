EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество
  91  3
Все про:кризис (2945) МИД (4596) происшествие (1660) карта (91)

 Консульская служба МИД внедряет программу онлайн-мониторинга и предупреждения о кризисных явлениях в мире

В Департаменте консульской службы введен еще один дополнительный способ мониторинга кризисных ситуаций в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Департамента, на интерактивной карте globalincidentmap.com сотрудники ведомства круглосуточно получают информацию об опасных инцидентах в мире. Данные обновляются каждые 6 минут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо закрыть все внешние границы ЕС для нелегалов, чтобы Европа не выглядела проходным двором, - премьер Болгарии Борисов

"Информация содержит сведения о террористических актах, военных конфликтах, промышленных инцидентах, предупреждениях путешествующим и карте безопасности, карте природных катастроф, карте дефицита пищи и воды и других опасностей, угрожающих жизни и здоровью людей. Указанные сведения будут предоставлять дополнительную возможность оперативно реагировать на чрезвычайные события с участием граждан Украины и своевременно предупреждать их об опасностях, которые возникают или могут возникнуть в различных регионах мира", - отмечается в сообщении.

Консульская служба МИД внедряет программу онлайн-мониторинга и предупреждения о кризисных явлениях в мире 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072140
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Моня, как ты мог подумать, не посоветовавшись?!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоКонсульская служба МИД внедряет программу онлайн-мониторинга и предупреждения о кризисных явлениях в мире
 
 
 
 
 
 вверх