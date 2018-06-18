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Все про:арбитраж (137) Газ (8846) Газпром (2793) Нафтогаз (2514) Стокгольм (135) Тимошенко (23860)

 "Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко

Команда "Нафтогаза Украины" приглашала Юлию Тимошенко свидетельствовать в Стокгольмском арбитраже, но так и не дождалась ее ответа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

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"Есть ли заслуга Тимошенко в победе Украины в Стокгольмском арбитраже? Здесь я понятным языком пишу о роли Тимошенко. Потому что как только я пишу о победе в Стокгольме, особенно ярые фанаты Юлии Владимировны мне вменяют, что я не пишу о ее роли в этой победе. Исправляюсь! Роль Тимошенко в победе в Стокгольме - никакая. Так фанатам Юлии Владимировны понятно? Потому и не писали, потому что не было у нее какой-то роли, о которой можно было бы писать. Даже благодарить за возможность судиться против Газпрома в Стокгольме, а не в Москве, мы дожны не договоренностям Тимошенко-Путин, а тогдашнему заместителю председателя Нафтогаза Игорю Диденко, который в последний момент вставил соответствующее положение в контракт", - заявил коммерческий директор НАК.

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"В самом арбитраже Тимошенко не принимала никакого участия. В отличие от того же Диденко, который выступал свидетелем на процессе и таким образом способствовал нашему выигрышу. К Тимошенко обращались с просьбой выступить свидетелем. Но так и не получив в определенный промежуток времени необходимых заверений относительно согласия выступить свидетелем на украинской стороне, рассчитывать на помощь Тимошенко не приходилось", - отметил Витренко.

Ранее "Газпром" заявил о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом".

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Нафтогаз приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072112
 
 
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Этим меня и отталкивает ,Тимошенко. Ей есть ,что самой скрывать. От этого ,на нее всегда будут рычаги давления. И мы не сможем знать истинную причину ее решений.
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Прикольно - как начислять себе премии $21 млн. и кричать "Перемога", то никто не приглашал Тимошенко. А как на деле оказалось, что еще до "перемоги" еще очень далеко и премии придется вернуть, так виновата Тимошенко!
--
Не, я голосовать за Тимошенко не буду - 100%, она такого же разлива, что Янукович и Порошенко. Но сам факт "кто всравсь-невистка", выглядят полным цирком, особенно из уст сыночка Наташи Витренко!
"Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко - Цензор.НЕТ 6550
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Доленосною у звитягах може бути тільки роль петі... Ніхто крім петі.. Все - тільки завдяки петі.. "Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко - Цензор.НЕТ 4882
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Тимоха стриптизеров заказывала!))))
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потому что этот суд, де факто признал правильность ее посадки Овощем)))
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для такого вывода нужно иметь совсем вывернутые мозги - овощ ее посадил за контракт по которому нафтогаз выиграл у газпрома и выписал себе миллионные премии.
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Если бы она знала про такую премию - пешком бы пришла. А вы ж на халяву все хотите и только себе все.
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Юляфорофка этим мудакам ВСЁ припомнит .... "Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко - Цензор.НЕТ 6482она их вызовет куда надо ...
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с Качановской колонии она вряд ли кого вызовет, досиживать поедет)
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Ага,выгляни в окно,то не она там едет .... "Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко - Цензор.НЕТ 6400
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та даже если бы и ехала, то нах... на нее смотреть, пусть вертухаи за ней присматривают)
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Да понятное дело, Юлька лишь заключила такой контракт, по которому можно было выепать Газпром. Но заслуга тут только Порошенко и шоколадного нефтегаза. Фсем премию по 40 лямов срочно.
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и что ж не выепли раньше а башляли бабки и были все в долгах вплоть до отключения газа.
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Соевые так рассчитывали на дармовое,а получилась дырочка от бублика,но виновата конечно Юля
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вот пала последняя легенда о предусмотрительной мошонке вставившей хитрый пункт в контракт.
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Аж не верится что сын Наташи Витренко совершенно другой человек. Бывает же такое...
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Юля предпочла не возвращаться на место преступления.
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Сыночек одной из главных врагов Украины, шьет дело против Тимошенко..
Цэ пэрэмога..
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сынуля в шоколаде а маманя в масквабаде - гавно наливает
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Есть новые свидетели шоколадного покращення вже сьогодні:
https://youtube.com/watch?v=HZs5kdV0NM4
Давайте Семініхіна запросимо у свідки справі фінансування тероризму. Він прийде на суд 146%.
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она не обязана
пусть миллионер коболев зарплату отрабатывает!!! "Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко - Цензор.НЕТ 6999
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Она не будет портить имидж прежде,как за нее проголосуют. Иногда кажется, что она обладает мастерством гипноза,как Ка на макак.
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шож ви хочте щоб жуля свідчила на своїх роботодавців ???????? все там всім зрозуміло місце жулі на свалці історії люди повині нести відповідальність а тут здала країну в кабалу
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но самое страшное что очень много дебилов, которые писаются от радости думая о ней, вот это действительно печально.
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непамятаєш яка була історія з хвйодоровичом ? як за ним рвали різного роду дурні ! тут точ в точ таж самі історія тупусть людей безгранична
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меня больше пугает результат выборов, чтобы не оказалось что не каждые 30 секунд люди будут покидать страну, а ежесекундно(((
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ні утвориться декілька україн зунр буде точно !
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вот и не хотелось бы такого разворота событий, иначе порвут страну со всех сторон, я про наших "соседей", при чем всех!
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В августе Английский суд может потребовать отдавать расее миллиарды ЯнукОвоща,соевые недаром повышают тарифы на все ,осталось обложить налогом воздух
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Команда Нафтогаза хотела больше получить, намного больше, да вот Юльку этот делёж не устроил. Это не то чтобы отъятие денег у народа Украины. Так, междусобойчик.
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в чем проблема не давай отнять
и не давай им дерибанить
просто не давай - как я 14 лет
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Однажды Юлю поймали в России с чемоданом денег. А потом волшебным образом закрыли уголовное дело. Вот где-то с тех пор старушка и работает на ФСБ. "Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко - Цензор.НЕТ 9816
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у росії вся надія на жульку"Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко - Цензор.НЕТ 4465
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Все пропало! Все пропало!
Во всем юля виновата.
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точно
это она строит рошенки на каждом углу и шагает по стране отбирая зарплаты пенсии и субсидии "Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко - Цензор.НЕТ 3091
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Новая газовая "лапша" гарантоида для лохтората
Н-да… Феерическая картина маслом… в смысле - шоколадом

