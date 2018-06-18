 США призывают Россию освободить более 150 политзаключенных и религиозных деятелей, - Нойерт

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт, опубликованном на сайте ведомства.

"Мы особенно обеспокоены состоянием четырех незаконно заключенных украинцев, которые в настоящее время голодают: Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Шумков и Владимир Балух", - отмечают в Госдепе. Также указывается несправедливость удерживания чеченского правозащитника Оюба Титиева, лидеров религиозных организаций "Свидетели Иеговы" и "Церкви Саентологии", более десятка последователей турецкого богослова Саида Нурси.

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"Мы призываем Россию немедленно освободить всех тех, кого называют политическими или религиозными заключенными, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия и мирных религиозных практик. Российский народ, как и люди во всем мире, заслуживает равного обращения по закону и возможности реализовать свои права, не опасаясь возмездия", - резюмируют в сообщении.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

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К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев. Людмила Денисова отправилась в РФ, однако пока ей не удалось попасть ни к Олегу Сенцову, ни к Николаю Карпюку, ни к Роману Сущенко.