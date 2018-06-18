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 Политика Украины
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Все про:Песков (831) Северный поток (284)

 Газопровод "Северный поток-2" имеет исключительно коммерческий характер, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проект газопровода "Северный поток-2" носит чисто коммерческий, а не политический характер, и попытки противодействия его реализации идут на нарушение норм свободной конкуренции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

"Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Но этот проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки, и каким-то образом противодействовать реализации этого проекта было бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции", - заявил Песков.

Как сообщал Цензор.НЕТ президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина сейчас ведет переговоры с Германией исоздает группу в Евросоюзе, которая должна остановить российский проект газопровода "Северный поток-2", по которому газ должен поставляться из РФ в Германию в обход Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3072119
 
   
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На данный момент,украинцам от этих газопроводов толку нет никакого. Все разворовывается. И нам без разницы будет он или нет.
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Ну-да,ну-да ))) Тебе ж с этого наворованного и приплачивают,порохоботик )
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Когда власть лишится этой кормушки, как думаешь из чьего кармана они будут компенсировать свои потери?
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Да плевать. Это даже хорошо. Накал будет снести их по- грубому.
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Нет, просто ещё несколько миллионов украинцев покинут Украину. Майдана больше не будет. Если мы не начнём отстраивать экономику...
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Майдана не будет,будет нормальная люмпен-революция ,всё ворьё не успевшее сбежать будет развешано на фонарях ...
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Им похоже уже ничего компенсировать не придётся а ситуация складывается довольно парадоксально ,сейчас чем хуже тем лучше ибо чем хуже будет народу,тем быстрей состоится расправа над падалью захватившей власть в Украине...
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Потом вспомни мои слова. Не будет никакой расправы над властью.
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Поживём-увидим а я ставлю на расправу ибо других вариантов просто-напросто НЕТ ,всё разворовано,всё рушится ,власть сходит с ума и творит вещи невообразимые ,народ на грани ,весь вопрос в том,что послужит толчком ,но то ,что этот толчок непременно случится сомнений ноль ...
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Кто тебе сказал ,что все кто правду говорит то ольгинские ? Газопровод "Северный поток-2" имеет исключительно коммерческий характер, - Песков - Цензор.НЕТ 2723Нет милок,ольгинские это такие,как ты ,которые ворам зады лижут...
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27 лет ,ВСЕ власти в Украине грели руки на транзите и грели их так,что мама не горюй и понятно,что никто из них такую кормушку терять не хочет ...
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ПО-ЛИ-ТИ-ЧЕС-КИЙ!!! Что бы не бухтел этот рыжий ус(ц)атый цапский таракан.
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И Бук купили в ближайшем продмаге.
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піськов,комерція останніми роками приносить збитки,особливо бідним пенсюкам
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Песков случайно не Пэтин брат ,бо такое же брехливое ....
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Дрова для кацапів мають чисто комерційний характер.
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і комерційний, і стратегічний і життєво-необхідний
"купи полено деду - скажи спасибо за пабеду!!!" Газопровод "Северный поток-2" имеет исключительно коммерческий характер, - Песков - Цензор.НЕТ 2278
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Валежник. Хорошее вырубать холопам в близлежащих лесах низя.
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Омск, 15 июня - АиФ-Омск.
Газопровод "Северный поток-2" имеет исключительно коммерческий характер, - Песков - Цензор.НЕТ 2080Семи омским теплоснабжающим компаниям отключат газ за долгиНакануне, 14 июня, ООО «Газпром межрегионгаз Омск» направил письма в правительство Омской области и мэрию Омска, в которых проинформировал о полном ограничении подачи газа с 15 июня 2018 года ряда котельных МП «Тепловая компания», ООО «Котельная «Первый кирпичный» и ОАО «ОКСК» за долги.
По данным на 1-е июня, просроченная дебиторская задолженность составляет у МП «Тепловая компания» - 431,9 млн руб., ОАО «ОКСК» - 46,3 млн руб., ООО «Котельная «Первый кирпичный» - 31,5 млн руб.

Как сообщили в компании, с должниками нет конструктивного диалога и действенных мер для погашения задолженности, поэтому ресурсоснабжающая организация вынуждена пойти на крайние меры.
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Уже сейчас надо не смеяться над письковым и надеяться что дяди не разрешат строить поток, а думать что делать, когда тот уже будет построен.
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та ты шо?
совсем исключительно коммерческий... или так себе... чуть-чуть... как бы не очень?
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Поставки советского зерна, металла, нефти и авиабомб (!!!) нацистской Германии до июня 1941 года носили исключительно єкономический характер! Верю!!!
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Ще перші тижні після нападу продовжували йти ешелони на германію
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Щойно добудують цей Стрім, Україна Європі вже буде не потрібна і Європа віддасть її в Рашу
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Якщо ублюдки в істериці, то це - дуже добре............................... Газопровод "Северный поток-2" имеет исключительно коммерческий характер, - Песков - Цензор.НЕТ 1364
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Виключно комерційне по знищенню об'єднаної Європи. Це побачили британці й послали франко-германо-кацапський договірняк на _ер ...
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а война ничего личного
только бизнес)))) Газопровод "Северный поток-2" имеет исключительно коммерческий характер, - Песков - Цензор.НЕТ 8228
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Святой человек. Ну как такому не поверить. Честный как слеза. Как и его патрон.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГазопровод "Северный поток-2" имеет исключительно коммерческий характер, - Песков
 
 
 
 
 
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