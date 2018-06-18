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 Политика Украины
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Все про:засуха (14) Крым (20183) отключение (163) вода (105)

 "Боюсь, что скоро весь Крым будет получать воду по часам", - глава "Воды Крыма"

В Крыму в скором времени может сложиться ситуация, при которой во всех районах полуострова воду будут подавать по часам, заявил генеральный директор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Смотрите: "Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Мы-то "за", чтобы вода была, но это все от Украины зависит", - жители оккупированного Армянска. ВИДЕО

"Боюсь, что скоро весь Крым будет получать воду по часам... Ни одного дождя при такой температуре, во всех водохранилищах поверхностного сбора идет дикое испарение воды. У нас скоро суточный отбор из водохранилищ в сеть сравняется с суточным испарением в небо. Это касается всех водохранилищ: Аянского, Партизанского, Изобильненского, Симферопольского, Ленинского, Феодосийского и так далее", - заявил Баженов.

Накануне в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

В конце мая российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Источник: https://censor.net.ua/n3072128
 
   
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И это ещё нет камней с неба... А у них водоизмещение вааще нимерянноеЁ! Закон Архимеда вам в помощь!
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А навколо вода, навкруги море Синє,
І ніхто з Біндерів не пляше.
Смокче наше теля у корови вим'я,
Смокчіть,касаби море на пляжі...
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Климат меняется, сегодня без воды, завтра под водой, дело такое... ☻
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Если в Крыме нет воды, значит выпили хохлы... 😁
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Попросите Хуйла, чтобы замутил мощную опреснительную установку на ядерных ракетных двигателях. И это... крестный ход с шаманом и бубном помогает вызвать дождь. Ходить нужно по крымскому мосту. Не в ногу.
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Не в ногу нескрепно, установка не вырастет. Только строевым, под барабаны.
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так а що в цьому поганого?
будети конкретно знати коло срати а коли ще ні!
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Нехай вивчають голівудський фільм "водний світ" як сечу на воду переробляти. Навіть коли дамби не було вони дощову воду збирали у 2012 році сам бачив, а що там зараз важко уявити вода буде як бензін по вартості.
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Якщо нема води, то нехай п'ють шампанське!
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Для військових води вистачає, а для решта - не передбачено їх проживання на даній території,
що не зрозуміло.
Хіба на авіаносці росте виноград!!!!!!!!!!!!!!!
На авіаносці цивільних не повинно бути.
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Никогда такого не было, и вот опять.
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Кстати, из-за воды в прошлом были войны (в частности в северной Африке) и в будущем тоже будут. Надо опасаться, а вернее готовиться к прорыву орков на мариупольском направлении, а так же с Крыма.
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Хреново это, путин идиот другого выбора сам себе не оставил кроме как продолжать войну, одно дело иски и судебные тяжбы, другое дело вода. Нужно продавать им воду, дорого, а так угробят они Крым, потом эту катастрофу экологическую долго будут потомки залечивать. В общем все крымские проблемы, а будет их много, и с мостом и с водой и электричеством, это постоянная угроза войны. Донбасский конфликт это следствие аннексии Крыма, нужно устранить первопричину, а не танцы с бубном вокруг следствия. Либо ликвидировать вована, либо решать с Крымом.
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Пусть убираются вон в свои ибеня. Вот и все решение. А дотель посидят на санкциях, для вразумления.
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😁 А что тут решать? Крым РФ отдавать не собирается так что нечего решать пусть превращается в местность которой был 100 лет назад
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Пусть вместо газопровода, водопровод проводят.
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Просыпаются мужики с бодуна и жутко страдают от жажды. Решили они послать эстонца по воду. Тот возвращается через несколько часов и говорит: "Реппяяттаа, яа, вооттыы нее наашшёлл. Яа фаам ГАЛЕТНОГО печчееннья кууппиил!"
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Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце полно водицы.
Иванушка говорит:
- Сестрица Алёнушка, мочи нет: напьюсь я из копытца!
- Не пей, братец, козленочком станешь!
Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца.
Напился и стал козленочком...
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Так козлища цапомордые в Крым припёрлись с Рашки... и превращают, некогда благодатный, Крым в козломордорное копытце. Уже немного осталось...
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И всем селедку бесплатно! По две штуки в каждые руки!
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главное что бы камни с неба с "завидным" постоянством.....
