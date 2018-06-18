 Россия рассчитывает, что Апелляционный суд Англии примет решение по делу о возврате $3 млрд "долга Януковича" до августа, - замминистра РФ Сторчак

Об этом заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Ожидаем решения суда до его выхода в отпуск. Процедура апелляционного суда несколько иная, чем у Высокого. Сначала они предоставляют проект приговора сторонам процесса, чтобы они могли прокомментировать решение, а уже потом обнародуют", - сообщил Сторчак.
Напомним, 20 декабря 2013 года Россия выкупила облигации правительства Украины на сумму $ 3 млрд, впоследствии это получило название "долга Януковича".
26 января 2018 года Апелляционный суд Англии по итогам пятидневного рассмотрения апелляции Украины относительно решения Высокого суда Лондона по иску России о взыскании долга по еврооблигациям на $ 3 млрд отложил вынесение окончательного решения.