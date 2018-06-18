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 Политика Украины
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 Омбудсмены Украины и России разработали "дорожную карту" встреч с заключенными, - Москалькова

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что во время встречи с украинским коллегой Людмилой Денисовой они начали работать над созданием "дорожной карты" посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы в России и Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоится в Фейсбуке Москальковой. 

"Сегодня состоялась очень важная встреча с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой. В результате встречи началось выработки "дорожной карты" посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы ", - написала Москалькова.

Встреча двух омбудсменов происходила 18 июня в Москве в закрытом режиме.

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая находится в России, сообщила, что ей отказали во встречах с Олегом Сенцовым, Николаем Карпюком и Романом Сущенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072101
 
 
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таварісч генерал-майор-упалнамоченая упалнамочена заявіть...
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вот же научились мозги "вЫтрахивать" словоблудием ... мы разрабатываем:
дорожную карту посещений, потом дорожный компас посещений, потом дорожный фонарь для посещений и так по списку всей экипировки "турЫста СССР"
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Підіграла наша влада хуйлу.. Навмисне , чи за браком розуму - не знаю.. Але підіграла..
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Бла бла бла.
А что вы до этого делали? Девочки шопились?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмбудсмены Украины и России разработали "дорожную карту" встреч с заключенными, - Москалькова
 
 
 
 
 
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