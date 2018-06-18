 Киев и Будапешт в конце этой недели проведут переговоры по закону об образовании, - Сийярто

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления на конференции по случаю двадцатой годовщины подписания Рамочной конвенции по защите нацменьшинства и Европейской хартии региональных языков в понедельник, 18 июня, в Страсбурге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Венгерский министр отметил, что это будет первая встреча такого уровня с тех пор, как диалог Киева и Будапешта обострился из-за спора вокруг украинского закона, однако не уточнил детали предстоящих переговоров.

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"К сожалению, сегодня вы втянуты в конфликт с нашим соседним государством, в котором нарушаются права венгров", - сказал Петер Сийярто. По его словам, на территории Украины проживает более 150 тысяч венгров, которые до недавнего времени имели право получать образование на родном языке, но после принятия нового закона об образовании "они это право потеряли". "Это именно та ситуация, когда сокращаются уже имеющиеся права нацменьшинств", - подчеркнул венгерский министр. Он также заявил, что в заключении Венецианской комиссии относительно закона четко говорилось о том, что подобные законы должны приниматься только после консультаций с представителями нацменьшинств, а закон, "против которого протестует нацменьшинство, не может быть имплементирован".

Петер Сийярто признал роль Совета Европы в защите прав нацменьшинств, однако заявил, что об этих правах "мало просто говорить". По его мнению, международные организации должны иметь в своем распоряжении "инструменты, которые должны заставлять стороны выполнять" Рамочную конвенцию по защите прав нацменьшинств и Хартию региональных языков. "Геополитика не может быть причиной для того, чтобы не выполнять эти соглашения", - заявил Сийярто. Он также отметил, что защита прав нацменьшинств - "главный фокус для венгерской внешней политики".

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Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

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Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. В феврале Будапешт заблокировал второе министерское заседание НАТО. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.