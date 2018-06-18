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 Поправки в законе об Антикоррупционном суде - или сознательная диверсия, или досадная ошибка, которую можно исправить уже на этой сессионной неделе, - TI Украина

Президент и Верховная Рада Украины имеют все возможности для того, чтобы уже 21 июня завершить принятие законодательства, необходимого для начала работы Высшего антикоррупционного суда (ВАС).

Об этом говорится в заявлении Transparency International Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Украинское представительство глобальной антикоррупционной сети Transparency International приветствует действия Президента и заявления представителей коалиции, направленные на запуск Антикоррупционного суда. Считаем, что озвученная дата - 21 июня 2018 года - является оптимальным сроком для результативного голосования за необходимые законопроекты", - отмечают в организации, уточняя, что речь идет о подписанном президентом законе о создании ВАС и законопроекте №7441, который должен внести необходимые изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей".

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"Крайне необходимо внести правки и в закон "О Высшем антикоррупционный суде" в части, касающейся рассмотрения апелляций. Требуем устранить положения, позволяющие в будущем избежать слушания в Апелляционной палате Высшего антикорсуда. Речь идет о норме, определяющей общие апелляционные суды местом рассмотрения жалоб на приговоры, которые приняли суды первой инстанции по делам, подсудных Антикорсуду до начала его работы", - подчеркивают в Transparency International.

Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин напоминает позицию президента, обозначенную в законопроекте №7440: "Он выступал за то, чтобы все коррупционные дела были переданы в Антикоррупционный суд. Международные партнеры также выступают за рассмотрение апелляций в топ-коррупционным делам уже в новой институции. Положение, за которое проголосовали депутаты 7 июня, - или сознательная диверсия, или досадная ошибка. И ее можно исправить уже на этой сессионной неделе".

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В TI Украина приветствуют намерения власти обеспечить условия для начала работы Высшего антикоррупционного суда еще до старта избирательной гонки, но отмечают необходимость слаженной работы всех ветвей власти. По оценке TI Украины, при благоприятных обстоятельствах Высший антикоррупционный суд может начать работу в начале 2019 года.

Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей. Напомним, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев заявил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3072137
 
   
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а почему собственно "антикоррупционеры" разгоняют "Зраду", если об этой правке говорилось в трех стенограммах, сами знали за что голосуют.
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Президент и верховна рада - це те, чим Україні лише соромитись. Можна було б і не згадувати про ці два апендицити у тілі України..
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Да это огенды кримля ручкой вписали. А сывочолый спойситель Украины и Европы пидмахнув как всегда документ не глядя
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Да это TI - известные огенды кримля. Им бы все только ПАПу очернять! А Петр Алексеевич все правыльно зробыв! Должен же он этот огендско-кримлевский АКС как то контролировать!

