 Я рассчитывал максимум на серебро, - победитель олимпиады гениев Фречка вернулся в Украину. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина,

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Напомним, Валентин разработал способ перерабатывать опавшие осенью листья в бумагу. Сегодня проект находится на стадии разработки.

На олимпиаде по сумме баллов он получил первое место.

"Меня это вдохновило. Участники настолько высокоразвиты, интересны и креативны. Я многое взял для себя", - сказал он.

По его словам, помимо золотой медали парень получил еще одну награду - представители Южной Кореи пригласили его на международную научную выставку.

"Я рассчитывал на серебро максимум, минимум - на бронзу. Потму что видел уровень олимпиады, видел свой уровень. Еще и ВНО, не очень много времени блыо. Но я подготовился достаточно круто, защитил работу. Соответствующе оценили", - отметил победитель.

В данный момент Фречка выбирает страну дальнейшего обучения - Украину или США.

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"Олимпиада гениев" (GENIUS Olympiad) способствует глобальному пониманию экологических проблем и устойчивому развитию благодаря фундаментальной науке, искусству, творческому письму, инженерии, дизайну и развитию бизнеса.

Олимпиада обеспечивает вызовы и возможности для учеников средних школ, чтобы помочь им получить навыки и знания, необходимые для того, чтобы быть гражданами, лидерами, учеными, художниками, писателями, инженерами и разработчиками будущего – агентами, которые будут способствовать экологическому устойчивому развитию на протяжении всей жизни.

В этом году команда Украины от Малой академии наук состояла из пяти человек. Кроме золота Валентина двое украинцев заняли четвертые места и еще двое получили бронзу.

К участию в Олимпиаде было подано более полутора тысяч проектов, а принято меньше половины.

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