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А, так это Украина виновата что "Великая Страна" не может обеспечить водой захваченные территории?
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Сусід-жлоб украв у тебе машину, а потім приходить такий до тебе й каже, - "Ти чьо, бля, ващє борзий? Давай, заправляй машину бєнзіном, - мнє єздіть нада!".
Кацапська наглость, називається.
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ага, она "освободила" полуостров, в том числе и от воді.
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"сейчас 99.99%" - проклятые бендеры не едут в крым загорать, бабло не везут
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Багатая нация рюзьке вам бабла привезет, во заживете.. Уря!
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Хотелось вас сразу забанить, но всё-таки вступлю с вам в дискуссию.
А что вы предлаете Украине делать? Ей агрессор плюнул в лицо, насрал в душу, забрал территорию. Ей что, утереться и улыбаться, как ни в чём не бывало?
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бесполезно к логике обращаться с лишнехромосомным. Проверено.
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ну и куй с теми кто ненавидит... эта шелупонь за рупь продаст всех и вся.. включая себя
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Украине надо помочь КРЫСЧАНАМ они ведь наши - украинци !!!! хотя и ЗАСРАНЦЫ конченные !!!
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я ПЕРЕДУМАЛ , не надо им НИЧЕГО давать , только п...ы , а потом ВЫГНАТЬ на... й!!!!!
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дать бы вам п......ды и выгнать в одних ТРУСАХ на россию !!!
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это печально . даже не знаю как помочь . может им туда в Крым соленой селедки передать "Боюся, що скоро весь Крим буде отримувати воду по годинах", - глава "Води Криму" - Цензор.НЕТ 2166
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сейчас смотрю как НАШИ моют водой СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ самой большой в Украине СОЛНЕЧНОЙ электростанции !!!! крысчане моем ВОДОЙ !!!! как вы ЛОХАНУЛИСЬ !!! сосали СИСЮ у неньки , а теперь сосете ...СЮ у дядьки !!!
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теперь сосете ...СЮ у дядьки Бабая Хуйла!!! Бабай детишек "лю-у-у-убит"...
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Пусть карточки вводят и поглоточно распределяют.
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медведев как то ОБЕЩАЛ построить сотни ОПРЕСНИТЕЛЬНЫХ заводов ???!!!
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Жду - не дождусь, когда у них вода вообще закончится...
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Бизнес по русько-крымски, китайцы берут воду с Байкала и продают в Крым.
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Если коротко, вы крысчане сами себя хорошенько трахнули )
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Судя по комментам, украинцы люто ненавидят крумчан. Немудрено, что они сбежали.
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Бегите, никто по вам скучать и плакать не будет
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кто сбежал? Пришли оккупанты, провели референдум. Точь-в точь как в Австрии. Только последующие события аннулировали его....
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Ахах сбежали. Скот много о себе думаешь. Куда вас погнали баранов, туда и побежали мекая и бекая...Козломордое быдло думает что это оно само сбежало. Вами крепостными вертят на хую как хотят и будут вертеть дальше. Держитесь там....
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Что им стоит для Крыма водопровод с Байкала кинуть, для них это мелочи.
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пару лет назад о планах телепортации читал.
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22 июня 2016 года газета «Коммерсантъ» писала, что в правительстве России соберется межведомственная рабочая группа для обсуждения реализации программы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).
В рамках данного проекта к 2035 году в России планируется создать национальный язык программирования, системы безопасной связи на основе квантовых коммуникаций, оператора нового типа для беспилотных систем. Авторы программы также рассчитывают на «внедрение нейроинтерфейса, квантовых вычислений, телепортации, использование природоподобных явлений для передачи информации».
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Так крым же переживает экономический бум,чем круче гайки тем крепче крепление))
Я так думаю,вам нужен гундяев,как представитель одной российско-правоскрепной секты,сибирских шаманов парочку,штук пять каких нибудь жрецов с Варуату или какого нибудь еще Зимбабве,и вприпрыжку во главе со служителями культов,в тур поход Симферополь-Зауральские Ебеня.
Можете еще поутапливаться прыгая с самого непредсказуемого моста,или тыквоподобным наростом поверх плеч разогнатся и впресоватьоб стену,Вам если не поможет,то не навредит.
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ща бросятся диверсантов с пилочками для ногтей ловить
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скорее бы уж хоть по часам а то вообще никакой нет.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Боюсь, что скоро весь Крым будет получать воду по часам", - глава "Воды Крыма"
 
 
 
 
 
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