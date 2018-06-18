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Все про:вооружение (2941) космос (555) Пентагон (479) США (13817) Трамп (1851)

 Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник заявил, что отдал распоряжение приступить к формированию военно-космических сил США как нового рода войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Крайне важно, что я здесь для того, чтобы дать поручение министерству обороны немедленно начать процесс, необходимый для создания военно-космических сил в качестве шестого вида вооруженных сил. Это значимое заявление", - сказал президент в понедельник, выступая в Национальном космическом совете США.

"Когда речь заходит о защите Америки, речь идет не просто о присутствии в космосе, а о доминировании Америки в космосе", - подчеркнул Д.Трамп.

Кроме этого, президент указал на необходимость сохранить лидерство США в космосе и не допустить превосходства там России и Китая.

"Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас", - сказал он, отметив, что США всегда лидировали в сфере космических технологий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон возрождает Второй флот ВМС США на фоне растущего противостояния с РФ, - Reuters

Он также пообещал вновь отправить американскую экспедицию на Луну - впервые с 1972 года - и обеспечить долговременное присутствие США на спутнике Земли, что также окажет благотворный эффект на экономику.

Источник: https://censor.net.ua/n3072132
 
   
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Совсем рыжий ебанулся. В Штатах этим ВВС занимаются. Уже лет 60 как.
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Рыжего,по ходу, хуйло за ляжку укусил. вЯЯличием заразил.
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Млин,злодей Трамп дав доручення Пентагону приступити до створення військово-космічних сил - Цензор.НЕТ 9842 ....это ж вроде СКР типа "Бдительный"(могу ошибаться)....меня после окончания ТОВВМУ на такую ржавую коробку распределили,на Камчатке, летехой в БЧ-2. Прослужил аж 4 месяца,пока мой рапОрт на увольнение по сокращению не прошел.
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Не не он, это последний шедевр СССР, БПК 1155. Пытались создать конкурента «Спрюэнсу» Трамп дав доручення Пентагону приступити до створення військово-космічних сил - Цензор.НЕТ 4001 Из 12-ти построенных с 77-го по 91-й год, винторогие 8 штук гордо сохранили. Хотя ещё Горшков говорил, что корабли гуано по своим возможностям.
" Родоначальником кораблей проекта 1155 (первый корпус) был БПК "СОВРЕМЕННЫЙ", который после "развала"СССР и прохождения капитального ремонта был "успешно" разобран на "иголки". Та же участь постигла БПК "ОТЛИЧНЫЙ", БПК "ОТЧАЯННЫЙ", БПК "ОКРЫЛЕННЫЙ", БПК "БЕЗУПРЕЧНЫЙ", БПК "РАСТОРОПНЫЙ". БПК "ГРЕМЯЩИЙ" чудом не постигла та же участь. Усилиями командования Северным Флотом удалось "отстоять" корабль и провести капитальный ремонт. В настоящее время корабль находится в составе ВМФ РОССИИ. Сейчас это основные российские корабли дальней морской зоны - именно их отправляют в Аденский залив на борьбу с сомалийскими пиратами, которую Россия активно ведёт с 2008 года."
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а потроллить, дать понять кремлебля....., начинаем гонку.
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Ну надо же узаконить факт.Да и утеребть нос конструкторам говняных ракет надо!
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Это не формальное переименованные, как на Рашке : вчера назывались ВВС, завтра стали ВКС
Нет.
Там ВВС остается само собой.
Создается совершенной новый род войск для проведения военных действий, как на земной орбите, так и в более отдаленных токах Солнечной системы.
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Лучше бы вложил бабки в проект Илона Маск
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а вот звёздные воины , а как хуило клялся - в новую гонку вооружения не затянет, мол он помнит чем кончилось прошлый раз, аха, совсем совсем не затянет. Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил - Цензор.НЕТ 7695
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США пытаются догнать "Воздушно-космические силы параши" ? Поздно, время потеряно
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Речь идет о совершенно разных вещах.
Трамп дал поручение о СОЗДАНИИ совершенно нового РОДА войск - ВОЕННО КОСМИЧЕСКИХ СИЛ.

