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Все про:образование (1780) Олимпиада (743) школа (1695) гений (5)

 Я рассчитывал максимум на серебро, - победитель олимпиады гениев Фречка вернулся в Украину. ВИДЕО

В Украину вернулся украинский школьник Валентин Фречка, который получил золото на международной "Олимпиаде гениев" в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина

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Напомним, Валентин разработал способ перерабатывать опавшие осенью листья в бумагу. Сегодня проект находится на стадии разработки.

На олимпиаде по сумме баллов он получил первое место.

"Меня это вдохновило. Участники настолько высокоразвиты, интересны и креативны. Я многое взял для себя", - сказал он. 

По его словам, помимо золотой медали парень получил еще одну награду - представители Южной Кореи пригласили его на международную научную выставку. 

"Я рассчитывал на серебро максимум, минимум - на бронзу. Потму что видел уровень олимпиады, видел свой уровень. Еще и ВНО, не очень много времени блыо. Но я подготовился достаточно круто, защитил работу. Соответствующе оценили", - отметил победитель.

В данный момент Фречка выбирает страну дальнейшего обучения - Украину или США. 

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"Олимпиада гениев" (GENIUS Olympiad) способствует глобальному пониманию экологических проблем и устойчивому развитию благодаря фундаментальной науке, искусству, творческому письму, инженерии, дизайну и развитию бизнеса.

Олимпиада обеспечивает вызовы и возможности для учеников средних школ, чтобы помочь им получить навыки и знания, необходимые для того, чтобы быть гражданами, лидерами, учеными, художниками, писателями, инженерами и разработчиками будущего – агентами, которые будут способствовать экологическому устойчивому развитию на протяжении всей жизни.

В этом году команда Украины от Малой академии наук состояла из пяти человек. Кроме золота Валентина двое украинцев заняли четвертые места и еще двое получили бронзу. 

К участию в Олимпиаде было подано более полутора тысяч проектов, а принято меньше половины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072102
 
   
Источник: 112 Украина
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Молодець!За такими як він майбутнє!
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плохо что таким супер гениям делать в стране кровавых барыг нечего. если уедет в штаты многие(почти все) его поймут.
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мои знакомые хотели открыть не большой заводик у нас. пробегали год по кабинетам собирая "разрешения" и поняли что в этом болоте у них мало шансов не то что открыть завод но и развивать своё дело, переехали в польшу и буквально за считаные недели в 1 окне получили все документы, уже открыли завод и имеют обороты гораздо больше чем рассчитывали. НАШИ ЁПАНЫЕ ЧИНУШИ ГАСЯТ ВСЕХ И ВСЁ РАДИ СВОЕГО КАРМАНА и тут нормальным людям делать нечего. пока мы не зачистим(пересажаем) всех и всю старую систему все порядочные люди будут убегать от сюда.
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А как же европейский мэр всех мэров Садовой? Хотя не отвечай, это был риторический вопрос.
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садовой (сын директора лаза) никогда не пропустит ни один серьезный проект пока там не будет иметь долю. такой же ушлёпок как и соевые,ахметы, коломойские, тюльки, рыги, тягнывсраки и....
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GENIUS це генії чи назва фірми?Бо у мене на мишці написано GENIUS,aле я не можу назвати її генієм
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Також існує мем GENIUS - цей фейс зазвичай додається до світлин/скріншотів, на яких фігурує феєричний довбой*бізм.

Я розраховував максимум на срібло, - переможець олімпіади геніїв Фречка повернувся в Україну - Цензор.НЕТ 4382
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Хоча в сусідній темі один такий "геніус" довийожувався з вибухівкою, що аж півруки відшматало )))
Іще один бажаючий отримати дарвінівську премію (схоже, це на кацапії Я розраховував максимум на срібло, - переможець олімпіади геніїв Фречка повернувся в Україну - Цензор.НЕТ 5375 )


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Ну конешна он выберет Украину для дальнейшего обучения!!!
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так у статті це сказано!Він же ЗНО складає
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не чудите! мою дочь взяли в пять ВУЗов Украины на бюджет, туда куда мечтала! но зная как трусят студентов в медвузах , собралась и уехала учиться в Германию на нелюбимую профессию!
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ну, уж врядли, віедет в перспективніе касабские еПеня...
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А власть живёт по понятиям с90-х и такие гении им не в приоритете... Я розраховував максимум на срібло, - переможець олімпіади геніїв Фречка повернувся в Україну - Цензор.НЕТ 2048
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Выбери Штаты, а потом , наполненный новым опытом и знаниями, возвращайся в Украину!
Нам тоже листья некуда девать!
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Ага! еще не все карпаты верезали , а им листья перерабатывать ! какой навар на листьях нашим "патриотам"?
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Конечно учиться в США, думать нечего. Украинским образованием можно только зад подтереть ( к огромному сожалению!)
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Но для получения "золота" он таки отучился в Украине. Те, что учились в США первое место не получили. Это я не к тому, что в Украине супер образование, это к тому, что не "зад подтереть".
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Наразі обирає країну подальшого навчання - Україна чи США...
Нічого тут обирати. Треба їхати до нормальної держави, поки є така можливість.
На жаль, нашій державі генії не потрібні. Джерело: https://ua.censor.net.ua/v3072102
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Борода у школьника шо надо )) Не,молодец.Просто необычно.
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Вы меня, конечно, извините, но достаточно вбить в гугл фразу "бумага из листьев", лучше даже "paper out of leaves" и вы увидите массу публикаций на эту тему, с подробными инструкциями как это делается, датированных года эдак с 2006-го. Вот, к примеру:

Make Your Own Paper from Plants
Там показано как делается бумага из растений, в т.ч. из их листев. В чем, собственно, ноу-хау ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЯ рассчитывал максимум на серебро, - победитель олимпиады гениев Фречка вернулся в Украину. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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