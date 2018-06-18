 "Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

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"Есть ли заслуга Тимошенко в победе Украины в Стокгольмском арбитраже? Здесь я понятным языком пишу о роли Тимошенко. Потому что как только я пишу о победе в Стокгольме, особенно ярые фанаты Юлии Владимировны мне вменяют, что я не пишу о ее роли в этой победе. Исправляюсь! Роль Тимошенко в победе в Стокгольме - никакая. Так фанатам Юлии Владимировны понятно? Потому и не писали, потому что не было у нее какой-то роли, о которой можно было бы писать. Даже благодарить за возможность судиться против Газпрома в Стокгольме, а не в Москве, мы дожны не договоренностям Тимошенко-Путин, а тогдашнему заместителю председателя Нафтогаза Игорю Диденко, который в последний момент вставил соответствующее положение в контракт", - заявил коммерческий директор НАК.

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"В самом арбитраже Тимошенко не принимала никакого участия. В отличие от того же Диденко, который выступал свидетелем на процессе и таким образом способствовал нашему выигрышу. К Тимошенко обращались с просьбой выступить свидетелем. Но так и не получив в определенный промежуток времени необходимых заверений относительно согласия выступить свидетелем на украинской стороне, рассчитывать на помощь Тимошенко не приходилось", - отметил Витренко.

Ранее "Газпром" заявил о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом".

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).