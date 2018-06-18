 Законопроект "О национальной безопасности" в полной мере учитывает наши пожелания и стандарты, - представители ЕС, США и НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его письме представителей ЕС, НАТО и США.
В тексте, адресованом Президенту Петру Порошенко, Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову и председателю Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной
Совета Украины Сергею Пашинскому отмечается: "В качестве председателей Миссий стран, входящих в Международную Консультативного Группу, в письме от 15 марта этого года мы приветствовали направления Президентом Украины в Верховную Раду проекта Закона "О национальной безопасности", которое состоялось 28 февраля. В этом же письме мы отметили несколько вопросов, требующих дальнейшего рассмотрения, в частности по полномочиям Службы безопасности Украины и парламентского надзора за ее деятельностью.
Со времени принятия проекта Закона "О национальной безопасности" в первом чтении 5 апреля этого года, Международная Консультативная Группа работала в тесном контакте с рабочей группой Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины по
подготовке законопроекта ко второму чтению, с целью решения вопросов, которые были упомянуты в нашем письме от 15 марта.
15 июня этого года наши советники встретились с членами рабочей группы и представителями Аппарата Совета Национальной Безопасности и Обороны и выразили наши советы, основанные на европейскихи евроатлантических стандартах и принципах. Основные элементы наших советов были приняты, что отражено в соответствующих поправках к тексту Закона принятом в первом чтении. Эти поправки добавлены к этому письму в Приложении А. Приложение Б содержит полный текст проекта Закона "О национальной безопасности", который был принят в первом чтении с учетом вышеупомянутых изменений.
По нашему мнению, проект текста по результатам нашего обсуждения 15 июня и приведенный в Приложении Б в достаточной мере учитывает замечания, изложенные в нашем письме от 15 марта, а также приводит законопроект "О национальной безопасности" в соответствие
к ключевым европейским и евроатлантическим принципам. Учитывая это, мы будем приветствовать принятие проекта Закона (в редакции, изложенной в Приложении Б) Верховной Радой Украины во втором чтении. Любые возможные дальнейшие поправки или текстовые изменения на предмет их соответствия европейским и евроатлантическим стандартам и принципам будут требовать анализа Международной консультативной группы, что потребует дополнительного времени.
Принимая во внимание будущий Саммит НАТО в Брюсселе, призываем Вас продолжать открытый диалог, необходимый для принятия Верховной Радой этого законопроекта не позже 22 июня 2018. Этот шаг станет сильным сигналом того, что Украина остается преданной реформированию сектора безопасности и обороны, европейской и евроатлантической интеграции а также создаст предпосылки для максимизации двусторонней
безопасности помощи Украине".
Письмо подписали Кястутис Ланчинскас, Председатель КМЕС в Украине; Хью Мингарелли, Глава Представительства ЕС в Украине; Александер Винников,Глава Представительства НАТО в Украине; Мари Л. Йованович, Посол США в Украине
Для этого президент Порошенко написал соответствующее обращение в Конституционный суд, и официально его зарегистрировал.
По убеждению Порошенко, Верховная рада нарушила свои полномочия, когда принимала закон "Про лишение Януковича В. Ф. звания президента Украины".
Зачем Порошенко возвращать Януковичу звание президента?
Все очень цинично и прозаично. Таким образом он пытается прикрыть свою задницу.
Подробнее:
http://dubinsky.pro/poroshenko-vernyot-yanukovichu-preziden…