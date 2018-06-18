 Омбудсмены Украины и России разработали "дорожную карту" встреч с заключенными, - Москалькова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоится в Фейсбуке Москальковой.
"Сегодня состоялась очень важная встреча с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой. В результате встречи началось выработки "дорожной карты" посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы ", - написала Москалькова.
Встреча двух омбудсменов происходила 18 июня в Москве в закрытом режиме.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая находится в России, сообщила, что ей отказали во встречах с Олегом Сенцовым, Николаем Карпюком и Романом Сущенко.
дорожную карту посещений, потом дорожный компас посещений, потом дорожный фонарь для посещений и так по списку всей экипировки "турЫста СССР"
А что вы до этого делали? Девочки шопились?