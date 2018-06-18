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Все про:Венгрия (629) Закарпатье (1353) Совет Европы (486) Сийярто (28)

 Сийярто обвинил Совет Европы в недостаточном беспокойстве о венграх Закарпатья

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул Совет Европы в том, что тот больше обеспокоен ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми. Об этом он заявил на конференции по случаю 20-й годовщины подписания Рамочной конвенции по защите нацменьшинств и Европейской хартии региональных языков.

Заявление опубликовано на сайте венгерского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

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Сийярто назвал неприемлемой ситуацию, при которой, по его словам, европейские институты, поддерживаемые за счет средств европейских налогоплательщиков, больше беспокоятся из-за иммигрантов, незаконно прибывающих на континент и представляющих опасность, чем из-за национальных меньшинств, проживающих в Европе на протяжении веков.

"Не может быть так, что европейские институты больше озабочены эффективностью защиты венгерской границы и законодательным пакетом "Стоп Сорос", который направлен на обеспечение безопасности венгерских граждан, чем вопросом закарпатских венгров, чьи права грубо нарушаются в Украине", - подчеркнул министр.

Сийярто обвинил Украину в том, что она не выполнила ни одной рекомендации Венецианской комиссии.

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Сийярто также раскритиковал Венецианскую комиссию. Мол, у нее есть ожидания от Венгрии относительно еще не принятого законодательного пакета "Стоп Сорос", который "направлен на защиту Венгрии", но она менее активна в отношении уже действующего законодательства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3072136
 
 
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Не нравится? Ищущий - да обрящет, ибо нефиг переделывать под себя любимого целую страну. Если ты турок, то твоя страна - Турция.
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А сЦиярто не хочет сходить на йух,по пути забрав закарпатских венгров?
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А в чем собственно заключается проблема этих венгров..?? Заберите их себе...и будет ноу проблем...
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Да я думаю они и так постепенно уедут в Венгрию, их там вроде не так и много. Небось вся молодежь ихняя уже там. Так что проблема сама рассосётся.
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ну як в чому? це ж вимираючий вид.... треба занести в "червону книгу" Сийярто обвинил Совет Европы в недостаточном беспокойстве о венграх Закарпатья - Цензор.НЕТ 3399
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ну разве что сразу после чипирования...
бирку на ухо и в красную книгу...
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А если Совет Европы выразит "глубокую обеспокоенность" - этого будет достаточно?
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сільські новини. Європі вже сняться права каталонців. Сиділи-сиділи угорці на чужій землі, і тут виявилось, що мови там де живуть, не знають. Які їм права без знання мови? Хіба в дім для глухонімих.
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Странно, почему поднимается вопрос венгров Закарпатья, и постоянно ЕС и Сирято молчит о бедных неграх Одессы и Киева??? Почему не недостаточно беспокоятся о неграх??? Почему им не выделены рядом венграми участки для строительства домов???
Он что, расист этот Сирято? Сийярто обвинил Совет Европы в недостаточном беспокойстве о венграх Закарпатья - Цензор.НЕТ 9579

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несчастные Закарпатские венгры, так может им в Венгрию и все проблемы?
НЕт они хотят вместе с Закарпатьем ...
по самым скромным оценкам в венгерских выборах приняли участие до 30 тысяч жителей Закарпатья - около 2,5% всех закарпатцев или 25% местных венгров.

На улице Габора Бетлена, князя Трансильвании и короля Венгрии, береговчанин Виктор неспешно белит клумбу напротив своего дома. Ничуть не стесняясь в выражениях, он размышляет вслух о судьбах родины.
- Вот сейчас сяду на велосипед, и поеду, на **й (показывает в сторону границы с Венгрией )!
- объясняет он преимущества жизни в Берегово, откуда до границы с ЕС всего семь километров. - Это все равно, что ты в Киеве на Оболонь съездил.
Виктор родился в Харькове, учился в Донецке, работал шофером при посольстве СССР в бывшей Чехословакии. Потом оказался на Закарпатье. Женился на местной венгерке, получил второе гражданство.
- Посмотри, - кивает Виктор на свежую брусчатку. - Кто ее сделал, как думаешь? Или выйди в центр, увидишь большое о**ительное здание. Оно валилося. (Виктор имеет в виду здание Закарпатского венгерского института).

