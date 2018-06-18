 Сийярто обвинил Совет Европы в недостаточном беспокойстве о венграх Закарпатья

Заявление опубликовано на сайте венгерского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

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Сийярто назвал неприемлемой ситуацию, при которой, по его словам, европейские институты, поддерживаемые за счет средств европейских налогоплательщиков, больше беспокоятся из-за иммигрантов, незаконно прибывающих на континент и представляющих опасность, чем из-за национальных меньшинств, проживающих в Европе на протяжении веков.

"Не может быть так, что европейские институты больше озабочены эффективностью защиты венгерской границы и законодательным пакетом "Стоп Сорос", который направлен на обеспечение безопасности венгерских граждан, чем вопросом закарпатских венгров, чьи права грубо нарушаются в Украине", - подчеркнул министр.

Сийярто обвинил Украину в том, что она не выполнила ни одной рекомендации Венецианской комиссии.

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Сийярто также раскритиковал Венецианскую комиссию. Мол, у нее есть ожидания от Венгрии относительно еще не принятого законодательного пакета "Стоп Сорос", который "направлен на защиту Венгрии", но она менее активна в отношении уже действующего законодательства Украины.