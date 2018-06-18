 "Боюсь, что скоро весь Крым будет получать воду по часам", - глава "Воды Крыма"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Боюсь, что скоро весь Крым будет получать воду по часам... Ни одного дождя при такой температуре, во всех водохранилищах поверхностного сбора идет дикое испарение воды. У нас скоро суточный отбор из водохранилищ в сеть сравняется с суточным испарением в небо. Это касается всех водохранилищ: Аянского, Партизанского, Изобильненского, Симферопольского, Ленинского, Феодосийского и так далее", - заявил Баженов.
Накануне в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.
В конце мая российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
І ніхто з Біндерів не пляше.
Смокче наше теля у корови вим'я,
Смокчіть,касаби море на пляжі...
будети конкретно знати коло срати а коли ще ні!
що не зрозуміло.
Хіба на авіаносці росте виноград!!!!!!!!!!!!!!!
На авіаносці цивільних не повинно бути.
Иванушка говорит:
- Сестрица Алёнушка, мочи нет: напьюсь я из копытца!
- Не пей, братец, козленочком станешь!
Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца.
Напился и стал козленочком...
Кацапська наглость, називається.
А что вы предлаете Украине делать? Ей агрессор плюнул в лицо, насрал в душу, забрал территорию. Ей что, утереться и улыбаться, как ни в чём не бывало?
дядькиБабая Хуйла!!! Бабай детишек "лю-у-у-убит"...
В рамках данного проекта к 2035 году в России планируется создать национальный язык программирования, системы безопасной связи на основе квантовых коммуникаций, оператора нового типа для беспилотных систем. Авторы программы также рассчитывают на «внедрение нейроинтерфейса, квантовых вычислений, телепортации, использование природоподобных явлений для передачи информации».
Я так думаю,вам нужен гундяев,как представитель одной российско-правоскрепной секты,сибирских шаманов парочку,штук пять каких нибудь жрецов с Варуату или какого нибудь еще Зимбабве,и вприпрыжку во главе со служителями культов,в тур поход Симферополь-Зауральские Ебеня.
Можете еще поутапливаться прыгая с самого непредсказуемого моста,или тыквоподобным наростом поверх плеч разогнатся и впресоватьоб стену,Вам если не поможет,то не навредит.