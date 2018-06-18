 Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Крайне важно, что я здесь для того, чтобы дать поручение министерству обороны немедленно начать процесс, необходимый для создания военно-космических сил в качестве шестого вида вооруженных сил. Это значимое заявление", - сказал президент в понедельник, выступая в Национальном космическом совете США.
"Когда речь заходит о защите Америки, речь идет не просто о присутствии в космосе, а о доминировании Америки в космосе", - подчеркнул Д.Трамп.
Кроме этого, президент указал на необходимость сохранить лидерство США в космосе и не допустить превосходства там России и Китая.
"Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас", - сказал он, отметив, что США всегда лидировали в сфере космических технологий.
Он также пообещал вновь отправить американскую экспедицию на Луну - впервые с 1972 года - и обеспечить долговременное присутствие США на спутнике Земли, что также окажет благотворный эффект на экономику.
" Родоначальником кораблей проекта 1155 (первый корпус) был БПК "СОВРЕМЕННЫЙ", который после "развала"СССР и прохождения капитального ремонта был "успешно" разобран на "иголки". Та же участь постигла БПК "ОТЛИЧНЫЙ", БПК "ОТЧАЯННЫЙ", БПК "ОКРЫЛЕННЫЙ", БПК "БЕЗУПРЕЧНЫЙ", БПК "РАСТОРОПНЫЙ". БПК "ГРЕМЯЩИЙ" чудом не постигла та же участь. Усилиями командования Северным Флотом удалось "отстоять" корабль и провести капитальный ремонт. В настоящее время корабль находится в составе ВМФ РОССИИ. Сейчас это основные российские корабли дальней морской зоны - именно их отправляют в Аденский залив на борьбу с сомалийскими пиратами, которую Россия активно ведёт с 2008 года."
Нет.
Там ВВС остается само собой.
Создается совершенной новый род войск для проведения военных действий, как на земной орбите, так и в более отдаленных токах Солнечной системы.
Трамп дал поручение о СОЗДАНИИ совершенно нового РОДА войск - ВОЕННО КОСМИЧЕСКИХ СИЛ.
А на Рашке просто ПЕРЕИМЕНОВАЛИ Военно Воздушные силы в Военно- космические (что там космического непонятно).
Fuck Trump! (c)
Кстати,"русские американцы" - как раз сплош трампоиды,если ты не знал,русский
Здесь же речь о создании нового рода вооруженных сил.
Куда там разным Маскам и Илонам!
Никакие ВКС не спасут США! Пентагон в панике! Госдеповцы начали прятаться под шконками.
Подавляющее превосходство асобого пути расиси обеспечено на долгие годы!
...Чуть-чуть повернут ось...
космос)) треба теж від кацапів захищати !
космічні сили треба, мати!
-А вжеж типа,сиквел СОИ 2