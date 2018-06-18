EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество
  448  2
Материалы по теме:
Все про:Денисова (182) омбудсмен (359) Москалькова (40)

 Обсудили возможность синхронности посещений, - Денисова о переговорах с Москальковой о визитах к заключенным

Украинский омбудсмен Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова обсудили возможность синхронных посещений заключенных в тюрьмах Украины и России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке украинского омбудсмена.

В тексте отмечается: "Завершилась встреча с Уполномоченным РФ Татьяной Москалькова. Обсудили возможность синхронности первых наших посещений. Дальнейшие наши визиты мы проводить уже в разное время.

Мы проверим условия содержания, а также убедиться в той информации, которую предоставляли друг другу в письмах.
Даты визитов еще обсуждаем".

Читайте также: Денисовой не дали свидания в Лефортово, где содержится Сущенко и другие украинцы, - Ирина Геращенко

Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая находится в России, сообщила, что ей отказали во встречах с Олегом Сенцовым, Николаем Карпюком и Романом Сущенко.

Читайте также: "РФ продолжает свою "игру": МИД протестует против отказа омбудсмену Денисовой во встрече с Карпюком

Источник: https://censor.net.ua/n3072131
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Помандрувала пані дєнісова за наш рахунок, попіарилась.. А на виході - пук..
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоОбсудили возможность синхронности посещений, - Денисова о переговорах с Москальковой о визитах к заключенным
 
 
 
 
 
 вверх