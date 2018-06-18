 Газопровод "Северный поток-2" имеет исключительно коммерческий характер, - Песков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
"Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Но этот проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки, и каким-то образом противодействовать реализации этого проекта было бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции", - заявил Песков.
Как сообщал Цензор.НЕТ президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина сейчас ведет переговоры с Германией исоздает группу в Евросоюзе, которая должна остановить российский проект газопровода "Северный поток-2", по которому газ должен поставляться из РФ в Германию в обход Украины.
А я марсіанин
"купи полено деду - скажи спасибо за пабеду!!!"
Семи омским теплоснабжающим компаниям отключат газ за долгиНакануне, 14 июня, ООО «Газпром межрегионгаз Омск» направил письма в правительство Омской области и мэрию Омска, в которых проинформировал о полном ограничении подачи газа с 15 июня 2018 года ряда котельных МП «Тепловая компания», ООО «Котельная «Первый кирпичный» и ОАО «ОКСК» за долги.
По данным на 1-е июня, просроченная дебиторская задолженность составляет у МП «Тепловая компания» - 431,9 млн руб., ОАО «ОКСК» - 46,3 млн руб., ООО «Котельная «Первый кирпичный» - 31,5 млн руб.
Как сообщили в компании, с должниками нет конструктивного диалога и действенных мер для погашения задолженности, поэтому ресурсоснабжающая организация вынуждена пойти на крайние меры.
совсем исключительно коммерческий... или так себе... чуть-чуть... как бы не очень?
только бизнес))))