Этот Орбан Витька (Виктор Орбан), понимаешь, приедет, пройдет, посмотрит - и поликлинику у нас сделают. Всё!
Чтобы доходчиво объяснить, кто здесь в бОльшем авторитете - официальный Будапешт или Киев, мужчина прибегает к аллегории.
- Я тебе так скажу: ты сирота, к примеру, мама алкашка, папа алкаш, - предлагает включить воображение Виктор. - Приходит соседка, покупает тебе спортивный костюм. Кроссовки покупает. Покушать дает конкретно да еще и 50 гривен.
Вот так и мы. Что мы оттуда получили (из Киева)? Да ни **я! О нас вообще забыли.

Прощаясь, Виктор признается: Орбан - "the best". Поэтому 8 апреля Виктор из Берегово будет среди тех, кто пойдет в консульство. Он отдаст свой голос за партию "Фидес", правящую по ту сторону границы, и своего зарубежного тезку.
- А на украинские выборы, как и на советские, не хожу. Ну, за кого голосовать? За Юлию или за того, кто коров целует?! - разводит он руками и зачем-то поздравляет с Рождеством в этот предпасхальный день.
Сийярто обвинил Совет Европы в недостаточном беспокойстве о венграх Закарпатья - Цензор.НЕТ 6878
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свою клумбу? ну если только жена его выставит ... но мне фиолетово.
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Без обид, но по внешнему виду данного Виктора... Нельзя так себя запускать, ить до ес всего 7 км, скажите, хай не позорит хоть себя, не говорю уже про Украину.
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Разговоры о растущем влиянии Будапешта на жизнь приграничных земель Закарпатья - не преувеличение. Денег венгры не жалеют даже на проекты, которые не касаются напрямую "зарубежных соотечественников".
В качестве доказательства знающие люди отведут вас к памятнику Шевченко в Берегово и расскажут то, чего не прочтешь на постаменте. К стыду местных патриотов, открытие монумента на 25-ю годовщину Независимости стало возможным благодаря соседям из Европы.
Средства вначале пытались собрать своими силами: подключили учителей, общественников, предпринимателей и даже идейных контрабандистов. Вышло всего 8 тысяч долларов, а нужно было почти в три раза больше. Недостающую сумму нашли в венгерских организациях.

так в свое время прошелкали Крым
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Хай висловить "глибоку стурбованість".
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Я таки напомню. Народ хунну, они же гунны, выгнали из степи, так как они реально достали всех. Их гнали и гнали. Без отдыха. До европы добрались остатки народа хуннов.

Видимо, не умеют они жить в мире с соседями. )))) Генетика, еп! Тонкая однако наука.
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Ну давай уже на трампа че нить отчебучь и наконец то цивилизованный мир попрощается с тобой навсегда
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обеспокоенность у меня из-за венгров. Теперь не засну.
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В Индонезии колись був злостный диктатор почти типа Гитлер,Хаджи Мохамед Сухарто.Присвоил себе на старость 35 миллиардов американских тугриков из инодонезийского бюджета за 30 лет.Страшный был короче Негодяй. Сійярто звинуватив Раду Європи в недостатній турботі про угорців Закарпаття - Цензор.НЕТ 1000
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Як то кажуть:Дома и стены помогают.Так шо Сирьято бери своих любих венгров и дуй до дому Сійярто звинуватив Раду Європи в недостатній турботі про угорців Закарпаття - Цензор.НЕТ 5904
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСийярто обвинил Совет Европы в недостаточном беспокойстве о венграх Закарпатья
 
 
 
 
 
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