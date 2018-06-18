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Все про:Болгария (318) кризис (2945) мигранты (513) нелегалы (212) Евросоюз (11929)

 Необходимо закрыть все внешние границы ЕС для нелегалов, чтобы Европа не выглядела проходным двором, - премьер Болгарии Борисов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступил с инициативой о закрытии всех внешних границ Евросоюза для нелегальных мигрантов.

Об этом он заявил на проходящей в Софии Конференции комиссий по европейским вопросам парламентов стран-членов ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы предприняли все необходимые меры для надежной защиты болгарско-турецкой границы. Сегодня мы предлагаем компромиссный вариант, и эту позицию мы будем отстаивать на заседании Европейского совета. Речь идет о необходимости введения превентивных мер, которые включают, прежде всего, закрытие всех внешних границ ЕС (для мигрантов), чтобы Европа не выглядела проходным двором", - заявил Борисов.

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По мнению главы болгарского правительства, каждый, кто желает посетить Евросоюз, должен воспользоваться исключительно официальными контрольно-пропускными пунктами, где проверяются и отпечатки пальцев, и другие данные. Эти меры, по его словам, ничем не отличаются от тех, которые действуют при въезде в США, Канаду и других странах.

Отметим, что страны ЕС страдают от наплыва беженцев. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в понедельник, 18 июня, что президиум ее партии Христианско-демократический союз (ХДС) поддержала предложение по поиску европейского решения проблемы беженцев на саммите ЕС 28-29 июня, информирует DW. Меркель намерена провести двусторонние переговоры с лидерами стран, которые больше всего страдают от притока мигрантов, например Италии, а также соседних государств, из которых в Германию прибывают искатели убежища, с целью выработать приемлемое для всех решение. Канцлер заверила, что немецкое правительство не будет действовать "в одностороннем порядке, без договоренностей и в ущерб третьим странам".

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Например, в Германии заявляют о правительственном кризисе из-за политики Ангелы Меркель по отношению к нелегалам. В частности, она отвергает предложение министра внутренних дел Хорст Зеехофер не пускать в Германию беженцев без документов или уже зарегистрированных в любой другой стране ЕС, пишет DW.

Как пишет Укринформ со ссылкой на Balkan Insight, Черногория, хотя и не является членом Европейского Союза, хочет подписать соглашение о статусе с пограничным агентством ЕС Frontex, чтобы сдержать поток мигрантов, который достиг уже огромных масштабов и вызывает обеспокоенность в регионе и в Брюсселе.

Источник: https://censor.net.ua/n3072133
 
 
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і хто б міг подумати, що в Болгарії живуть найрозумніші в Європі люди Необходимо закрыть все внешние границы ЕС для нелегалов, чтобы Европа не выглядела проходным двором, - премьер Болгарии Борисов - Цензор.НЕТ 7174
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Краще меньше підтявкуйте вашому кремлядському дружку.
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Меркель наделала проблем с мигрантами. А просто выгнать Асада и остановить войну ума не хватило
Например, в Германии заявляют о правительственном кризисе из-за политики Ангелы Меркель по отношению к нелегалам. В частности, она отвергает предложение министра внутренних дел Хорст Зеехофер не пускать в Германию беженцев без документов или уже зарегистрированных в любой другой стране ЕС, пишет DW. Источник: https://censor.net.ua/n3072133
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и куді весь єтот бродячий табор ринеться?
ну не на рашку точно! Необходимо закрыть все внешние границы ЕС для нелегалов, чтобы Европа не выглядела проходным двором, - премьер Болгарии Борисов - Цензор.НЕТ 7891
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Иран. Ирак. Турция уже закрылась. А в африке в Египет.
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На выходных был в Берлине. Вышел из автобуса и пошел на метро Gorlitzer bhf. На станции одни негры, многие в африканской нацодежде, шум, гам. Вокруг полно мусора. И это столица самой развитой страны Европы! Это же паразиты, что они принесут Германии, кроме криминала? Разве они будут создавать немецкие машины, станки, механизмы? Заигралась Меркель с иммигрантами, уже не расхлебаешь
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Болгары записались в крутые европейцы))) А чего ж до сих Болгарию в Шенген не включают? Да, и с кацапами пусть меньше якшаются, а потом бухтят о внешних угрозах.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНеобходимо закрыть все внешние границы ЕС для нелегалов, чтобы Европа не выглядела проходным двором, - премьер Болгарии Борисов
 
 
 
 
 
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