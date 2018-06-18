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 Россия рассчитывает, что Апелляционный суд Англии примет решение по делу о возврате $3 млрд "долга Януковича" до августа, - замминистра РФ Сторчак

Решение Апелляционного суда Англии по делу о так называемом "долг Януковича" должны принять к выходу суд на каникулы в августе 2018 года.

Об этом заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Ожидаем решения суда до его выхода в отпуск. Процедура апелляционного суда несколько иная, чем у Высокого. Сначала они предоставляют проект приговора сторонам процесса, чтобы они могли прокомментировать решение, а уже потом обнародуют", - сообщил Сторчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд Лондона начнет рассмотрение спора Украины и РФ по еврооблигациям на $3 млрд 22 января, - Минфин

Напомним, 20 декабря 2013 года Россия выкупила облигации правительства Украины на сумму $ 3 млрд, впоследствии это получило название "долга Януковича".

26 января 2018 года Апелляционный суд Англии по итогам пятидневного рассмотрения апелляции Украины относительно решения Высокого суда Лондона по иску России о взыскании долга по еврооблигациям на $ 3 млрд отложил вынесение окончательного решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3072114
 
 
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по всим воприсам - к микиле янавичу
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та давно треба заборонити і візовий режим ввести. Нехай там узбеки працюють та кіргізи.
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та то кісельовський агітпроп про 4 млн заробітчан з України, туди і лугандон записали та Крим.
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Рашка навпаки руйнує Україну на всіх фронтах, та завдяки кремлівським тролякам як ти в інтернеті також.
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Ну-ка давай в деталях...и как твоя вонючая московия поддерживает Украину?
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Рашка наоборот облегчает получение рашен-гражданства. С чего бы её прогонять украинцев? Заманивают...
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Дадада! Всем не терпицца собирать валежник и получать космические пенсии (после смерти)
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Лично знаю людей, получивших в рашке патент на работу и работающих там много лет.
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Триколор им в зубы,и бабалайку в дупу. Нехай щастить...
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Не знаю, как насчет триколора в зубах, но дочку уже перевез в Питер и шлет деньги родным.
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Т.е., бабалайка в дупе уже есть...Украинцы живут в Украине, а хохлы - на московии.
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Наплевать кто и как живет. Факт остается фактом. Дочка в Питере, родне деньги.
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Так я и написал - нехай щастить...Для некоторых и кадырбург - город.
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Каждому свое. Кому работа и деньги, а кому гордость за европейский путь.
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Угу, а кому - московитский рабский ошейник.
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Почему на ветке воняет мокшанской козлятиной?
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Так нехай з янука з азаровим борги і вибивають, вони ж там на маскве у зоні досяжності кремля) вони ж ці гроші вивели з України.
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Янык камазы с баблом в гараже прячет. Гляньте.
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Будет весело, но украинской собственности в Англии негусто значит последуют суды в других странах.
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А все помнят что раиССя не признает решения международньіх судов?
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Украина может завалить суды исками на столько миллиардов за кацапские художества с 2014 года,что мокшанцы будут еще упрашивать её забыть про эти 3 млрд.
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Чего ждёт 4 года? Или боится что все иски окажутся пшиком?
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Украинские обязательства покупались ещё в 2913 году - не забывайте про это. Слова - "спрашивайте с Януковича" и "война с РФ всё спишет" отправляйте в помойку.
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Европейская страна должна быть мужественной и стойко переносить все тяготы и лишения жития по закону.
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Нехай амеры проведут аудит деятельности Янукодла в 2013,та обосноют,що вброс займа на биржу,був махинацией под Рашку,а не экономической необходимостью Россия рассчитывает, что Апелляционный суд Англии примет решение по делу о возврате $3 млрд "долга Януковича" до августа, - замминистра РФ Сторчак - Цензор.НЕТ 7268
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Может хватит на америку уповать как школьники уповают на старшего брата одноклассника Пети ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия рассчитывает, что Апелляционный суд Англии примет решение по делу о возврате $3 млрд "долга Януковича" до августа, - замминистра РФ Сторчак
 
 
 
 
 
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