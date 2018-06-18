 Законопроект "О национальной безопасности" в полной мере учитывает наши пожелания и стандарты, - представители ЕС, США и НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его письме представителей ЕС, НАТО и США.

В тексте, адресованом Президенту Петру Порошенко, Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову и председателю Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной

Совета Украины Сергею Пашинскому отмечается: "В качестве председателей Миссий стран, входящих в Международную Консультативного Группу, в письме от 15 марта этого года мы приветствовали направления Президентом Украины в Верховную Раду проекта Закона "О национальной безопасности", которое состоялось 28 февраля. В этом же письме мы отметили несколько вопросов, требующих дальнейшего рассмотрения, в частности по полномочиям Службы безопасности Украины и парламентского надзора за ее деятельностью.

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Со времени принятия проекта Закона "О национальной безопасности" в первом чтении 5 апреля этого года, Международная Консультативная Группа работала в тесном контакте с рабочей группой Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины по

подготовке законопроекта ко второму чтению, с целью решения вопросов, которые были упомянуты в нашем письме от 15 марта.

15 июня этого года наши советники встретились с членами рабочей группы и представителями Аппарата Совета Национальной Безопасности и Обороны и выразили наши советы, основанные на европейскихи евроатлантических стандартах и ​​принципах. Основные элементы наших советов были приняты, что отражено в соответствующих поправках к тексту Закона принятом в первом чтении. Эти поправки добавлены к этому письму в Приложении А. Приложение Б содержит полный текст проекта Закона "О национальной безопасности", который был принят в первом чтении с учетом вышеупомянутых изменений.

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По нашему мнению, проект текста по результатам нашего обсуждения 15 июня и приведенный в Приложении Б в достаточной мере учитывает замечания, изложенные в нашем письме от 15 марта, а также приводит законопроект "О национальной безопасности" в соответствие

к ключевым европейским и евроатлантическим принципам. Учитывая это, мы будем приветствовать принятие проекта Закона (в редакции, изложенной в Приложении Б) Верховной Радой Украины во втором чтении. Любые возможные дальнейшие поправки или текстовые изменения на предмет их соответствия европейским и евроатлантическим стандартам и принципам будут требовать анализа Международной консультативной группы, что потребует дополнительного времени.

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Принимая во внимание будущий Саммит НАТО в Брюсселе, призываем Вас продолжать открытый диалог, необходимый для принятия Верховной Радой этого законопроекта не позже 22 июня 2018. Этот шаг станет сильным сигналом того, что Украина остается преданной реформированию сектора безопасности и обороны, европейской и евроатлантической интеграции а также создаст предпосылки для максимизации двусторонней

безопасности помощи Украине".

Письмо подписали Кястутис Ланчинскас, Председатель КМЕС в Украине; Хью Мингарелли, Глава Представительства ЕС в Украине; Александер Винников,Глава Представительства НАТО в Украине; Мари Л. Йованович, Посол США в Украине

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