Долго думал Гарант Петр Пятый - как ему спрыгнуть с набившей оскомину темы дешевого европейского газа, почти безвозмездно поставляемого в страну «фантастичних реформ» из бездонных словацких месторождений.
http://ua24ua.net/novaya-gazovaya-lapsha-dlya-shumerskogo-elektorata/
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На сколько я понимаю Тимошенко никаким образом не хочет пачкаться об нынешнюю потрошиную власть и считаю, что правильно делает.
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и я так считаю
в 3 раза свалить валюту это чисто петрухино
пусть ставит себе памятник "Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко - Цензор.НЕТ 6547
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И сейчас старушка активно продвигает федерализацию, просто боится публично произносить это слово. Она завернула ее в обертку парламентской республики с канцлером во главе и презентовала на сходке. "Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко - Цензор.НЕТ 1109
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Согласно 5-й поправки в Конституции США,- "Человек не может быть свидетелем против самого себя." На неё многие ссылались, в эпоху "маккартизма".

Никто не знает, а Юли часом Паспорта США нет?
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Наразі як гриби після дощу росте мережа заправок GLUSCO. Ця мережа через підставних осіб наоежить куму х@йла потворі медведчуку.
Запам'ятай, українцю: заправився на GLUSCO - підтримав мертвечука. Підтримав мертвечука - профінансував війну свинособак проти України.
Будь-ласка максимальний репост! Ані копійки проросійським ви6лядкам та їхнім холуям в Україні!
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На каких заправках можно заправляться?
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На яких вам буде зручно, фізично та психологічно.
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Если я буду знать, что юля пересажает всю нынешнюю владу, я проголосую за нее только за это.
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"Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко - Цензор.НЕТ 6048ДА,ЩАЗ!!! "Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко - Цензор.НЕТ 6048помогать стране не входит в ее "новый курс"
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Стране? Ты надеешься, шо СТРАНЕ шо-то достанется?
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кукнутый - это тарасик черновил????….тогда в двойне кукнутый)))))
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При премьерстве Тимошенко украинский ВВП обвалился почти на 15%. Это самый крупный обвал среди всех ВВП мира в 2009 году. И тогда не было войны... "Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко - Цензор.НЕТ 7169
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не пзди.Она удержала экономику страны в 2008 году при общем мировом падении экономики.
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Если бы Цензор написал, что через стенку камеры экс-президента порошенко п. а.. была посажена в камеру бывший народный депутат тимошенко ю. в. - то уверен, что большинство почитателей сайта эту новость предпочли бы читать стоя "Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко - Цензор.НЕТ 8577
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От фанатов Тимошенко...обос.авшемуся и проворовавщемуся витренке……..тебе миллионные бонусы+"премии" в нищей стране из гос.казны нигде не жмут????
НАБУ …….ПОЧЕМУ до сих пор не проверяется деятельность и мнимые "победы" этих "супер" менеджеров???????????
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Тимошка кацапская мразь.против хуйла не будет давать показаний.
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Ващета это не факт, а всего лишь слова личинки промацковской хабалки, которую всунули соевые предатели во власть, в очередной раз цинично плюнув в Майдан
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И правильно сделала, что не ходила...с ворами я бы тоже не имел делов
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интерестно спросили у этого хмыря витренко .чей Крым ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко
 
 
 
 
 
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