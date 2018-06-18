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 Политика Украины, Общество
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 Киев и Будапешт в конце этой недели проведут переговоры по закону об образовании, - Сийярто

В конце текущей недели состоится межправительственная встреча высокого уровня между представителями Украины и Венгрии по разногласий, которые возникли после принятия в сентябре 2017 года нового украинского закона об образовании.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления на конференции по случаю двадцатой годовщины подписания Рамочной конвенции по защите нацменьшинства и Европейской хартии региональных языков в понедельник, 18 июня, в Страсбурге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Венгерский министр отметил, что это будет первая встреча такого уровня с тех пор, как диалог Киева и Будапешта обострился из-за спора вокруг украинского закона, однако не уточнил детали предстоящих переговоров.

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"К сожалению, сегодня вы втянуты в конфликт с нашим соседним государством, в котором нарушаются права венгров", - сказал Петер Сийярто. По его словам, на территории Украины проживает более 150 тысяч венгров, которые до недавнего времени имели право получать образование на родном языке, но после принятия нового закона об образовании "они это право потеряли". "Это именно та ситуация, когда сокращаются уже имеющиеся права нацменьшинств", - подчеркнул венгерский министр. Он также заявил, что в заключении Венецианской комиссии относительно закона четко говорилось о том, что подобные законы должны приниматься только после консультаций с представителями нацменьшинств, а закон, "против которого протестует нацменьшинство, не может быть имплементирован".

Петер Сийярто признал роль Совета Европы в защите прав нацменьшинств, однако заявил, что об этих правах "мало просто говорить". По его мнению, международные организации должны иметь в своем распоряжении "инструменты, которые должны заставлять стороны выполнять" Рамочную конвенцию по защите прав нацменьшинств и Хартию региональных языков. "Геополитика не может быть причиной для того, чтобы не выполнять эти соглашения", - заявил Сийярто. Он также отметил, что защита прав нацменьшинств - "главный фокус для венгерской внешней политики".

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Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

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Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. В феврале Будапешт заблокировал второе министерское заседание НАТО. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3072103
 
 
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раздули конфликт на пустом месте, кацапы трубят, что Карпаты под угрозой...Им бы не орков слушать, а свои мозги включить и подумать,
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Насправді мадяри нормальні люди, але мають особливість - не можуть вивчити інші мови. Тому їм би не погрожувати українцям, а запропонувати для українців особливі умови в Угорщині.
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Алі, я знаю лише один "народ", що нездатний вивчить інші мови... І тобі відомо, про кого саме я кажу. Мадяри здатні мови вчить - особливо, якщо це підкріплюється достатньо вагомими "аргументами"... До мене в роту колись потрапили три угорці. Почали "включать дурня" - "мая твая ни панимай...". Само-собою, за кермо не посадиш і на забезпечення польотів не направиш. А у нас хлопці по дві зміни польотів змушені були обслуговувать, були випадки - засинали за кермом... Ми з ротним вирішили зайняться їх "навчанням". Якраз будували бокси і огорожу автопарку. Я понаписував на усіх предметах їх назви російською, а ротний зайнявся "навчанням". Тиждень трималися. Однак, коли ще і солдати з ними "вихованням" зайнялися (кому охота "за себе і за того парня горбатиться) - не витримали, заговорили...
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Это мелкое мадьярское дерьмо на конструктив не настроено 100%. Как еще можно приструнить этих подкацапников?
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"- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!"(c)
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Уступите, они с нас не слезут. Пора уже иметь национальную гордость.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев и Будапешт в конце этой недели проведут переговоры по закону об образовании, - Сийярто
 
 
 
 
 
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