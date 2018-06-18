 Денисова просит председатель Совета при президенте РФ по правам человека Федотова оказать содействие в предоставлении медпомощи Кольченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Омбудсмен (Л.Денисова - Ред.) поблагодарила главу СПЧ (М.Федотова) за информацию в отношении Олега Сенцова, а также попросила принять необходимые меры для соблюдения прав А.Кольченко и оказать содействие в предоставлении украинцу необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В письме от имени украинского омбудсмена указано, что заключенному А.Кольченко, отбывающему наказание в колонии в Челябинской области, потребовалась медицинская помощь из-за ухудшения самочувствия, вызванного ранее объявленной голодовкой.

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Украинская сторона выражает надежду в дальнейшем содействии в защите прав и свобод человека.

В Совете напомнили, что между "СПЧ и Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Л.Денисовой налажен диалог, позволяющий надеяться на прогресс в деле защиты прав россиян и украинцев, находящихся в местах принудительного содержания".