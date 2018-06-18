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 "Пока идет война с РФ, мы все под угрозой", - Аваков о пребывании своего сына в списках возможных жертв российских спецслужб

Министр внутренних дел Арсен Аваков, прокомментировал информацию о пребывании своего сына в так называемом "расстрельном списке", который получил из России предприниматель Борис Герман, подозреваемый в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабаченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: "У меня было псевдо Герб", - подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман о сотрудничестве с контрразведкой СБУ. ВИДЕО

"Пока идет война с РФ, мы все под угрозой. И я, и члены моей семьи готовы к угрозе настолько, насколько это возможно. К этому тяжело привыкнуть, но стоит принять как должное", - заявил Аваков.

Как сообщалось ранее, подозреваемый в организации убийства известного российского журналиста и публициста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что в списках потенциальных жертв заказных убийств в Украине, которые якобы были переданы совладельцем ООО "Киевская консалтинговая группа" Вячеславом Пивоварником (фигурантом дела об организации попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко) из России, была фамилия сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра Авакова.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3072115
 
 
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Да не нужна ты никому,сабака со щенками...Береги здоровье для суда над тобой.
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Почему никому ,путину такие кадры очень даже нужны ибо лучше них никто Украину не гробит ....
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Так и есть. Все действия лолиты и его свиты,направлены на обогащение по кацапским схемам. Им Европа нахер не нужна.
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Мания величия. Может быть, домашняя кошка Авакова тоже в списках?
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мы все под угрозой", - Аваков

может, типа, мы - николай 2 ?
совсем припухли казлы, да путя вас беречь будет, ему на руку такие андоны во власти.
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Чомусь згадалися слова Станіславського.. Примітивний піар..
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Україні більше шкоди від живого Сабакова ....тому кацапи не посміють
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Посадите етого синка .Пусть его государство в тюрьме от угроз защищает.Давно уже пора ето сделать.
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Как-то вы подозрительно быстро становитесь богаче под этой угрозой...
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Та сейчас в том списке все детки этих уродов окажутся и они нам будут втирать новую партию мрази от геморроя в уши про то ,какие они патриоты .... "Пока идет война с РФ, мы все под угрозой", - Аваков о пребывании своего сына в списках возможных жертв российских спецслужб - Цензор.НЕТ 1857
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Ну, для повноти картини лише тепловізора не вистачає 😎
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"асвабадитель дамбаса" , с ним не поспоришь... "Пока идет война с РФ, мы все под угрозой", - Аваков о пребывании своего сына в списках возможных жертв российских спецслужб - Цензор.НЕТ 2748
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Своими дебильными добавлениями сынков в список они только подрывают доверие к себе и этому делу с киллером в целом.
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От подонок брехливий. Барига жадібна. Нахера ви потрібні. Ти гнида провалив реформу. Сепаратор привів в керівництво, твої садисти бьють патріотів. Щоб ти загинув гнида.
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Хорошо, что предупредил. Теперь я с сыном Авакова в одну маршрутку хрен сяду....
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"Поки триває війна з РФ, ми всі під загрозою", - Аваков про перебування свого сина в списках можливих жертв російських спецслужб - Цензор.НЕТ 9894

а оно (сынуля ) хоть знает что такое маршрутка? я вас умоляю...
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Вчора йду, глип - йде замовник від ФСБ. Говорю йому - дай закурить, він мені дає список: цена мильйон, на, уб.єш всіх, додам ше два рази так, двіста поросят та цистерна горівки. Відповідаю - нє, от було би в списку 45, тоді би найнявся, а тут 48, - ну за шо вбивати Лєщенка? Він же ніби то непоганий, борець з баригами? Замовник каже: ну тоді посовєтуй кіллєра якогось, я і посовєтував Миколу, але він виявився зайнятий, город сапав, а тут якраз йшов мєнт на БТР-і так і я попав в катівню СБУ на Кубі, памагітє, хулігани макарон лішают!!
А ше просили взірвати кінотеатр імені Жмуріка Максімова, прямо в Луганську, вот.
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"Ладно, слушайте пацаны. Только поймите меня правильно.Могут стрелять по мне, а зацепят вас.."(с) ....У нас что в государстве нет денег, чтобы спрятать их где-нибудь на Мальдивах?
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Это цапы хотели его грохнуть за бракованые рюкзаки для ВСУ?Н да...Сракааваки клоунЭсса ещё та! А в тапочки ему на.рать никто не хотел? А в постель на..ать? "Пока идет война с РФ, мы все под угрозой", - Аваков о пребывании своего сына в списках возможных жертв российских спецслужб - Цензор.НЕТ 388
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А сынок авакова это вот этот?:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=hg2-PHoPkK8

Так за эти рюкзачки, ФСБ наоборот, должен бабок дать и медалькой наградить.
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пока идет война вы точно в безопасности но когда закончится .ваша песенка спета господин аваков и шобла йобла
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А Герман еще не заявлял, что у него было задание вырыть тоннель куда-нибудь в Карачаево-Черкесию? Не заявлял? Это очень странно, ведь, как учили нас тт. Ежов и Берия, агенты иностранных разведок обязательно должны рыть тоннели в стан врага.
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А что плохого для рф сделал аваков,или его сын??????????????? Что для Украины он делает,мы видим.Это плохо.Если украинцы убьют понятно.Но русским он на фига?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Пока идет война с РФ, мы все под угрозой", - Аваков о пребывании своего сына в списках возможных жертв российских спецслужб
 
 
 
 
 
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