 "Пока идет война с РФ, мы все под угрозой", - Аваков о пребывании своего сына в списках возможных жертв российских спецслужб

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Пока идет война с РФ, мы все под угрозой. И я, и члены моей семьи готовы к угрозе настолько, насколько это возможно. К этому тяжело привыкнуть, но стоит принять как должное", - заявил Аваков.

Как сообщалось ранее, подозреваемый в организации убийства известного российского журналиста и публициста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что в списках потенциальных жертв заказных убийств в Украине, которые якобы были переданы совладельцем ООО "Киевская консалтинговая группа" Вячеславом Пивоварником (фигурантом дела об организации попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко) из России, была фамилия сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра Авакова.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.