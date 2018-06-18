 В Киеве и еще 8 городах Украины из-за долгов отключили аналоговое вещание UA:Перший

Об этом говорится в заявлении НОТУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня, 18 июня, приостановлена аналоговая трансляция телеканала UA: ПЕРВЫЙ через передатчики в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов. Сигнал аналогового вещания прекращен поставщиком услуг - Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (концерн РРТ) - из-за неуплаты за трансляции со стороны ОАО "НОТУ", - говорится в нем.

Согласно сообщению, с апреля денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой общественному вещанию, не предусмотрено вовсе, что привело к появлению задолженности перед КРРТ в 75,12 млн гривен.

В распределении расходов государственного бюджета на 2018 год указано, что финансовая поддержка НОТУ составляет лишь 776,6 тыс. гривен, что вдвое меньше суммы, гарантированной законом "Об общественном телевидении и радиовещании Украины".

Урезанное вдвое финансирование не предусматривает необходимых средств на оплату трансляций.

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Для оплаты всех трансляций НОТУ необходимо 340 млн гривен в год, однако выделен и предусмотрен в паспорте бюджетной программы только 51 млн гривен.

Также в сообщении отмечается, что НОТУ неоднократно обращалась к правительству по поводу критической ситуации из-за незаконного недофинансирования и предупреждала, что это может привести к отключению аналогового вещания.

"КРРТ проинформировал НОТУ, что приостановление аналоговой трансляции UA:ПЕРВЫЙ происходит ежедневно с 6:00 утра до 18:00 вечера и продлится до момента погашения долга", - сказано в сообщении.

От отключения аналоговых трансляций больше всего пострадают зрители в небольших населенных пунктах - маленьких городах и селах, так как там не представлены сети кабельных операторов.

Сообщается, что до восстановления аналогового вещания зрители, проживающие в указанных областях, смогут смотреть телеканал "UA:Первый" исключительно в цифровом формате (DVB-T2), а также в кабельных каналах и в интернете на официальном сайте.