 Омбудсмены Украины и России разработали "дорожную карту" встреч с заключенными, - Москалькова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоится в Фейсбуке Москальковой.





"Сегодня состоялась очень важная встреча с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой. В результате встречи началось выработки "дорожной карты" посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы ", - написала Москалькова.

Встреча двух омбудсменов происходила 18 июня в Москве в закрытом режиме.

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая находится в России, сообщила, что ей отказали во встречах с Олегом Сенцовым, Николаем Карпюком и Романом Сущенко.

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