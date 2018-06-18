 Я рассчитывал максимум на серебро, - победитель олимпиады гениев Фречка вернулся в Украину. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина,
Напомним, Валентин разработал способ перерабатывать опавшие осенью листья в бумагу. Сегодня проект находится на стадии разработки.
На олимпиаде по сумме баллов он получил первое место.
"Меня это вдохновило. Участники настолько высокоразвиты, интересны и креативны. Я многое взял для себя", - сказал он.
По его словам, помимо золотой медали парень получил еще одну награду - представители Южной Кореи пригласили его на международную научную выставку.
"Я рассчитывал на серебро максимум, минимум - на бронзу. Потму что видел уровень олимпиады, видел свой уровень. Еще и ВНО, не очень много времени блыо. Но я подготовился достаточно круто, защитил работу. Соответствующе оценили", - отметил победитель.
В данный момент Фречка выбирает страну дальнейшего обучения - Украину или США.
"Олимпиада гениев" (GENIUS Olympiad) способствует глобальному пониманию экологических проблем и устойчивому развитию благодаря фундаментальной науке, искусству, творческому письму, инженерии, дизайну и развитию бизнеса.
Олимпиада обеспечивает вызовы и возможности для учеников средних школ, чтобы помочь им получить навыки и знания, необходимые для того, чтобы быть гражданами, лидерами, учеными, художниками, писателями, инженерами и разработчиками будущего – агентами, которые будут способствовать экологическому устойчивому развитию на протяжении всей жизни.
В этом году команда Украины от Малой академии наук состояла из пяти человек. Кроме золота Валентина двое украинцев заняли четвертые места и еще двое получили бронзу.
К участию в Олимпиаде было подано более полутора тысяч проектов, а принято меньше половины.
Іще один бажаючий отримати дарвінівську премію (схоже, це на кацапії )
Нам тоже листья некуда девать!
Нічого тут обирати. Треба їхати до нормальної держави, поки є така можливість.
На жаль, нашій державі генії не потрібні. Джерело: https://ua.censor.net.ua/v3072102
Make Your Own Paper from Plants
Там показано как делается бумага из растений, в т.ч. из их листев. В чем, собственно, ноу-хау ?