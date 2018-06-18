 Адвокат Германа Солодко назвал Стельмашенко еще одним задержанным в деле организации убийства Бабченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал журналист Радио Свобода Евгений Солонина.

Журналист отметил: "Адвокат Германа говорит, что "слышал" о личности второго задержанного по делу о покушении на Бабченко - это Тарас Стельмашенко".

В Службе безопасности пока это заявление не комментировали.

Заместитель руководителя Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар сообщил 15 июня, что ведомство установило еще двух подозреваемых в причастности к организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Имя одного он назвал. По словам Тиводара, это - Вячеслав Пивоварник.

Кроме того, в СБУ сообщили о задержании "гражданина Т.", однако больше информации о личности задержанного не предоставили.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман остается под стражей. ФОТО

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня суд оставил Бориса Германа под стражей.