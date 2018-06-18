 Обсудили возможность синхронности посещений, - Денисова о переговорах с Москальковой о визитах к заключенным

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке украинского омбудсмена.
В тексте отмечается: "Завершилась встреча с Уполномоченным РФ Татьяной Москалькова. Обсудили возможность синхронности первых наших посещений. Дальнейшие наши визиты мы проводить уже в разное время.
Мы проверим условия содержания, а также убедиться в той информации, которую предоставляли друг другу в письмах.
Даты визитов еще обсуждаем".
Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая находится в России, сообщила, что ей отказали во встречах с Олегом Сенцовым, Николаем Карпюком и Романом Сущенко.