А на Рашке просто ПЕРЕИМЕНОВАЛИ Военно Воздушные силы в Военно- космические (что там космического непонятно).
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Такого позорного дебила-президента США еще не знали...
Fuck Trump! (c)
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Тут не все так просто.Рыжий жутко хочет стать фюрером,поэтому он до соплей завидует всем диктаторам, облизывая их с головы до ног при любой возможности. Но сам по себе недофюрер появиться не смог бы без поддержки определенных кругов в политике и большом бизнесе. Ну не зря же на сборищах местных неонацистов скандируют "хайль Трамп" и "россия наш друг".
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По поводу слабости Трампа я ниже тоже самое написал. Гитлер тоже пришел через демократические выборы. То, что всякие куклуксклановцы и фашисты на него молятся это не удивительно. Хорошо, что в США есть противовес в виде конгресса. God Bless America and Fuck Trump ones again!
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Я очень надеюсь на то,шо полит.система США таки переварит и это. Проблема в том,шо трампизм переростает в движение. При этом многие чисто популистские лозунги звучат вполне приемлемо,типа политики изоляционизма.
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Пока Трамп вводил санкции,то Америка в его лице была мировым жандармом и тд.Только Трамп начал озвучивать какие-то реальные факты,о том что и Америка не лидер во всех областях и кацапы чет не дохнут от санкций,дак лучше начинать сотрудничать...Вобщем что забавно,что в обоих случаях вылазят одни и теже двуличные особи типа тебя.Табаки из "Маугли".
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русский, кому интересно твое "мнение"? До тебя чечены еще не добрались,кстати? А то ты так красочно расписывал свои подвиги....
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Флюгер? Это который сначала именовал себя украинцем,потом стал руснявым карателем,а теперь - еврей? Этот флюгер? Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил - Цензор.НЕТ 8575
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По твоей дебильной логике ты был украинцем и сбежал под крыло любителя облизывать фюререров.Это не вопрос.
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Да нет,русский,это как раз твоя дебильная логика. Я уехал из московии в Азербайджан,в Карабах,потому шо впитал необходимость мстить вашей вонючей русне с молоком матери. Имею награды. А в США я попал по ранению,через Турецкий Красный Полумесяц. У меня тут,кстати,есть знакомые Вайнахи. Спасибо тебе,шо напомнил, я им о тебе расскажу,русский. Трамп дав доручення Пентагону приступити до створення військово-космічних сил - Цензор.НЕТ 4181
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А я в московии даже небыл.А в Чечне воевал потому,что мне с 95го года каждый понедельник на политинформатике в институте рассказывали,что если не остановить чеченский терроризм,то он прийдет и на Украину.Прикинь,с 16 до 18 лет им хватило времени мне доказать,что убивать тварей,берущих в заложники детей-жто норм.И это все в Полтавской области.Так что я в отличии от тебя даже не перекрашенный кацап,а как был украинцем,знающим свой род до 7го колена,так и остался.В Израиле я по жене,по этому ношу крест без защрений совести.
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Украинец в седьмом колене не скажет "на Украину". На колчаковских фронтах ваивал, как и твои диды?
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Я тебе больше скаду,в конце 90ых я еще и жил на Украине,а не "в".И хорошо жил и никто про это не думал даже
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Расскажешь это,когда тебя найдут Вайнахи,русский. Я на ютюбе посмотрю.
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Наивный, вышиватный тролль, Твой Трамп с Хуйлом лобзается, да мечтает о его славе, Крым признать до выборов грозился, а недавно на G7 высказал мысль, мол Крым уруске, потому, что там по русски разговаривают. А вот ты полезный идиот, раз не шаришь в том, что вокруг Украины происходит.
Трамп дав доручення Пентагону приступити до створення військово-космічних сил - Цензор.НЕТ 5745
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Трамп троллит. На роcoссии уже такие военно-космические (комические) есть.
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Вы наивные ягнята. Этот дегенерат имеет слабость перед Хуйлом, а теперь Ыном. Любитель кровавых диктаторов. И он не троллит, а действительно дебил.
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Уже показало. Орангутан разосрался со всеми союзниками и облизал всех диктаторов.
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Не допустить ядерного противостояния с Кореей и кацапами-это облизать диктаторов??С каждым твоим постом все больше поражаюсь дебилизму таких вот русских американцев.Беги оттуда!!
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Это когда оно такое не допустило?

