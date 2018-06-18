 "Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.
"Есть ли заслуга Тимошенко в победе Украины в Стокгольмском арбитраже? Здесь я понятным языком пишу о роли Тимошенко. Потому что как только я пишу о победе в Стокгольме, особенно ярые фанаты Юлии Владимировны мне вменяют, что я не пишу о ее роли в этой победе. Исправляюсь! Роль Тимошенко в победе в Стокгольме - никакая. Так фанатам Юлии Владимировны понятно? Потому и не писали, потому что не было у нее какой-то роли, о которой можно было бы писать. Даже благодарить за возможность судиться против Газпрома в Стокгольме, а не в Москве, мы дожны не договоренностям Тимошенко-Путин, а тогдашнему заместителю председателя Нафтогаза Игорю Диденко, который в последний момент вставил соответствующее положение в контракт", - заявил коммерческий директор НАК.
"В самом арбитраже Тимошенко не принимала никакого участия. В отличие от того же Диденко, который выступал свидетелем на процессе и таким образом способствовал нашему выигрышу. К Тимошенко обращались с просьбой выступить свидетелем. Но так и не получив в определенный промежуток времени необходимых заверений относительно согласия выступить свидетелем на украинской стороне, рассчитывать на помощь Тимошенко не приходилось", - отметил Витренко.
Ранее "Газпром" заявил о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом".
Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.
В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.
Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).
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Не, я голосовать за Тимошенко не буду - 100%, она такого же разлива, что Янукович и Порошенко. Но сам факт "кто всравсь-невистка", выглядят полным цирком, особенно из уст сыночка Наташи Витренко!
Цэ пэрэмога..
https://youtube.com/watch?v=HZs5kdV0NM4
Давайте Семініхіна запросимо у свідки справі фінансування тероризму. Він прийде на суд 146%.
пусть миллионер коболев зарплату отрабатывает!!!
и не давай им дерибанить
просто не давай - как я 14 лет
Во всем юля виновата.
это она строит рошенки на каждом углу и шагает по стране отбирая зарплаты пенсии и субсидии
Н-да… Феерическая картина маслом… в смысле - шоколадом
Долго думал Гарант Петр Пятый - как ему спрыгнуть с набившей оскомину темы дешевого европейского газа, почти безвозмездно поставляемого в страну «фантастичних реформ» из бездонных словацких месторождений.
http://ua24ua.net/novaya-gazovaya-lapsha-dlya-shumerskogo-elektorata/
в 3 раза свалить валюту это чисто петрухино
пусть ставит себе памятник
Никто не знает, а Юли часом Паспорта США нет?
Запам'ятай, українцю: заправився на GLUSCO - підтримав мертвечука. Підтримав мертвечука - профінансував війну свинособак проти України.
Будь-ласка максимальний репост! Ані копійки проросійським ви6лядкам та їхнім холуям в Україні!
НАБУ …….ПОЧЕМУ до сих пор не проверяется деятельность и мнимые "победы" этих "супер" менеджеров???????????
ГНИДЫ