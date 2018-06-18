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 Политика Украины
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Все про:долг (1052) отключение (161) телевидение (450) НОТУ (33)

 В Киеве и еще 8 городах Украины из-за долгов отключили аналоговое вещание UA:Перший

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) приостановил аналоговое вещание телеканала UA:Первый в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов из-за неуплаты Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) 75,1 млн гривен долга.

Об этом говорится в заявлении НОТУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня, 18 июня, приостановлена аналоговая трансляция телеканала UA: ПЕРВЫЙ через передатчики в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов. Сигнал аналогового вещания прекращен поставщиком услуг - Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (концерн РРТ) - из-за неуплаты за трансляции со стороны ОАО "НОТУ", - говорится в нем.

Согласно сообщению, с апреля денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой общественному вещанию, не предусмотрено вовсе, что привело к появлению задолженности перед КРРТ в 75,12 млн гривен.

В распределении расходов государственного бюджета на 2018 год указано, что финансовая поддержка НОТУ составляет лишь 776,6 тыс. гривен, что вдвое меньше суммы, гарантированной законом "Об общественном телевидении и радиовещании Украины".

Урезанное вдвое финансирование не предусматривает необходимых средств на оплату трансляций.

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Для оплаты всех трансляций НОТУ необходимо 340 млн гривен в год, однако выделен и предусмотрен в паспорте бюджетной программы только 51 млн гривен.

Также в сообщении отмечается, что НОТУ неоднократно обращалась к правительству по поводу критической ситуации из-за незаконного недофинансирования и предупреждала, что это может привести к отключению аналогового вещания.

"КРРТ проинформировал НОТУ, что приостановление аналоговой трансляции UA:ПЕРВЫЙ происходит ежедневно с 6:00 утра до 18:00 вечера и продлится до момента погашения долга", - сказано в сообщении.

От отключения аналоговых трансляций больше всего пострадают зрители в небольших населенных пунктах - маленьких городах и селах, так как там не представлены сети кабельных операторов.

Сообщается, что до восстановления аналогового вещания зрители, проживающие в указанных областях, смогут смотреть телеканал "UA:Первый" исключительно в цифровом формате (DVB-T2), а также в кабельных каналах и в интернете на официальном сайте.

Источник: https://censor.net.ua/n3072099
 
   
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Ученые Мордовии обнаружили на Луне воду и хлеб - газета "Боярка".
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вчера хотела посмотреть выпуск венного училища, интервью достойного выпускника, говорившего на украинском языке, а канал перевел на русский, заглушив родной язык. Если это этот канал, то он не нужен. И платить за такие услуги....
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ви ж постійно пишете і спілкуєтесь на "вєліком іпучєм", то чим вам не догодили?
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Может на оборот, вы имели ввиду «с русского языка на украинский»…
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Выбары-выбары. Кандидаты с гей-парада. Кстати масонская пирамида над телецентром совсем поржавела, металлоконструкции искорежены, плитка со стен обвалилась. Они строят идеальное общество, но воруют даже на центральных символах.
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я так розумію, до виборів залишиться тільки "5-ий анал"
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И ахметовская Украина.Кто ж партнеров обидит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Киеве и еще 8 городах Украины из-за долгов отключили аналоговое вещание UA:Перший
 
 
 
 
 
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