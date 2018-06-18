 Газопровод "Северный поток-2" имеет исключительно коммерческий характер, - Песков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

"Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Но этот проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки, и каким-то образом противодействовать реализации этого проекта было бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции", - заявил Песков.



Как сообщал Цензор.НЕТ президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина сейчас ведет переговоры с Германией исоздает группу в Евросоюзе, которая должна остановить российский проект газопровода "Северный поток-2", по которому газ должен поставляться из РФ в Германию в обход Украины.



