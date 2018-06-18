 Российские наемники нарушали перемирие под Новотошковским, Южным, Каменкой и Верхнеторецким, - пресс-центр Объединенных сил

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Противник 4 раза нарушал режим прекращения огня, половина из которых осуществлялась из запрещенного минского договоренностями вооружения.

Провокации против наших подразделений оккупанты провели вблизи Новотошковское, на Луганском направлении, в районах населенных пунктов Южное, Каменка, Верхнеторецкое, что на Донецком направлении.

Объединенные силы открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя положение наших подразделений неизменным.

В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитников нет. Потери противника уточняются".

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