Кстати,"русские американцы" - как раз сплош трампоиды,если ты не знал,русский Трамп дав доручення Пентагону приступити до створення військово-космічних сил - Цензор.НЕТ 4517
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Та не спорь с дегенератом, оно тебя все равно будет слюной забрызгивать, и на белое говорить черное.
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А Джордж Буш младший, или старший допустили ядерного противостояния с Кореей и кацапами, и была ядерная война? Это "миротворец" Трамп уже все порешал, разоружил Хуйло и войны больше не будет? Что ты несёшь, лёлик?
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у трампа какая то своя логика, непонятная многим, но я б не сказал все же, что он имеет слабость перед куйлом или особенно перед корейский диктатором...ну будем посмотреть, все же он не царь всей америки, а ограничен действующими в США правилами
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На Рашке было чисто формальное переименование летунов: назывались ВВС, стали ВКС.
Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил - Цензор.НЕТ 9924Здесь же речь о создании нового рода вооруженных сил.
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може краще Уолта Діснея профінансувати. Одразу 3 в 1: і москалям відповідь, і грошей заробили би, і нам емоційна розрядка))))
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може его самого в "экспедицию на Луну" - пускай полетает...
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Педерация расисянов давно уже опередила загнивающих пиндостанцев по количеству падающих на пуске "Протонов"! Куда там всяким Дельтам и SLS!
Куда там разным Маскам и Илонам!
Никакие ВКС не спасут США! Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил - Цензор.НЕТ 9533 Пентагон в панике! Госдеповцы начали прятаться под шконками.
Подавляющее превосходство асобого пути расиси обеспечено на долгие годы! Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил - Цензор.НЕТ 9533 Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил - Цензор.НЕТ 9533 Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил - Цензор.НЕТ 9533
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Похоже что Трамп самый жирный тролль во Вселенной Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил - Цензор.НЕТ 9972
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Хочу ИМПИЧМЕНТ.....и самое главное в том что он будет)))). А дедушка Трамп будет до конца жизни по судам бегать....
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Сдал курдов на растерзание туркам и рассказывает сказки про космические войска.
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трамп обьявил…….Где-то в тоске завыл вова.
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А шо Трамп нашшот HAARP`а глаголет? Или то усе сказки, кто в теме?
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А шо он может сказать? Там не то шо понятия о предмете нет, там название в ступор ставит, и вызывает зависание рыжей абизяны.
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А мож, ему не велено говорить? Давно уж кажуть, шо у юсеров насамделе пентагон всем рулит!
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Так он и не говорит, он ПИШЕТ, твитит, так сказать. А писать ему не не велели
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Це вже було при президенті Рейгані SDI strategy defense initiative стратегічна оборонна ініціатива. Совок загнувся не витримав гонку у космосі.
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ну всё! у вас есть вкс? нет? так вы не страна, а так просто тень на глобусе.
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Та ладно тень, а прикинь, есть пятно дерьма на глобусе, вот где гордость и вяличие! Подсказать название етой говени?
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...Не надо шутить с войной...
...Чуть-чуть повернут ось...
Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил - Цензор.НЕТ 2488
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Развел-таки Пентагон Трампа на много-много лярдов.
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Ага, типа трамп царь. Как КОНГРЕС решит, рассмотрит, утвердит и выделит, так и будет. А клоун и дальше может приказывать хоть на Мельмак слетать, хоть личную пердогвардию создать.
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запоребриковые предаки в полной шоке.Трамп украл "Торговую марку" козлостана. Она утонула Трамп дав доручення Пентагону приступити до створення військово-космічних сил - Цензор.НЕТ 9124
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Сказать и сделать, это одно, а сказать и сделать ракету из говна это другое. Переименовать ВВС в ВКС, что в лужу перднуть а создать отдльный от ВВС род войск это уже дрругое. Прототипы уже полюбому летают, только они секретные. Летают, а не плавают.
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Ну про Луну и экономику загнул, но очередная гонка вооружений поставит крест на эрэфии.По-моему это действеннее любых санкций.
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ВКС США не будет подводные истребители запускать, как ВКС россии с кузи?
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Подозреваю шо США кузю запустить в космос в состоянии
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Новина гарна. Намір домінувати в космосі буде стимулуювати науку в США. Ще класик марксизму-ленінізму сказв щось таке: "Любая практическая задача продвигает науку лучше, чем десяток университетов".
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Судя по визгу срепной падали, ТРАМП ВСЁ ДЕЛАЕТ ПРАВИЛЬНО.
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Судя по тому, как Илон Маск точно приземляет ступени своих ракет - РКВ США будут так же точно из космоса приземлять свои ядрёные бонбы в точно заданные цели в точно заданное время. И ложили они болт на хуйловские ракеты с непредсказуемой траекторией полёта.
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а чого ні?! Трамп дав доручення Пентагону приступити до створення військово-космічних сил - Цензор.НЕТ 4622
космос)) треба теж від кацапів захищати !
космічні сили треба, мати! Трамп дав доручення Пентагону приступити до створення військово-космічних сил - Цензор.НЕТ 4747
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Короче понеслось.Дисней против Союзмульфильма!Батл куме!
-А вжеж типа,сиквел СОИ 2 Трамп дав доручення Пентагону приступити до створення військово-космічних сил - Цензор.НЕТ 8933
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Та скорее цирковой батл межлу клоунами: рыжим и карлой. Думаю шо мы все обхохочемся...
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Да уж.Джокер из Бэтмена,також був веселый Трамп дав доручення Пентагону приступити до створення військово-космічних сил - Цензор.НЕТ 6599
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Е-е-е-е-е-е-е! Звёздные войны 2.0! История повторяется!
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Та да, история повторяется. Вот только второй раз, обычно, в виде фарса.
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Раша и Китай пишется уже слитно) это как надо довы... чтоб США довести до таких шагов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил
 
 
 
 
 
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