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 Политика Украины
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Все про:Денисова (174) права человека (749) Кольченко (196)

 Денисова просит председатель Совета при президенте РФ по правам человека Федотова оказать содействие в предоставлении медпомощи Кольченко

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов получил письменное обращение со стороны Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой о просьбе предоставить осужденному украинцу Александру Кольченко необходимую медицинскую помощь, сообщается на сайте СПЧ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Омбудсмен (Л.Денисова - Ред.) поблагодарила главу СПЧ (М.Федотова) за информацию в отношении Олега Сенцова, а также попросила принять необходимые меры для соблюдения прав А.Кольченко и оказать содействие в предоставлении украинцу необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В письме от имени украинского омбудсмена указано, что заключенному А.Кольченко, отбывающему наказание в колонии в Челябинской области, потребовалась медицинская помощь из-за ухудшения самочувствия, вызванного ранее объявленной голодовкой.

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Украинская сторона выражает надежду в дальнейшем содействии в защите прав и свобод человека.

В Совете напомнили, что между "СПЧ и Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Л.Денисовой налажен диалог, позволяющий надеяться на прогресс в деле защиты прав россиян и украинцев, находящихся в местах принудительного содержания".

Источник: https://censor.net.ua/n3072105
 
 
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дебилы полные.Да кому наши там нужны? ни вове ни пете. Слетала за деньги налогоплательщиков хрен знает куда, подписала какую то дорожную карту.Справилась дура.
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При этом экономисты на Эхе обсуждают, что даже в прошлом году 2 млрд. дол. или сколько пошло с нефти в какой-то резерв гос-ва. И в этом тоже выполняют с профицитом от бюджета, несмотря на цены на нефть. Но ... быдломассе надо воздать по заслугам.
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Ну не все такие, как ты, если у тебя враз отняли полтора миллиарда рублей, 15 тыщ за месяц, за 8 лет и тебе хоть бы што. Наверное, они реально, очень умные, что не реагируют. Как говорится, зато ты - умный и уравновешенный человек
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Прохання до кацапів подібне проханню до козлів.
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Бедные те люди,которые обречены в 21-м веке попасть к средневековым гебешным садистам и не быть уверенным что свои чем-то помогут или высвободят...
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Знаєш чим ти відрізняється від свині?
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Тобто ти розумієш, що свиня набагато краща за тебе.
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Я вашу сволоту бачив без пропаганди, бо ви ще не доросли до свиней.
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То была Москалькова,теперь якись Федотов.Короче гоняют Денисову як волан в бабингтоне Денісова просить голову Ради при президенті РФ з прав людини Федотова посприяти в наданні медичної допомоги Кольченку - Цензор.НЕТ 2200
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенисова просит председатель Совета при президенте РФ по правам человека Федотова оказать содействие в предоставлении медпомощи Кольченко
 
 
 
 
 
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