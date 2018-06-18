 Сийярто обвинил Совет Европы в недостаточном беспокойстве о венграх Закарпатья

Заявление опубликовано на сайте венгерского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.
Сийярто назвал неприемлемой ситуацию, при которой, по его словам, европейские институты, поддерживаемые за счет средств европейских налогоплательщиков, больше беспокоятся из-за иммигрантов, незаконно прибывающих на континент и представляющих опасность, чем из-за национальных меньшинств, проживающих в Европе на протяжении веков.
"Не может быть так, что европейские институты больше озабочены эффективностью защиты венгерской границы и законодательным пакетом "Стоп Сорос", который направлен на обеспечение безопасности венгерских граждан, чем вопросом закарпатских венгров, чьи права грубо нарушаются в Украине", - подчеркнул министр.
Сийярто обвинил Украину в том, что она не выполнила ни одной рекомендации Венецианской комиссии.
Сийярто также раскритиковал Венецианскую комиссию. Мол, у нее есть ожидания от Венгрии относительно еще не принятого законодательного пакета "Стоп Сорос", который "направлен на защиту Венгрии", но она менее активна в отношении уже действующего законодательства Украины.
бирку на ухо и в красную книгу...
Он что, расист этот Сирято?
НЕт они хотят вместе с Закарпатьем ...
по самым скромным оценкам в венгерских выборах приняли участие до 30 тысяч жителей Закарпатья - около 2,5% всех закарпатцев или 25% местных венгров.
На улице Габора Бетлена, князя Трансильвании и короля Венгрии, береговчанин Виктор неспешно белит клумбу напротив своего дома. Ничуть не стесняясь в выражениях, он размышляет вслух о судьбах родины.
- Вот сейчас сяду на велосипед, и поеду, на **й (показывает в сторону границы с Венгрией )!
- объясняет он преимущества жизни в Берегово, откуда до границы с ЕС всего семь километров. - Это все равно, что ты в Киеве на Оболонь съездил.
Виктор родился в Харькове, учился в Донецке, работал шофером при посольстве СССР в бывшей Чехословакии. Потом оказался на Закарпатье. Женился на местной венгерке, получил второе гражданство.
- Посмотри, - кивает Виктор на свежую брусчатку. - Кто ее сделал, как думаешь? Или выйди в центр, увидишь большое о**ительное здание. Оно валилося. (Виктор имеет в виду здание Закарпатского венгерского института).
Этот Орбан Витька (Виктор Орбан), понимаешь, приедет, пройдет, посмотрит - и поликлинику у нас сделают. Всё!
Чтобы доходчиво объяснить, кто здесь в бОльшем авторитете - официальный Будапешт или Киев, мужчина прибегает к аллегории.
- Я тебе так скажу: ты сирота, к примеру, мама алкашка, папа алкаш, - предлагает включить воображение Виктор. - Приходит соседка, покупает тебе спортивный костюм. Кроссовки покупает. Покушать дает конкретно да еще и 50 гривен.
Вот так и мы. Что мы оттуда получили (из Киева)? Да ни **я! О нас вообще забыли.
Прощаясь, Виктор признается: Орбан - "the best". Поэтому 8 апреля Виктор из Берегово будет среди тех, кто пойдет в консульство. Он отдаст свой голос за партию "Фидес", правящую по ту сторону границы, и своего зарубежного тезку.
- А на украинские выборы, как и на советские, не хожу. Ну, за кого голосовать? За Юлию или за того, кто коров целует?! - разводит он руками и зачем-то поздравляет с Рождеством в этот предпасхальный день.
В качестве доказательства знающие люди отведут вас к памятнику Шевченко в Берегово и расскажут то, чего не прочтешь на постаменте. К стыду местных патриотов, открытие монумента на 25-ю годовщину Независимости стало возможным благодаря соседям из Европы.
Средства вначале пытались собрать своими силами: подключили учителей, общественников, предпринимателей и даже идейных контрабандистов. Вышло всего 8 тысяч долларов, а нужно было почти в три раза больше. Недостающую сумму нашли в венгерских организациях.
так в свое время прошелкали Крым
Видимо, не умеют они жить в мире с соседями. )))) Генетика, еп! Тонкая однако наука.