Поправки в законе об Антикоррупционном суде - или сознательная диверсия, или досадная ошибка, которую можно исправить уже на этой сессионной неделе, - TI Украина - Цензор.НЕТ 1475
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Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин напоминает позицию президента, обозначенную в законопроекте №7440: "Он выступал за то, чтобы все коррупционные дела были переданы в Антикоррупционный суд. Международные партнеры также выступают за рассмотрение апелляций в топ-коррупционным делам уже в новой институции.Источник: https://censor.net.ua/n3072137
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Давно пора вернуть в Раду рефформаторский закон 16 сичня о запрете иностранных огендов, за который голосовали видные будочники, когда состояли в партии регионов злочынного режиму! И симки продавать по паспортам тоже на часи - врах не дремлет!
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так уже ж планируют принять законопроект о прописке, шоб не жили где попало, а лишь по месту регистрации
в стойло, а то совсем распустились, панимаешь!
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Гарант крутыть "досадными ашипками" як цыган сонцем)
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А как можно было голосовать за то, что ты в глаза не видел. Бред и дурная выдумка в своё оправдание - вот что это
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Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
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Эти уроды не соберутся в нужном количестве. Будут названы тысячи причин того что они очень хотели, но не получилось проголосовать.
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вы не переживайте, "антикоррупционеры" обязательно устроят митинг в костюмах ростовых кукол, они такие митинги любят)))
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это любимый финт порошенко..исправлять под подушкой готовые документы..
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Орда захватила страну! Опутала коррупционными схемами и высасывает все! История повторяется...
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Этот барыга нас за идиотов считает,,шоколадники не в счёт...те любую лажу принимают как правило
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Ну, в принципе, имеет все основания, как это ни прискорбно.
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Все дело в том,что рейтинг красноречиво показывает куды оно скатилось
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но самое страшное, что такие же "антикоррупционеры" хотят дорваться до власти, а то им уже мало грантовых денег, поэтому хотят теперь дорваться до власти.
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та да, воныусиоднакови
дайош династию мальдивских мародеров!
вин уже накрався, больше не будет - бо пелька треснет, эге ж?
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Самое страшное,что есть веруны и грантоеды
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отять эти транспарентные коцапы вылезли. ахеренный суд - присудил и без аппеляции, кто-то (коцапы) хочет заиметь у нас афигенный и бесконтрольный рычаг давления на власть. это ж какие возможности открываются.
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не было тогда никакой власти, одна убежала а другая концы от армии собирала.
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ага..так всегда..как отвечать так некому..зато никто не давит..
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Коли була захоплена вр криму і будинок уряду лише 100 зелених чоловічків, в 25 км від Сімферополя стояла Альфа і татари просили в Києва зброю але пастор і Ко здали крим за президенство парашенка :"вадінтуріпукінненападе"
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потому что пастор не такой тупой как некоторые и представил чем будет воевать. и типа если будинок уряду захватила бы альфа, то руцькие войска бы не пришли и снесли будинок уряду градом.
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Ага,конечно диверсия ,я даже знаю,как главного диверсанта зовут ,енто пэтя мальдивский ... Поправки в законе об Антикоррупционном суде - или сознательная диверсия, или досадная ошибка, которую можно исправить уже на этой сессионной неделе, - TI Украина - Цензор.НЕТ 3492
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эти г-ны (господины) так нагло уверенно заявляют, как будто они истина в последней инстанции.
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"мальчик хочет в Алькатрас! А чики-чики-чики-та..." (с)
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Исход 23:2 Не следуй за множеством, чтобы делать зло, и не свидетельствуй в споре так, чтобы, уклоняясь вслед за множеством, извращать правосудие
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Что то очень много шума вокруг этого суда, хотя он ещё даже не начал работать))) Походу украинцы получат очередной инструмент для пиара, а не для борьбы с коррупцией.
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ну так это "антикоррупционерам" и нужно, создать "ручной" суд с помощью, которого можно пиарится и отбеливать друзей коррупционеров, а также "устранять" политических конкурентов.
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Це хіба вперше коли на розгляд до вр подають один законопроект, а херанту на підпис -інший? А порушення регламенту, а кнопкодовство на вищому державному рівні - ОЗГ на чолі з петром мальдівсько- оффшорним
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Так если даже не исправят эту ошибку, то почему сразу решения, которые будут приниматься не АКС - неправильные? Мы ещё этот суд не видели, н5 знаем кто там будет работать, а уже есть оценочные суждения...
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потому что это не суд а инквизиция, такие себе "вешатели" - сами завели дело, сами засудили - заказчики довольны.
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Организация считает, что эта норма станет «амнистией для всех ТОП-коррупционеров», чьи дела уже находятся в судах.--это от каких дел на топ-коррупционеров в судах не протолкнуться?
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а кто будет контролировать антикоррупционный суд, если они начнут принимать политически мотивированные решения? сначала дадут админские права в системе, а потом будут удивляться что вирусы налезли.
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Украинцам нужен внешний кнут, сами они только все разваливают. В Киев еще Рюриковичей приглашали.
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Украинцы должны сами менять страну, а не сидеть и ждать чуда, что кто то поменяет страну. Сейчас уже даже веры нет новым "антикоррупционерам", которые рассказывают о своей честности, а сами элитное жилье покупают
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоправки в законе об Антикоррупционном суде - или сознательная диверсия, или досадная ошибка, которую можно исправить уже на этой сессионной неделе, - TI Украина
 
 
 
 
 
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