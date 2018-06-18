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 Российские наемники нарушали перемирие под Новотошковским, Южным, Каменкой и Верхнеторецким, - пресс-центр Объединенных сил

В течение текущих суток, 18 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом Цензор.НЕТ  сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Противник 4 раза нарушал режим прекращения огня, половина из которых осуществлялась из запрещенного минского договоренностями вооружения.

Провокации против наших подразделений оккупанты провели вблизи Новотошковское, на Луганском направлении, в районах населенных пунктов Южное, Каменка, Верхнеторецкое, что на Донецком направлении.

Объединенные силы открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя положение наших подразделений неизменным.

В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитников нет. Потери противника уточняются".

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Источник: https://censor.net.ua/n3072126
 
 
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твои истребители, как Гондома - тут давно уже разбирали по винтикам...)))
да и сайтик этот в листке гавно-сайтов числится...\не стоит черпать...)))\
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Не роssийские наемники, а руssко-фашистские оккупанты!
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так о каком перемирии идет речь если в мигнске рос сторона вообще отказал о чем то говорить сами назначили
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Какие провокации, какое перемирие - идет война 4 года.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники нарушали перемирие под Новотошковским, Южным, Каменкой и Верхнеторецким, - пресс-центр Объединенных сил
 
 
 
 
 
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