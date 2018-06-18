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Все про:НАБУ (2314) взятка (3864) Одесса (4981)

 Задержан сообщник одесского депутата, который пытался дать $500 тысяч взятки детективу НАБУ

15 июня 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками контрразведки Службы безопасности Украины задержали предполагаемого сообщника депутата Одесского областного совета, который подозревается в предложении сотруднику НАБУ неправомерной выгоды в размере 500 тыс. долл. США. Перед этим почти шесть месяцев - с начала 2018 - подозреваемый скрывался от следствия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "16 июня 2018 Печерский районный суд. Киева по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.

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Напоминаем, 12 января 2018 г. следователи Генеральной прокуратуры Украины по материалам детективов НАБУ, которые работали в составе совместной следственной группы, сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его сообщнику в предложении неправомерной выгоды должностному лицу Национальном бюро за совершение действий в последнее с использованием собственного служебного положения в интересах тех, кто предлагает неправомерную выгоду. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины. После вручения уведомления о подозрении одному из участников данного преступления удалось скрыться. Тогда он был объявлен в розыск.

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Неправомерная выгода сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества (далее - ООО), задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладения средствами бюджета города Одесса. Речь идет о деньгах, полученных от продажи в декабря 2016 года городским советом Одессы здания государственного предприятия "Завод" Краян "по завышенным ценам, а именно - за 185 млн грн. При том, что реальная рыночная стоимость такого здания, как установлено следствием, находится в диапазоне между 37 и 92 млн грн. По версии следствия, вероятным бенефициаром (выгодоприобретателем) ООО является подозреваемый в предложении предоставление неправомерной выгоды должностному лицу Национального бюро депутат Одесского облсовета.

Указанные факты детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. Во время следствия по декабря 2016 года инициировано наложения ареста на счета упомянутого частного общества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072138
 
   
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Надо брать. И конфисковывать, чё. Нормальная статья наполнения бюджета. И, это, сразу ж премии себе...
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Кореш Альперіна здався, мабуть домовились з рошеном, що суд відпустить.
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Правдиво було б сказати, що сільрада Одеси запропонувала детективу хабаря.
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дык продали в два раза дороже в чем проблема? видимо кто-то хотел по-дешевке для себя подсуетиться? или как позже госбабло переписали на частника? может везде так можно?
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Не тільки можна. Так і роблять. Тільки в там зробили ще нахабніше. Спочатку продали той завод приватнику за смішні гроші, а потім купили вже, як казала одна замміністерша, за взрослиє дєньгі. Ну тепер будуть ділиться.
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мораторий все выморит. очнемся однажды, но локоток не достать.
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а как его фмилиё..или нельзя обидеть депутата..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан сообщник одесского депутата, который пытался дать $500 тысяч взятки детективу НАБУ
 
 
 
 
 
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