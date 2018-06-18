 Поправки в законе об Антикоррупционном суде - или сознательная диверсия, или досадная ошибка, которую можно исправить уже на этой сессионной неделе, - TI Украина

Об этом говорится в заявлении Transparency International Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Украинское представительство глобальной антикоррупционной сети Transparency International приветствует действия Президента и заявления представителей коалиции, направленные на запуск Антикоррупционного суда. Считаем, что озвученная дата - 21 июня 2018 года - является оптимальным сроком для результативного голосования за необходимые законопроекты", - отмечают в организации, уточняя, что речь идет о подписанном президентом законе о создании ВАС и законопроекте №7441, который должен внести необходимые изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей".

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"Крайне необходимо внести правки и в закон "О Высшем антикоррупционный суде" в части, касающейся рассмотрения апелляций. Требуем устранить положения, позволяющие в будущем избежать слушания в Апелляционной палате Высшего антикорсуда. Речь идет о норме, определяющей общие апелляционные суды местом рассмотрения жалоб на приговоры, которые приняли суды первой инстанции по делам, подсудных Антикорсуду до начала его работы", - подчеркивают в Transparency International.

Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин напоминает позицию президента, обозначенную в законопроекте №7440: "Он выступал за то, чтобы все коррупционные дела были переданы в Антикоррупционный суд. Международные партнеры также выступают за рассмотрение апелляций в топ-коррупционным делам уже в новой институции. Положение, за которое проголосовали депутаты 7 июня, - или сознательная диверсия, или досадная ошибка. И ее можно исправить уже на этой сессионной неделе".

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В TI Украина приветствуют намерения власти обеспечить условия для начала работы Высшего антикоррупционного суда еще до старта избирательной гонки, но отмечают необходимость слаженной работы всех ветвей власти. По оценке TI Украины, при благоприятных обстоятельствах Высший антикоррупционный суд может начать работу в начале 2019 года.

Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей. Напомним, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев заявил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ.