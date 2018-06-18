 Российские наемники нарушали перемирие под Новотошковским, Южным, Каменкой и Верхнеторецким, - пресс-центр Объединенных сил

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Объединенных сил.
В вечерней сводке отмечается: "Противник 4 раза нарушал режим прекращения огня, половина из которых осуществлялась из запрещенного минского договоренностями вооружения.
Провокации против наших подразделений оккупанты провели вблизи Новотошковское, на Луганском направлении, в районах населенных пунктов Южное, Каменка, Верхнеторецкое, что на Донецком направлении.
Объединенные силы открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя положение наших подразделений неизменным.
В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитников нет. Потери противника уточняются".
Канада предлагала Украине истребители F-18, Киев отказался
да и сайтик этот в листке гавно-сайтов числится...\не стоит черпать...)))\