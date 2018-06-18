 "Боюсь, что скоро весь Крым будет получать воду по часам", - глава "Воды Крыма"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Смотрите: "Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Мы-то "за", чтобы вода была, но это все от Украины зависит", - жители оккупированного Армянска. ВИДЕО

"Боюсь, что скоро весь Крым будет получать воду по часам... Ни одного дождя при такой температуре, во всех водохранилищах поверхностного сбора идет дикое испарение воды. У нас скоро суточный отбор из водохранилищ в сеть сравняется с суточным испарением в небо. Это касается всех водохранилищ: Аянского, Партизанского, Изобильненского, Симферопольского, Ленинского, Феодосийского и так далее", - заявил Баженов.

Накануне в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

В конце мая российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.

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Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.