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 Политика Украины
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 Украинская делегация передала генсеку ООН список пленников Кремля, - Ельченко

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу передали список украинских узников.

Об этом написал в Twitter постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Имел трогательный телефонный разговор с Валентином Карпюком-братом политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает незаконное наказание в РФ. Один из списка пленников Кремля, который мы только что передали Генсекретарю ООН. Делаем все возможное для его освобождения. Давление на Россию не прекратится!", - заявил Ельченко.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

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К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев. Людмила Денисова отправилась в РФ, однако пока ей не удалось попасть ни к Олегу Сенцову, ни к Николаю Карпюку, ни к Роману Сущенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3072139
 
 
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Раньше надо было передавать,он недавно из москвы вернулся с путиным там водку кушал с чёрной икрой ... Украинская делегация передала генсеку ООН список пленников Кремля, - Ельченко - Цензор.НЕТ 6127
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А смысл? российская сторона может сделать тоже самое. Но не станет унижаться перед португальцами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская делегация передала генсеку ООН список пленников Кремля, - Ельченко
 
 
 
 
 
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